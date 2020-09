Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c0150f0-b1fc-4044-adb7-c0f5f55ebf82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamennyi különleges, nagyobb érdeklődésre számot tartó eszközt „megkínoznak” a megjelenése után, hogy kiderüljön, mennyire sérülékenyek. A Microsoft nemrégiben bemutatott kétkijelzős eszköze, a Surface Duo sem úszta meg a tortúratesztet.","shortLead":"Valamennyi különleges, nagyobb érdeklődésre számot tartó eszközt „megkínoznak” a megjelenése után, hogy kiderüljön...","id":"20200925_microsoft_surface_duo_tartossagi_teszt_strapabiras_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c0150f0-b1fc-4044-adb7-c0f5f55ebf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd9b515-3464-4acc-bc35-5757d9812e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_microsoft_surface_duo_tartossagi_teszt_strapabiras_video","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:03","title":"Videón, ahogy megkínozzák a Microsoft androidos telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a659753-0f3c-4f19-beed-2920092865e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma meghaladta a 17 ezret. ","shortLead":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma meghaladta a 17 ezret. ","id":"20200926_koronavirus_aldozat_jarvany_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a659753-0f3c-4f19-beed-2920092865e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086be35e-032d-4994-8670-dc039962ea1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_koronavirus_aldozat_jarvany_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 26. 09:13","title":"Újabb 12 áldozata van a járványnak, 950 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fd821a-8e51-49af-af28-125f9e85e816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 15 évben jelentősen visszaesett a könyvolvasó felnőttek aránya Magyarországon. ","shortLead":"Az elmúlt 15 évben jelentősen visszaesett a könyvolvasó felnőttek aránya Magyarországon. ","id":"20200926_A_magyar_felnottek_fele_soha_nem_vasarol_konyvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0fd821a-8e51-49af-af28-125f9e85e816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18dfcea6-3f2b-4ef5-b7dc-815562537ae2","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_A_magyar_felnottek_fele_soha_nem_vasarol_konyvet","timestamp":"2020. szeptember. 26. 08:04","title":"A magyar felnőttek fele soha nem vásárol könyvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f3728a-fb47-43d0-a4ce-77f255125183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap várható jobb idő, de 20 foknál akkor sem lesz melegebb. ","shortLead":"Vasárnap várható jobb idő, de 20 foknál akkor sem lesz melegebb. ","id":"20200926_napsutes_idojaras_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f3728a-fb47-43d0-a4ce-77f255125183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1038370c-18ae-4f47-b5d3-2cb69dcc88ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_napsutes_idojaras_meteorologia","timestamp":"2020. szeptember. 26. 08:19","title":"Napsütés helyett szélre és záporesőre készüljön a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a48e5f4-066d-41d7-a96f-b6904180b6a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200927_koronavirus_semmelweis_egyetem_vilagur_arany_iphone_zold_narancssarga_pont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a48e5f4-066d-41d7-a96f-b6904180b6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d776498-b541-4690-bdb2-7b9b207505e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_koronavirus_semmelweis_egyetem_vilagur_arany_iphone_zold_narancssarga_pont","timestamp":"2020. szeptember. 27. 12:03","title":"Ez történt: magyar tudósok rájöttek, miért fertőz annyira a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ITM-mel is dolgozó virológus szerint a kormány döntései tavasszal helyesek és gyorsak voltak, most viszont ezt nem látni.","shortLead":"Az ITM-mel is dolgozó virológus szerint a kormány döntései tavasszal helyesek és gyorsak voltak, most viszont ezt nem...","id":"20200925_jakab_ferenc_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defb472c-83c7-4f9e-8950-6def7ca7e9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_jakab_ferenc_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 25. 19:45","title":"Jakab Ferenc: Kontaktot kutatni és járványügyet így nem lehet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2af1c3-5c86-45fd-a2d2-60921ccec0e0","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Erős szívó V8-as motor, zabolázatlan hátsókerék-hajtás, remek kézi váltó. Minden adott a hamisítatlan amerikai izomautózáshoz, ráadásul a kapott élményhez mérten akár még olcsónak is nevezhető az új Mustang.","shortLead":"Erős szívó V8-as motor, zabolázatlan hátsókerék-hajtás, remek kézi váltó. Minden adott a hamisítatlan amerikai...","id":"20200925_ford_mustang_v8_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b2af1c3-5c86-45fd-a2d2-60921ccec0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae09507-4a6e-4e70-86a5-ea3657804d5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_ford_mustang_v8_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:41","title":"Jól áll neki az 55 év: jubileumi V8-as Ford Mustangot teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3647010f-5152-429c-b53f-cfb0865527bb","c_author":"Fekő Ádám","category":"kultura","description":"Fehéroroszország egyik legnépszerűbb fiatal írója, Szasa Filipenko hetek óta aktívan tüntet a szabadságért Minszkben. A műveiben általában a posztszovjet világot elemző író eddig is hangos kritikusa volt Aljakszandr Lukasenka rendszerének. Beszéltünk vele arról, mennyire durva diktatúra valójában a belarusz elnöké, és milyen sors vár ott egy hozzá hasonló értelmiségire. Interjú.","shortLead":"Fehéroroszország egyik legnépszerűbb fiatal írója, Szasa Filipenko hetek óta aktívan tüntet a szabadságért Minszkben...","id":"20200925_szasa_filipenko_belarusz_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3647010f-5152-429c-b53f-cfb0865527bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c154f87d-d2d0-4fa4-8b7a-6aabb18c6a56","keywords":null,"link":"/kultura/20200925_szasa_filipenko_belarusz_interju","timestamp":"2020. szeptember. 25. 20:04","title":"Szasa Filipenko: Nem lep meg, hogy Orbán és Lukasenka barátok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]