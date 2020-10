Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201003_Vasarnap_is_jo_idore_szamitsunk_de_helyenkent_lehetnek_esok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bf5dab-dec6-4bd6-bb65-71ed2557f3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Vasarnap_is_jo_idore_szamitsunk_de_helyenkent_lehetnek_esok","timestamp":"2020. október. 03. 15:53","title":"Vasárnap jó időre számítsunk, de helyenként eshet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel kórházba szállították - mondta Donald Trump kabinetfőnöke.","shortLead":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel...","id":"20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825b7ab2-ad4f-41b5-b288-14413b5de150","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","timestamp":"2020. október. 04. 11:55","title":"Kabinetfőnöke is elismerte, aggasztó volt Trump egészségi állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése: az elmúlt héten napi átlagban 2000 új fertőzöttet regisztráltak az egészségügyi hatóságok, ami 84 százalékos növekedést jelent az előző heti adatokhoz képest - írta vasárnap a helyi sajtó.\r

","shortLead":"Belgiumban tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése: az elmúlt héten napi átlagban 2000 új fertőzöttet...","id":"20201004_A_belgak_ugy_velik_a_helyzet_nagyon_aggaszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da37023a-c86d-4e9a-b9e6-0fc1ca5422e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_A_belgak_ugy_velik_a_helyzet_nagyon_aggaszto","timestamp":"2020. október. 04. 19:03","title":"A belgák úgy vélik, \"a helyzet nagyon aggasztó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf0628c-85d5-42d5-af96-76ad2514f4cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyengén áll az ellenzék, ha programokról van szó, mondja Török Gábor elemző, de szerinte ez előny lehet 2022-ben. Ugyanakkor ha mostani állapotukban nyernének választást, az a Fidesz következő győzelmét készítené elő.","shortLead":"Gyengén áll az ellenzék, ha programokról van szó, mondja Török Gábor elemző, de szerinte ez előny lehet 2022-ben...","id":"20201005_torok_gabor_orban_jurova_meszaros_valasztas_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adf0628c-85d5-42d5-af96-76ad2514f4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f194306-e920-4c00-b2a9-eddee32cba8c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_torok_gabor_orban_jurova_meszaros_valasztas_2022","timestamp":"2020. október. 05. 12:48","title":"Török Gábor: Orbánék okkal tartanak attól, hogy 2022 más lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó karambolozott Nagyszentjánosnál.\r

","shortLead":"Két autó karambolozott Nagyszentjánosnál.\r

","id":"20201003_Halalos_baleset_tortent_az_1es_fouton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976a44c0-5361-488e-aee3-51bfddf4f930","keywords":null,"link":"/cegauto/20201003_Halalos_baleset_tortent_az_1es_fouton","timestamp":"2020. október. 03. 14:49","title":"Halálos baleset történt az 1-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38240d25-30ad-461b-8766-673702e5b99b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. Átlagosan az üzletek harmada most is zárva van, de akadnak, akik egy pillanatra sem csuktak be, illetve időközben újra kinyitottak. Körbenéztünk Ferihegyen, hogyan fest a reptér a járvány második hullámának idején.","shortLead":"Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. Átlagosan az üzletek harmada...","id":"20201003_A_tulelesert_kuzdenek_a_boltosok_a_Ferihegyi_repuloteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38240d25-30ad-461b-8766-673702e5b99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23c02b0-41b1-4c10-93fa-59eb3ff1f136","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_A_tulelesert_kuzdenek_a_boltosok_a_Ferihegyi_repuloteren","timestamp":"2020. október. 03. 17:00","title":"A túlélésért küzdenek a boltosok Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Erős volt az idei indián nyár.","shortLead":"Erős volt az idei indián nyár.","id":"20201004_Ket_melegrekord_is_megdolt_szombaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be48c986-626d-40a8-a4e6-1c1169ab25c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Ket_melegrekord_is_megdolt_szombaton","timestamp":"2020. október. 04. 13:16","title":"Két melegrekord is megdőlt szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e4b274-04b8-4c5c-9656-45d60ea4facc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Átrajzolt első- és hátsó résszel, valamint modernizált technikával érkezett meg Magyarországra a felfrissített 5-ös széria, melynek alapmodellje legolcsóbban 14,75 millió forint ellenében vezethető haza.","shortLead":"Átrajzolt első- és hátsó résszel, valamint modernizált technikával érkezett meg Magyarországra a felfrissített 5-ös...","id":"20201004_adj_egy_otost_kiprobaltuk_a_megujult_5os_bmwt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5e4b274-04b8-4c5c-9656-45d60ea4facc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5dc151-b6e9-4198-bdee-96d4947814bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_adj_egy_otost_kiprobaltuk_a_megujult_5os_bmwt","timestamp":"2020. október. 04. 06:41","title":"Adj egy ötöst: kipróbáltuk a megújult 5-ös BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]