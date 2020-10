Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99427db3-d181-4dfe-919f-b6bad8b776b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a klasszikus Motorola Razr telefon felújított, összehajtható változata nem hozta meg az elvárt sikert, azért a gyártó nem mond le a modellről, sőt tovább fejleszti, illetve szépítgeti.","shortLead":"Bár a klasszikus Motorola Razr telefon felújított, összehajtható változata nem hozta meg az elvárt sikert, azért...","id":"20201004_motorola_razr_5g_montblanc_egyuttmukodes_specialis_kiadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99427db3-d181-4dfe-919f-b6bad8b776b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddba5b7-8591-4f4e-a015-1e40d06a04c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_motorola_razr_5g_montblanc_egyuttmukodes_specialis_kiadas","timestamp":"2020. október. 04. 15:03","title":"Luxussebességbe kapcsol új mobiljával a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eBayen árulta a lopott holmikat egy texasi nő, összesen több mint egymilliárd forintnyi dollárt keresett.","shortLead":"Az eBayen árulta a lopott holmikat egy texasi nő, összesen több mint egymilliárd forintnyi dollárt keresett.","id":"20201004_Egymilliard_forintnyi_arut_lopkodott_ossze_egy_bolti_szarka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0089ba-8af4-4c60-bd20-0118e83ebc02","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Egymilliard_forintnyi_arut_lopkodott_ossze_egy_bolti_szarka","timestamp":"2020. október. 04. 14:25","title":"Egymilliárd forintnyi árut lopkodott össze egy bolti szarka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszenvedte a magyar divatipar is a koronavírust, különösen az exportáló cégeknek nehéz Bata-Jakab Zsófia szerint. A talpra állást segítő keretből 5-150 milliót kaphat majd egy-egy cég.","shortLead":"Megszenvedte a magyar divatipar is a koronavírust, különösen az exportáló cégeknek nehéz Bata-Jakab Zsófia szerint...","id":"20201005_divatipar_10_milliardos_tamogatas_batajakab_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46f7b78-c7a7-407d-9ca3-836b0bc01628","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_divatipar_10_milliardos_tamogatas_batajakab_itm","timestamp":"2020. október. 05. 07:25","title":"10 milliárdos támogatást kaphat a divatipar és a kreatív szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy indiai adatokat elemző nagyléptékű kutatás szerint az új koronavírus, a SARS-CoV-2 terjedésében a fertőzöttek kis százaléka játszik fontos szerepet. A tanulmány arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeknek és a fiatal felnőtteknek potenciálisan nagyobb szerepe van a járvány terjedésében, mint az korábbi tanulmányokból kiderült. Nagyon sok beteg senkit nem fertőz meg. A számok magukért beszélnek.","shortLead":"Egy indiai adatokat elemző nagyléptékű kutatás szerint az új koronavírus, a SARS-CoV-2 terjedésében a fertőzöttek kis...","id":"20201005_koronavirus_jarvany_gyerekek_es_szuperterjesztok_kulcsszerepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f4dace-1307-4f01-bef7-23d691ff35ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_koronavirus_jarvany_gyerekek_es_szuperterjesztok_kulcsszerepe","timestamp":"2020. október. 05. 08:03","title":"84 965 koronavírus-fertőzöttet vizsgáltak meg, és végre kiderült, hogy is működik a fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 10 499-cel 1 millió 215 ezer 1-re emelkedett a vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint.","shortLead":"Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 10 499-cel 1 millió 215 ezer 1-re...","id":"20201004_Naponta_kozel_ezren_kerulnek_korhazba_a_koronavirus_miatt_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9252d6-ddfd-42be-a02f-b10f552525ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Naponta_kozel_ezren_kerulnek_korhazba_a_koronavirus_miatt_Oroszorszagban","timestamp":"2020. október. 04. 11:20","title":"Naponta közel ezren kerülnek kórházba a koronavírus miatt Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom brutálisan lépett fel, rengeteg embert őrizetbe vettek.\r

\r

","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom...","id":"20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a97aeb-5568-4cb2-b128-f0eca90b15f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","timestamp":"2020. október. 04. 17:10","title":"Ismét tízezrek tüntettek Minszkben, vízágyúval oszlattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter a 75 milliomodik önindító elkészítése alkalmából elmondta, hogy gyors ütemben terjed a robotika és az automatizáció.","shortLead":"A miniszter a 75 milliomodik önindító elkészítése alkalmából elmondta, hogy gyors ütemben terjed a robotika és...","id":"20201005_palkovics_laszlo_sega_onindito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f117f6-424e-4938-a4d0-de324588c0a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_palkovics_laszlo_sega_onindito","timestamp":"2020. október. 05. 17:10","title":"Palkovics: A jövő magyar, high-tech és zöld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég hackertámadás ért. Azt nem tudni, a koronavírussal kapcsolatos információkat elérték-e.","shortLead":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég...","id":"20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc3f29-4947-4972-a30a-5ee14fba40dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. október. 05. 08:33","title":"Zsarolóvírussal próbálták lassítani a koronavírus elleni kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]