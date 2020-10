Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4fa2722-683b-4931-b13d-e37ca346f51d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Jackson vagy Prince albuma nem fért fel a dobogóra.","shortLead":"Michael Jackson vagy Prince albuma nem fért fel a dobogóra.","id":"20201009_U2_lemez_album_nyolcvanas_evek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4fa2722-683b-4931-b13d-e37ca346f51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ce4d53-cd4d-415f-947c-61a2acd0447d","keywords":null,"link":"/kultura/20201009_U2_lemez_album_nyolcvanas_evek","timestamp":"2020. október. 09. 12:45","title":"A U2 egyik lemeze lett a nyolcvanas évek legjobbja a BBC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2b88b5-f483-41b1-950c-21ef6287d155","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-fertőzés szövődménye miatt nemrég meghalt 39 éves tanár esete minden eddiginél jobban mutatja a PSZ szerint, hogy \"a kormány magukra hagyta a köznevelési intézményeket, az oktatásban dolgozókat, feláldozza őket azért, mert a gazdaságot működtetni akarja\".","shortLead":"A koronavírus-fertőzés szövődménye miatt nemrég meghalt 39 éves tanár esete minden eddiginél jobban mutatja a PSZ...","id":"20201008_Nyolc_pontban_koveteli_a_PSZ_a_tanarok_biztonsaganak_megteremteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d2b88b5-f483-41b1-950c-21ef6287d155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf049975-c15f-40b0-8ad1-7b8253a94c53","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Nyolc_pontban_koveteli_a_PSZ_a_tanarok_biztonsaganak_megteremteset","timestamp":"2020. október. 08. 12:24","title":"Nyolc pontban követeli a PSZ a tanárok biztonságának megteremtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7992f67e-ef72-49bc-a9e3-c6296af4d7b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 5 minden részlete, így a hűtőrendszer is látszik abban a videóban, melyben darabjaira szedték a Sony új konzolját. 