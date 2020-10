Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Csaknem 2 milliárd forintot vesznek el az Operaház Eiffel Műhelyháztól művészeti célokra, és jut közpénz sportparkokra is.","shortLead":"Csaknem 2 milliárd forintot vesznek el az Operaház Eiffel Műhelyháztól művészeti célokra, és jut közpénz sportparkokra...","id":"20201010_Ujabb_milliardok_mennek_sportra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53d52b5-364b-4892-aef6-115d29efedd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Ujabb_milliardok_mennek_sportra","timestamp":"2020. október. 10. 09:14","title":"Újabb milliárdok mennek sportra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Minden nappal csökken az esélye annak, hogy a britek rendezett körülmények között hagyják el az uniót. Ha nem lesz megállapodás, akkor olyan szabályok lépnek életbe, amelyek sokkal bonyolultabbá és drágábbá teszik az EU és Nagy-Britannia kapcsolatát. Tulajdonképpen mindenki rosszul jár, kivéve pár bruges-i halászt.","shortLead":"Minden nappal csökken az esélye annak, hogy a britek rendezett körülmények között hagyják el az uniót. Ha nem lesz...","id":"20201010_Brexit_brusszel_no_deal_halaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333a8166-2872-4198-af35-8a84735fd011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Brexit_brusszel_no_deal_halaszat","timestamp":"2020. október. 10. 07:30","title":"Brexit-tárgyalások Brüsszelből nézve: a remény hal meg utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fa2722-683b-4931-b13d-e37ca346f51d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Jackson vagy Prince albuma nem fért fel a dobogóra.","shortLead":"Michael Jackson vagy Prince albuma nem fért fel a dobogóra.","id":"20201009_U2_lemez_album_nyolcvanas_evek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4fa2722-683b-4931-b13d-e37ca346f51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ce4d53-cd4d-415f-947c-61a2acd0447d","keywords":null,"link":"/kultura/20201009_U2_lemez_album_nyolcvanas_evek","timestamp":"2020. október. 09. 12:45","title":"A U2 egyik lemeze lett a nyolcvanas évek legjobbja a BBC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf1f271-92db-4d20-b884-9d3520d0c7de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A játékost őrizetbe vették, a rendőrség garázdaság és súlyos testi sértés miatt nyomoz.","shortLead":"A játékost őrizetbe vették, a rendőrség garázdaság és súlyos testi sértés miatt nyomoz.","id":"20201008_szemserules_foci_somogyvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdf1f271-92db-4d20-b884-9d3520d0c7de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e46c2f5-8f77-4546-bf69-328ada64eb84","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_szemserules_foci_somogyvar","timestamp":"2020. október. 08. 19:37","title":"Vizespalackkal dobták meg a meccsen a klubvezetőt, maradandó szemsérülést szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy kormánypárti képviselő beszélt arról, hogy már a miniszterelnöknek is kezd sok lenni a gázszerelőből lett milliárdos. A fideszesek látnak veszélyeket a választás előtt, de a hadba hívó szólamokra már immunisak. ","shortLead":"Egy kormánypárti képviselő beszélt arról, hogy már a miniszterelnöknek is kezd sok lenni a gázszerelőből lett...","id":"20201008_Orbannak_is_kezd_kellemetlen_lenni_Meszaros_a_fideszes_felnek_hogy_rajuk_eg_a_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad142c0d-ef29-478a-b716-f5d645a82f63","keywords":null,"link":"/360/20201008_Orbannak_is_kezd_kellemetlen_lenni_Meszaros_a_fideszes_felnek_hogy_rajuk_eg_a_korrupcio","timestamp":"2020. október. 09. 07:10","title":"Orbánnak is kezdhet kellemetlen lenni Mészáros, a fideszesek félnek, hogy rájuk ég a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f701dd4c-6893-4b46-8ba0-19239a60fa91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A részletszabályokon még dolgoznak, január 1-ig rendeznék a béreket.","shortLead":"A részletszabályokon még dolgoznak, január 1-ig rendeznék a béreket.","id":"20201008_gulyas_gergely_kormanyinfo_haziorvos_bertabla_beremeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f701dd4c-6893-4b46-8ba0-19239a60fa91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be2bd25-aa2e-4ea8-8923-b5496d91f5e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_gulyas_gergely_kormanyinfo_haziorvos_bertabla_beremeles","timestamp":"2020. október. 08. 13:31","title":"Gulyás: A háziorvosok bérét is kipótolja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d45809-beef-464f-9ff4-f09c61066e08","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonnyolc embert kellett kórházba vinni a bioetanolgyár dolgozói közül, miután salétromsav került egy tartálynyi hipóba.","shortLead":"Huszonnyolc embert kellett kórházba vinni a bioetanolgyár dolgozói közül, miután salétromsav került egy tartálynyi...","id":"20201009_klorgaz_boietanol_gyar_dunafoldvar_baleset_mergezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d45809-beef-464f-9ff4-f09c61066e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d640ee1e-77ad-4519-9465-ef2382019d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_klorgaz_boietanol_gyar_dunafoldvar_baleset_mergezes","timestamp":"2020. október. 09. 19:51","title":"„Tudtuk, hogy futnunk kell” – megszólaltak a dolgozók a dunaföldvári gázömlés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a71542-85fa-4790-96a2-e2a309f902ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vízfelszín közelében úszó mikroműanyagokat képes összegyűjteni az az új eszköz, amit hajómotorokhoz lehet csatlakoztatni.","shortLead":"A vízfelszín közelében úszó mikroműanyagokat képes összegyűjteni az az új eszköz, amit hajómotorokhoz lehet...","id":"20201009_Hajomotorokhoz_fejlesztett_mikromuanyaggyujto_eszkozt_a_Suzuki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a71542-85fa-4790-96a2-e2a309f902ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51884cb2-a000-45c7-ae49-5bfc9c68fd11","keywords":null,"link":"/zhvg/20201009_Hajomotorokhoz_fejlesztett_mikromuanyaggyujto_eszkozt_a_Suzuki","timestamp":"2020. október. 09. 11:40","title":"A Suzuki új hajómotorja maga gyűjti össze a vízből a mikroműanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]