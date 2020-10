Mészáros Lőrinc válás közben alapított új céget

A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.

Mészáros Lőrinc a válópere kellős közepén 3 millió forintos törzstőkével egy új társaságot hozott létre, melynek fő tevékenysége a vagyonkezelés – írta az Mfor.hu. A felcsúti milliárdos és Mészárosné Kelemen Beatrix szeptemberben jelentették be, hogy elválnak.

A KPE Asset and Property Kft. nevű társaságot egész pontosan a Konzum PE Magántőkealap hozta létre, amely hivatalosan a válófélben lévő milliárdos nagyvállalkozó és felesége közös tulajdonában van.

A KPE Asset and Property székhelye a számos más Mészáros-érdekeltségnek – köztük az Opus Globalnak – is otthont adó Andrássy úti épület, az 59. szám alatt található Andrássy Palace. A társaság ügyvezetője Mészáros egyik bizalmi embere, aki a felcsúti vállalkozó más érdekeltségeit is irányítja.