[{"available":true,"c_guid":"bd968626-0e20-49d6-85ef-4c8bb43de101","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Utoljára áprilisban járt a Földnél az európai-japán BepiColombó űrszonda, hogy végül útnak indulhasson a Merkúr felé. A szondának extrém körülményeket kell majd elviselnie.","shortLead":"Utoljára áprilisban járt a Földnél az európai-japán BepiColombó űrszonda, hogy végül útnak indulhasson a Merkúr felé...","id":"20201015_bepi_colombo_urszonda_japan_urugynokseg_esa_jaxa_merkuk_venusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd968626-0e20-49d6-85ef-4c8bb43de101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e72f09-3c51-49f9-8e60-c9cc8717709f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_bepi_colombo_urszonda_japan_urugynokseg_esa_jaxa_merkuk_venusz","timestamp":"2020. október. 15. 20:33","title":"Már a Vénusznál jár az űrszonda, ami a Merkúrt vizsgálja majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b481017d-0417-4c2d-a91f-2badbc3a7990","c_author":"Euronews","category":"vilag","description":"Egyre szigorúbb intézkedések bevezetésével próbálja a kormány elejét venni a tiltakozásoknak.","shortLead":"Egyre szigorúbb intézkedések bevezetésével próbálja a kormány elejét venni a tiltakozásoknak.","id":"20201015_Thaifold_kormanyellenes_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b481017d-0417-4c2d-a91f-2badbc3a7990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f7e057-7f93-450f-bff3-175058d5a238","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Thaifold_kormanyellenes_tuntetesek","timestamp":"2020. október. 15. 11:25","title":"15 ezer rendőr és szükségállapot Bangkokban a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd549dfc-9e54-4e66-b5b6-99f6139ad604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivaldi böngésző régóta szeretne komoly alternatívája lenni a legnagyobbaknak azzal, hogy nem engedi, hogy a weboldalak leskelődjenek a felhasználók után. Most egy másfajta aprósággal tették vonzóbbá a programot.","shortLead":"A Vivaldi böngésző régóta szeretne komoly alternatívája lenni a legnagyobbaknak azzal, hogy nem engedi...","id":"20201015_vivaldi_bongeszo_jatek_vivaldia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd549dfc-9e54-4e66-b5b6-99f6139ad604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df97b70b-9442-47e3-9dda-8b5572f1bcb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_vivaldi_bongeszo_jatek_vivaldia","timestamp":"2020. október. 15. 17:13","title":"Meglepetésjátékot tett a böngészőjébe a Vivaldi, mobilon is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262d4314-5f2c-47ba-990d-ff57ac50529e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez Ausztriában az első ilyen jellegű helyi karantén a járvány márciusi tetőzése óta.

","shortLead":"Ez Ausztriában az első ilyen jellegű helyi karantén a járvány márciusi tetőzése óta.

","id":"20201015_ausztria_kuchl_karanten_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=262d4314-5f2c-47ba-990d-ff57ac50529e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79091e0-5da2-43d6-88f8-83efeec79c59","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_ausztria_kuchl_karanten_lezaras","timestamp":"2020. október. 15. 16:05","title":"Járványgóccá vált egy osztrák település, lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82994f1-66d5-4955-8d0b-926ac22fb6af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most tesztelt antigénalapú gyorstesztek a diagnózis felállítását gyorsítják, hiszen ezáltal „gyorsabban tud a beteg az ellátóhelyre kerülni”. Hiányosságaik miatt azonban nem helyettesítik a PCR-teszteket - válaszolta a hvg.hu kérdésére az országos tiszti főorvos.","shortLead":"A most tesztelt antigénalapú gyorstesztek a diagnózis felállítását gyorsítják, hiszen ezáltal „gyorsabban tud a beteg...","id":"20201016_operativ_torzs_muller_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e82994f1-66d5-4955-8d0b-926ac22fb6af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0783ef20-18f9-4253-be8d-2a99335f3472","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_operativ_torzs_muller_koronavirus","timestamp":"2020. október. 16. 12:24","title":"Operatív törzs: Koronavírusos beteg nem oltathatja be magát az influenza ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube bejelentette, az algoritmusok és a moderátorok mostantól fokozottan odafigyelnek a koronavírus elleni – fejlesztés alatt álló védőoltásokkal – kapcsolatos videókra.","shortLead":"A YouTube bejelentette, az algoritmusok és a moderátorok mostantól fokozottan odafigyelnek a koronavírus elleni –...","id":"20201014_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_youtube_video_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98b2311-25f6-4aff-bbed-f69a1f0f9749","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_youtube_video_torlese","timestamp":"2020. október. 14. 20:03","title":"Bekeményít a YouTube, újabb kört töröl le a koronavírusról kamuzós videókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7876ff-96a6-4b35-89b7-cd58dce62c6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan barátkoztatható össze a vállalati kultúra az ipar 4.0 által hozott változásokkal? Nem csak elvi kérdés ez, sok cég működőképessége és puszta léte múlik azon, megtalálják-e a jó választ.","shortLead":"Hogyan barátkoztatható össze a vállalati kultúra az ipar 4.0 által hozott változásokkal? Nem csak elvi kérdés ez, sok...","id":"20201016_ipar_40_vallalati_kultura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b7876ff-96a6-4b35-89b7-cd58dce62c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d79ce4d-ed70-41ee-8364-e22e08474331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_ipar_40_vallalati_kultura","timestamp":"2020. október. 16. 12:05","title":"Jönnek a robotok, és a munkát nem veszik el, de a vállalati kultúrát átírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d20d7c-b895-41e9-a6b0-d9748f985fd1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Paul Fox váltja Iain Lindsay-t.","shortLead":"Paul Fox váltja Iain Lindsay-t.","id":"20201016_paul_fox_brit_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d20d7c-b895-41e9-a6b0-d9748f985fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc03829-afbb-42fa-907d-8432b0692021","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_paul_fox_brit_nagykovet","timestamp":"2020. október. 16. 13:01","title":"Átadta Ádernek megbízólevelét az új brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]