[{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","shortLead":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","id":"20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c86b871-d1cc-45da-89c5-fce609af9bff","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","timestamp":"2020. október. 15. 19:32","title":"Betiltották az utcai beszélgetést Genova belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Pétertől akarta megtudni a Demokratikus Koalíció egyik képviselője, hogy miért zárták le a bíróság épületét Mészáros Lőrinc és felesége válóperének tárgyalásakor. A legfőbb ügyész feljelentésként értékelte a kérdést.","shortLead":"Polt Pétertől akarta megtudni a Demokratikus Koalíció egyik képviselője, hogy miért zárták le a bíróság épületét...","id":"20201016_feljelentes_meszaros_lorinc_polt_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761fdfb-32da-4293-b3d2-264b8a1d4f75","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_feljelentes_meszaros_lorinc_polt_peter","timestamp":"2020. október. 16. 17:06","title":"A rendőrség vizsgálhatja Mészáros Lőrincék válóperének körülményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig sem volt titok, hogy a Spar 0,000007 százalékos tulajdonosa a Tesco-Global Zrt.-nek, de nem sokat foglalkoztak vele. Most, hogy a G7 rátalált az információra, a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálni kezdte, rendben van-e ez így.","shortLead":"Eddig sem volt titok, hogy a Spar 0,000007 százalékos tulajdonosa a Tesco-Global Zrt.-nek, de nem sokat foglalkoztak...","id":"20201015_gvh_spar_tesco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44e501f-1552-4fef-8a3d-cfb1caabc9c2","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_gvh_spar_tesco","timestamp":"2020. október. 15. 19:59","title":"Most reagált a GVH arra, hogy a Sparnak 2008 óta tulajdonrésze van a magyar Tescóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fb068b-1b23-4b42-8748-2521b3c8e775","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nagyon kicsi, elképesztően könnyű, igazi adrenalinbomba a vezetése, alig fogyaszt és még a teteje is lenyitható. Az MX-5 ezúttal sem a megérkezésről, hanem sokkal inkább az odafele vezető útról szól.","shortLead":"Nagyon kicsi, elképesztően könnyű, igazi adrenalinbomba a vezetése, alig fogyaszt és még a teteje is lenyitható...","id":"20201017_mazda_mx5_fr_takumi_teszt_velemeny_menetproba_matchbox","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3fb068b-1b23-4b42-8748-2521b3c8e775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05abe7c7-5f71-40cb-9b18-887ad53df612","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_mazda_mx5_fr_takumi_teszt_velemeny_menetproba_matchbox","timestamp":"2020. október. 17. 17:00","title":"Szinte Matchbox: teszten a Mazda MX-5 RF Takumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Robert Brockmant egy olyan üzlettársa nyomta fel, akit korábban lefülelt a hatóság.","shortLead":"Robert Brockmant egy olyan üzlettársa nyomta fel, akit korábban lefülelt a hatóság.","id":"20201016_Adocsalas_rekord_Amerika_Robert_Brockman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338cd7c6-1264-4914-b185-cac14858675f","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_Adocsalas_rekord_Amerika_Robert_Brockman","timestamp":"2020. október. 16. 13:47","title":"Megdöntötte az adócsalás rekordját Amerikában egy texasi milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c805be3e-85af-4675-979b-9070b9d3babc","c_author":"Szabó Gábor","category":"360","description":"Drága magán- és állami ingatlanok akadályozzák, hogy Szentendre hosszabb szakaszon nyissa meg a Duna-partot a korzózók és a sportolók előtt.","shortLead":"Drága magán- és állami ingatlanok akadályozzák, hogy Szentendre hosszabb szakaszon nyissa meg a Duna-partot a korzózók...","id":"202042_a_partjat_fogjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c805be3e-85af-4675-979b-9070b9d3babc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61c42a9-63c3-47ea-b56f-b8824ba5d10b","keywords":null,"link":"/360/202042_a_partjat_fogjak","timestamp":"2020. október. 16. 13:00","title":"Egyre kevésbé tudják használni saját városukat a szentendreiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a kormány próbálja csökkenteni az ellenzéki önkormányzatok mozgásterét, hogy aztán ujjal mutogathassanak.\r

","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány próbálja csökkenteni az ellenzéki önkormányzatok mozgásterét, hogy aztán ujjal...","id":"20201015_Karacsony_budapest_fkt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8893b3-845d-456a-b261-148efc89f017","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Karacsony_budapest_fkt","timestamp":"2020. október. 15. 21:53","title":"Karácsony: A kormány megpróbálja gyámság alá helyezni a fővárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e87877a0-30b0-49f6-9bad-e1314dc7ac7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több böngészőből is elérhető az a funkció, amely segítségével azonnal el tudunk kezdeni jegyzetelni.","shortLead":"Több böngészőből is elérhető az a funkció, amely segítségével azonnal el tudunk kezdeni jegyzetelni.","id":"20201015_google_chrome_mozilla_firefox_safari_bongeszo_jegyzeteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e87877a0-30b0-49f6-9bad-e1314dc7ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0948c1-9b50-4d8d-ad23-bb98f457eb5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_google_chrome_mozilla_firefox_safari_bongeszo_jegyzeteles","timestamp":"2020. október. 15. 19:03","title":"Van egy titkos funkció a böngészőjében, így hívhatja elő ön is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]