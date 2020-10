Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A VIII. kerületi rendőrök keresik a férfit.

","shortLead":"A VIII. kerületi rendőrök keresik a férfit.\r

Kést rántott, amikor szóltak, hogy vegyen fel maszkot Szerinte a középiskolásoknak „ebben a korban szükségük van egyfajta kötetlen életre, arra, hogy ne kelljen állandóan tanulniuk", a szülőknek pedig "el kell fogadniuk gyereküket olyannak, amilyen, kihozni belőle a maximumot", s megtalálni a neki való iskolát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201021_Radar360_Tortenelmi_NASAsiker_meltosagteljes_Fradivereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4def21fb-f880-484f-aa36-91df9f120c4e","keywords":null,"link":"/360/20201021_Radar360_Tortenelmi_NASAsiker_meltosagteljes_Fradivereseg","timestamp":"2020. október. 21. 08:09","title":"Radar360: Történelmi NASA-siker, méltóságteljes Fradi-vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"Joó Hajnalka - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kínos kudarctól óvás lehet az egyik oka annak, hogy a Budapesten két éve győzni tudó Varga Mihály, Gulyás Gergely és Kocsis Máté nem indul egyéniben 2022-ben, a felmérések ugyanis azt mutatják: az ellenzék összefogással simán verheti a fővárosban a Fideszt. De az is közrejátszhat benne, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az önkormányzati választás után úgy ítélte meg, sokan a kormányzati munkájuk mellett nem tudnak eléggé odafigyelni a választókerületükre. ","shortLead":"A kínos kudarctól óvás lehet az egyik oka annak, hogy a Budapesten két éve győzni tudó Varga Mihály, Gulyás Gergely és...","id":"20201021_fidesz_orszaggyulesi_valasztas_orban_gulyas_varga_kocsis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f88655-022a-43dd-8821-3a8b8746217e","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_fidesz_orszaggyulesi_valasztas_orban_gulyas_varga_kocsis","timestamp":"2020. október. 21. 06:30","title":"A pofontól védi embereit, de a kampányt is eredményesebbé teheti Orbán húzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]