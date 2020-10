Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fa984dc-a6ef-40af-92da-b04d4825c56d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Családi apartmanok, kemping, sportpálya és napelempark is épülhet Mátraverebélyen.","shortLead":"Családi apartmanok, kemping, sportpálya és napelempark is épülhet Mátraverebélyen.","id":"20201021_Matraverebely_Szentkut_nemzeti_kegyhely_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa984dc-a6ef-40af-92da-b04d4825c56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6db94b7-e6c6-473f-bdf3-35d81b5bde8d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201021_Matraverebely_Szentkut_nemzeti_kegyhely_turizmus","timestamp":"2020. október. 21. 08:46","title":"3,4 milliárd forintot ad az állam Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhely turisztikai fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093494c6-189c-4958-b034-de02ff79b0c1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Világcsoda lett volna, ha akár csak megszorítani is tudná a Fradi a katalán csapatot, pedig sokszor szépen is játszottak a Bajnokok Ligájában. 5-1 lett a végeredmény.","shortLead":"Világcsoda lett volna, ha akár csak megszorítani is tudná a Fradi a katalán csapatot, pedig sokszor szépen is...","id":"20201020_BarcelonaFerencvaros_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=093494c6-189c-4958-b034-de02ff79b0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cff870-1442-45b8-8497-486a587829dd","keywords":null,"link":"/sport/20201020_BarcelonaFerencvaros_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. október. 20. 21:07","title":"Méltósággal, de simán kikapott a Fradi Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f29bb4-dfb4-40b8-b198-2f825f11dab8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jegybankelnök szavait Orbán Viktor is a mellényzsebében hordja, így nekünk is érdemes figyelni azokra. A Duma Aktuál elképzelte, milyen motivációs idézeteket készíthetnénk az egykori gazdasági miniszter ötletei alapján. ","shortLead":"A jegybankelnök szavait Orbán Viktor is a mellényzsebében hordja, így nekünk is érdemes figyelni azokra. A Duma Aktuál...","id":"20201019_Duma_Aktual_Matolcsy_aranykopesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21f29bb4-dfb4-40b8-b198-2f825f11dab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21ecbc-3f4e-499c-85d9-98880f916fe6","keywords":null,"link":"/360/20201019_Duma_Aktual_Matolcsy_aranykopesek","timestamp":"2020. október. 19. 19:00","title":"Duma Aktuál: Matolcsy eltalálta, hogy mekkora növekedés lesz, csak az előjelét nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1414421-fb87-4d9a-9269-c56fc5bed465","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Alaposan felpörgött a haszongépjárművek értékesítése, a leendő tulajdonosok pedig ma már a praktikum mellett a kényelmet is keresik. Hogyan válasszunk, hogy minden igénynek és elvárásnak megfeleljen a jövendőbeli „munkatárs”? ","shortLead":"Alaposan felpörgött a haszongépjárművek értékesítése, a leendő tulajdonosok pedig ma már a praktikum mellett...","id":"fordmagyarorszag_20201021_Tiszta_haszon_ezekre_figyeljen_ha_haszongepjarmuvet_vasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1414421-fb87-4d9a-9269-c56fc5bed465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846da499-39cc-4a86-af65-18cdb7f7f92b","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20201021_Tiszta_haszon_ezekre_figyeljen_ha_haszongepjarmuvet_vasarol","timestamp":"2020. október. 21. 13:30","title":"Tiszta haszon: ezekre figyeljen, ha haszongépjárművet vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"Farkas Máté","category":"kkv","description":"\"Így jártam. Leírom, hátha tudok másoknak segíteni\" - üzeni szerzőnk, aki a Wizzair foglalási rendszeréből próbálta kisajtolni a törölt járata után visszajáró pénzt. Vélemény.","shortLead":"\"Így jártam. Leírom, hátha tudok másoknak segíteni\" - üzeni szerzőnk, aki a Wizzair foglalási rendszeréből próbálta...","id":"20201015_Jegyvasarlas_a_Wizzairnel_Covid_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf339380-efa3-4e21-872b-c8002e1b24b4","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Jegyvasarlas_a_Wizzairnel_Covid_alatt","timestamp":"2020. október. 21. 15:18","title":"Olcsóbb a Wizzair-ügyintézés, ha Máltán keresztül intézzük - ki hallott már ilyet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lagosban, Nigéria legnagyobb városában volt lövöldözés éjszaka, meg nem erősített információk szerint mintegy húszan haltak meg. ","shortLead":"Lagosban, Nigéria legnagyobb városában volt lövöldözés éjszaka, meg nem erősített információk szerint mintegy húszan...","id":"20201021_Lovoldozes_Nigeria_Lagos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5614f840-214c-4e34-9e8d-8a559f707f64","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Lovoldozes_Nigeria_Lagos","timestamp":"2020. október. 21. 11:17","title":"Lövöldözés volt Nigériában, húsz ember is meghalhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Covid–19-válság súlyos mellékhatása: több mint 20 százalékkal kevesebb pénzt küldtek haza a fejlettebb országokból a családnak, mint tavaly. A perspektíva riasztó: több százmillió család léte kerülhet veszélybe a szegény országokban.\r

","shortLead":"A Covid–19-válság súlyos mellékhatása: több mint 20 százalékkal kevesebb pénzt küldtek haza a fejlettebb országokból...","id":"20201019_Dramai_mertekben_csokkentek_a_vendegmunkasok_hazautalasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041b49f4-2197-402d-a89e-8c78b1cb781a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Dramai_mertekben_csokkentek_a_vendegmunkasok_hazautalasai","timestamp":"2020. október. 19. 15:33","title":"Drámai mértékben csökkentek a vendégmunkások hazautalásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium elárulta, pontosan hova és miért repült a miniszter idén.","shortLead":"A külügyminisztérium elárulta, pontosan hova és miért repült a miniszter idén.","id":"20201020_Hadhazy_Szijjartot_iden_ketszer_vitte_rendorsegi_helikopter_Dunakeszire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3cd9bb-5c9f-461a-ab3e-6408a48df9ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Hadhazy_Szijjartot_iden_ketszer_vitte_rendorsegi_helikopter_Dunakeszire","timestamp":"2020. október. 20. 09:54","title":"Hadházy: Szijjártót kétszer is hazavitte a rendőrségi helikopter Dunakeszire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]