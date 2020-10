Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt személyautó ütközött össze Szigetszentmiklósnál.

","shortLead":"Öt személyautó ütközött össze Szigetszentmiklósnál.

","id":"20201021_baleset_m0_szigetszentmiklos_savlezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed87050-38dd-4b74-9828-5ca5325978ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_baleset_m0_szigetszentmiklos_savlezaras","timestamp":"2020. október. 21. 12:13","title":"Tömegbaleset történt az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Fél éven át csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatták.","shortLead":"Fél éven át csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatták.","id":"20201022_A_hetvegen_lesz_iden_utoljara_automentes_a_pesti_rakpart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7da1e45-aa45-4c1b-a21f-9682b89eb723","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_A_hetvegen_lesz_iden_utoljara_automentes_a_pesti_rakpart","timestamp":"2020. október. 22. 10:44","title":"A hétvégén lesz idén utoljára autómentes a pesti rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még ötvennégy napig érvényesek a diákigazolványok, amelyek eredetileg október 31-én vesztették volna érvényességüket.","shortLead":"Még ötvennégy napig érvényesek a diákigazolványok, amelyek eredetileg október 31-én vesztették volna érvényességüket.","id":"20201020_diakigazolvany_mav_volanbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0b7465-1a68-4d2e-89e1-979e4c6eb70c","keywords":null,"link":"/elet/20201020_diakigazolvany_mav_volanbusz","timestamp":"2020. október. 20. 17:28","title":"December 15-ig fogadják el a lejáró diákigazolványokat a MÁV-nál és a Volánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatbirodalom védelme és a családot érő fenyegetések miatt dönthetett úgy Mészáros Lőrinc, hogy saját biztonsági céget alapít. A HVG forrásai szerint a cég intenzíven toboroz.","shortLead":"A vállalatbirodalom védelme és a családot érő fenyegetések miatt dönthetett úgy Mészáros Lőrinc, hogy saját biztonsági...","id":"20201021_meszaros_lorinc_biztonsag_talentis_vedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2f1a20-c9d6-4aee-a562-ee8ed64534dd","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_meszaros_lorinc_biztonsag_talentis_vedelem","timestamp":"2020. október. 21. 13:13","title":"A fenyegetések vagy a belső visszaélések miatt kell Mészároséknak saját biztonsági cég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eljárás eleje Győrfi Pál szerint nagyon hasonló a PCR-teszthez, csak ez 15 perc alatt eredményt hoz.","shortLead":"Az eljárás eleje Győrfi Pál szerint nagyon hasonló a PCR-teszthez, csak ez 15 perc alatt eredményt hoz.","id":"20201021_mentok_antigenalapu_gyorsteszt_koronavirus_gyorfi_pal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b1000-9c35-4c61-9ce8-40e21a08face","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_mentok_antigenalapu_gyorsteszt_koronavirus_gyorfi_pal","timestamp":"2020. október. 21. 09:33","title":"30 ezer újfajta koronavírustesztet kaptak a magyar mentők, már használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha megfelelő védettséget adnak, az orosz és kínai vakcinából is vehet a kormány – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Arról is beszélt, a SZÉP-kártyára jövőre is a megemelt összeg, 800 ezer forint kerülhet. A kormány további szigorításokról nem döntött, nem tudta megmondani, mi lehet az a lélektani határ, mikor lépni kell. ","shortLead":"Ha megfelelő védettséget adnak, az orosz és kínai vakcinából is vehet a kormány – jelentette be Gulyás Gergely...","id":"20201022_Gulyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bcc754-4ab6-41e6-9c4f-1fc51a388092","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Gulyas","timestamp":"2020. október. 22. 10:52","title":"Gulyás: Orosz vakcinát is vehet Magyarország, jövőre is 800 ezer marad a cafetéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosz és kínai vakcinákat is vizsgálnak. 6,5 millió adagot foglaltunk le.","shortLead":"Orosz és kínai vakcinákat is vizsgálnak. 6,5 millió adagot foglaltunk le.","id":"20201022_europai_unio_vakcina_kutatas_kormanyinfo_koronavirus_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61044c04-8af5-43ef-bc07-ba3550ffa25a","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_europai_unio_vakcina_kutatas_kormanyinfo_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. október. 22. 11:16","title":"Minden uniós vakcinakutatásban részt vesz Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt Fidelitas-elnök Böröcz László lehet a jelölt abban a választókörzetben, ahol korábban Hollik István volt.","shortLead":"A volt Fidelitas-elnök Böröcz László lehet a jelölt abban a választókörzetben, ahol korábban Hollik István volt.","id":"20201020_hollik_istvan_valasztas_fidesz_egyeni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2094f69-4c51-4bb7-af98-0341e2d8fba1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_hollik_istvan_valasztas_fidesz_egyeni","timestamp":"2020. október. 20. 15:01","title":"Hollik István sem indul egyéniben a 2022-es választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]