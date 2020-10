Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf7352bc-b810-485b-b7e7-d1766f8e1a67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrügynökség repülőgépen működő teleszkópjával sikerült igazolni azt, amit korábban soha: vízmolekulákra bukkantak a Hold világos, napsütötte részén.","shortLead":"Az űrügynökség repülőgépen működő teleszkópjával sikerült igazolni azt, amit korábban soha: vízmolekulákra bukkantak...","id":"20201026_viz_hold_nasa_sofia_teleszkop_obszervatorium_vizmolekula_vizjeg_hidegcsapda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf7352bc-b810-485b-b7e7-d1766f8e1a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879fedd5-7c81-4e1c-acb3-d053c977d5c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_viz_hold_nasa_sofia_teleszkop_obszervatorium_vizmolekula_vizjeg_hidegcsapda","timestamp":"2020. október. 26. 18:04","title":"A NASA két nagy bejelentést is tett a Holdról, az egyikkel végre tisztázódik egy fontos kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely kérvényezi a kormánytól, engedélyezze az online formában megtartott közgyűlést.","shortLead":"Karácsony Gergely kérvényezi a kormánytól, engedélyezze az online formában megtartott közgyűlést.","id":"20201028_fovarosi_kozgyules_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e8c080-33d4-45e4-a2a0-ac315b44fc0b","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_fovarosi_kozgyules_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 09:51","title":"Több budapesti polgármester koronavírusos, elmarad a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hvg.hu két forrásból is úgy értesült, hogy hétfőn ülésezett a Nemzeti Kulturális Tanács, amelyen Orbán Viktor és a mára pozitív koronavírusteszt-eredménnyel rendelkező Vidnyánszky Attila is részt vett. ","shortLead":"A hvg.hu két forrásból is úgy értesült, hogy hétfőn ülésezett a Nemzeti Kulturális Tanács, amelyen Orbán Viktor és...","id":"20201027_Hetfon_meg_egyeztetett_Orban_Viktorral_Vidnyanszky_akirol_mostanra_kiderult_hogy_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0de01c9-8dd9-4cbc-8145-1d9c43134b9a","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Hetfon_meg_egyeztetett_Orban_Viktorral_Vidnyanszky_akirol_mostanra_kiderult_hogy_koronavirusos","timestamp":"2020. október. 27. 17:54","title":"Hétfőn még Orbán Viktorral egyeztetett Vidnyánszky, akiről mostanra kiderült, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operaénekes együttérzéssel gondol mindenkire, aki a fertőzéssel küzd.","shortLead":"Az operaénekes együttérzéssel gondol mindenkire, aki a fertőzéssel küzd.","id":"20201028_Koronavirussal_kerult_korhazba_Rost_Andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b88b63-51df-4653-8f59-210fa67d0034","keywords":null,"link":"/elet/20201028_Koronavirussal_kerult_korhazba_Rost_Andrea","timestamp":"2020. október. 28. 08:48","title":"Koronavírussal került kórházba Rost Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A joystick hátulján a sorozat egyik legfontosabb karaktere, a kis Yoda is látszik.","shortLead":"A joystick hátulján a sorozat egyik legfontosabb karaktere, a kis Yoda is látszik.","id":"20201027_mandalorian_joystick_xbox_kontroller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8af12e-ebb3-40ac-b5ce-d22a1dc3ed68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_mandalorian_joystick_xbox_kontroller","timestamp":"2020. október. 27. 14:06","title":"Mandalorian témájú kontrollert készítettek az Xbox gépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lajos a 444.hu-nak azt mondta: az általa kiküldött levél csupán ajánlásokat fogalmaz meg.","shortLead":"Mészáros Lajos a 444.hu-nak azt mondta: az általa kiküldött levél csupán ajánlásokat fogalmaz meg.","id":"20201026_dunaujvarosi_szent_pantaleon_korhaz_foigazgato_meszaros_lajos_korlevel_free_eu_egeszsegugyi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abafa8a1-619d-43c9-95a0-4d0ba74f22e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_dunaujvarosi_szent_pantaleon_korhaz_foigazgato_meszaros_lajos_korlevel_free_eu_egeszsegugyi_torveny","timestamp":"2020. október. 26. 21:59","title":"Nem tetszik a dunaújvárosi kórház főigazgatójának, hogy néhányan tiltakoznak az új egészségügyi törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három CNG-tartályban összesen 17,3 kilogramm sűrített földgázt képes tárolni az új német kompakt.","shortLead":"Három CNG-tartályban összesen 17,3 kilogramm sűrített földgázt képes tárolni az új német kompakt.","id":"20201028_itt_a_gazuzemu_uj_vw_golf_tgi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9713c041-9444-4ced-8789-ec2b591bcca8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_itt_a_gazuzemu_uj_vw_golf_tgi","timestamp":"2020. október. 28. 06:41","title":"Itt a gázüzemű új VW Golf TGI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dec823-c484-4347-a57e-729cb215de80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára reméli, hogy a szigorítás miatt jobban odafigyelnek majd a vásárlók a védekezésre.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára reméli, hogy a szigorítás miatt jobban odafigyelnek majd a vásárlók...","id":"20201027_Nohet_a_bolti_birsag_a_maszkviselesi_szabalysertes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91dec823-c484-4347-a57e-729cb215de80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fbe2ea-205e-4f3c-92ef-98d95bca23c9","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Nohet_a_bolti_birsag_a_maszkviselesi_szabalysertes_miatt","timestamp":"2020. október. 27. 07:21","title":"Nőhet a bolti bírság a maszkviselési szabálysértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]