[{"available":true,"c_guid":"fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly induló családvédelmi akcióterv több eleme is a lakásvásárlást segíti, még a szabadon felhasználható babaváró hitelt is lakáscélra fordítják a legtöbben az igénylők közül. Az elmúlt hetekben újabb támogatási formákról érkeztek bejelentések, amelyek szintén a csokos vevőknek kedveznek. Az új intézkedések január 1-től lépnek életbe, de mennyit jelentenek forintban kifejezve az újabb kedvezmények? Mennyivel lehet olcsóbban lakáshoz jutni csokkal, mint anélkül? Ezeknek a kérdéseknek jártunk utána.","shortLead":"A tavaly induló családvédelmi akcióterv több eleme is a lakásvásárlást segíti, még a szabadon felhasználható babaváró...","id":"20201029_csok_2021_lakasvasarlas_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be83d97c-0315-4998-879e-7e90f091ea08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_csok_2021_lakasvasarlas_bank360","timestamp":"2020. október. 29. 07:35","title":"Kiszámoltuk, mennyivel lesz olcsóbb lakást venni a csokosoknak 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette a Covid–19-világjárvány -–írja a Wall Street Journal.","shortLead":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette...","id":"20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2fc081-3538-4519-aa7c-7f58af6f6e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Európa leggazdagabb embere mégiscsak megszerzi a Tiffanyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff6226e-5c2a-4e77-8865-5da70921a456","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biturbó benzinmotorból sikerült előcsalogatni 275 eddig rejtőző lóerőt. ","shortLead":"A biturbó benzinmotorból sikerült előcsalogatni 275 eddig rejtőző lóerőt. ","id":"20201029_900_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_m5os_bmwben_gpower_hurricane_rr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ff6226e-5c2a-4e77-8865-5da70921a456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d149f60-11a6-4b03-be0b-259bd8a05b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_900_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_m5os_bmwben_gpower_hurricane_rr","timestamp":"2020. október. 29. 09:21","title":"900 lóerő talán már elég lesz az új M5-ös BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A megalázó vizsgálatra egy elhagyott csecsemő miatt került sor.","shortLead":"A megalázó vizsgálatra egy elhagyott csecsemő miatt került sor.","id":"20201028_noi_utas_repulojarat_szules_genitalis_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39584595-7a38-4eb7-8da6-e85c713f24d7","keywords":null,"link":"/elet/20201028_noi_utas_repulojarat_szules_genitalis_vizsgalat","timestamp":"2020. október. 28. 06:42","title":"Meztelenre vetkőztették 10 járat női utasát, hogy megnézzék, szültek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamara szerint egyértelmű, hogy az egészségügyi rendszert meg kell újítani, ahogy a bérek rendezésére, az egészségügyi működés átláthatóvá tételére és a paraszolvencia eltörlésére is szükség van. Az egyeztetések nélküli átalakítás azonban kudarcba fulladhat, és egyértelműen veszélyezteti a betegek biztonságát.","shortLead":"A kamara szerint egyértelmű, hogy az egészségügyi rendszert meg kell újítani, ahogy a bérek rendezésére...","id":"20201028_magyar_orvosi_kamara_felmeres_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b6042d-6a74-471e-a3d3-099f0fb7e4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_magyar_orvosi_kamara_felmeres_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2020. október. 28. 11:06","title":"Orvosi kamara: Az orvosok 77 százaléka nem írná alá az új jogviszonyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 22 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Olaszországban, Lombardiában a legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Egy nap alatt közel 22 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Olaszországban, Lombardiában a legrosszabb...","id":"20201027_olaszorszag_lombardia_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738cc1d0-0236-40cf-9ab8-8b4237fd1065","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_olaszorszag_lombardia_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 27. 20:31","title":"Kritikus a helyzet Milánóban és Nápolyban, azonnali lezárást sürgetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. október. 28. 15:30","title":"Valóban az értintésmentes fizetés a legbiztonságosabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b354c-6f82-492f-9441-91187b403a05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ráncfelvarrás egy új szabadidő-autó hangulatú kivitelt is magával hozott. ","shortLead":"A ráncfelvarrás egy új szabadidő-autó hangulatú kivitelt is magával hozott. ","id":"20201028_felfrissult_a_remek_arertek_aranyu_fiat_tipo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b354c-6f82-492f-9441-91187b403a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e9cf41-1d0f-4ae7-829c-7d076cec29a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_felfrissult_a_remek_arertek_aranyu_fiat_tipo","timestamp":"2020. október. 28. 09:21","title":"Felfrissült a remek ár/érték arányú Fiat Tipo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]