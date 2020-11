Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf45b285-3717-4f57-8464-5abc9bd5929d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az éttermet átalakítják, elsősorban digitális fejlesztéseket hajtanak végre.","shortLead":"Az éttermet átalakítják, elsősorban digitális fejlesztéseket hajtanak végre.","id":"20201030_Blaha_Lujza_teri_McDonalds_bezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf45b285-3717-4f57-8464-5abc9bd5929d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d6091c-9fb0-4d4c-9110-342721c6733d","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Blaha_Lujza_teri_McDonalds_bezaras","timestamp":"2020. október. 30. 19:20","title":"Bezár egy időre a Blaha Lujza téri McDonald’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26069c66-469d-4c7a-b66c-04ce180eb3bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A portál szerint az intenzíven ápolják a főtanácsadót.","shortLead":"A portál szerint az intenzíven ápolják a főtanácsadót.","id":"20201031_Index_Koronavirusos_Szocs_Geza_sulyos_allapotban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26069c66-469d-4c7a-b66c-04ce180eb3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bea1d2-6e61-4631-8207-901b6a2175fb","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Index_Koronavirusos_Szocs_Geza_sulyos_allapotban_van","timestamp":"2020. október. 31. 10:47","title":"Index: Koronavírusos Szőcs Géza, súlyos állapotban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4406b33-881e-42ff-ac13-43dee99feb99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy nőtt 3908-cal a fertőzöttek és közel háromezerrel az aktív esetek száma, hogy közben negyedannyit sem tesztelnek, mint amennyit kellene.","shortLead":"Úgy nőtt 3908-cal a fertőzöttek és közel háromezerrel az aktív esetek száma, hogy közben negyedannyit sem tesztelnek...","id":"20201031_jarvany_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4406b33-881e-42ff-ac13-43dee99feb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03c1cb1-b0a2-4f8d-9a62-031adcf67aff","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_jarvany_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2020. október. 31. 10:43","title":"51 újabb áldozata van a koronavírusnak, 3908 fertőzöttet diagnosztizáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbe440a-c1fe-4aef-9c91-c5960c9ac52b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Biden sikerével bealkonyulhat a populizmusnak Európában, mert Orbán, Kaczynski, Salvini és Le Pen onnantól kezdve bújhatna többé Trump mögé - mondta a luxemburgi diplomácia vezetője a Frankfurter Rundschaunak. ","shortLead":"Biden sikerével bealkonyulhat a populizmusnak Európában, mert Orbán, Kaczynski, Salvini és Le Pen onnantól kezdve...","id":"20201031_Frankfurter_Rundschau_Biden_sikerevel_bealkonyul_a_populizmusnak_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccbe440a-c1fe-4aef-9c91-c5960c9ac52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daabb91c-82c6-4e00-b41d-59bee944137b","keywords":null,"link":"/360/20201031_Frankfurter_Rundschau_Biden_sikerevel_bealkonyul_a_populizmusnak_Europaban","timestamp":"2020. október. 31. 08:00","title":"Luxemburgi külügyminiszter: Ha Biden győz, vége Orbánék aranykorának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Putyin ugyanezt csak év végére ígérte, de Oroszországban már nagy a baj: oxigénhiánnyal is küszködik több kórház.","shortLead":"Putyin ugyanezt csak év végére ígérte, de Oroszországban már nagy a baj: oxigénhiánnyal is küszködik több kórház.","id":"20201030_Novemberben_kezdodhet_a_tomeges_oltas_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ced18fb-6d17-4606-a063-70acabb8e63d","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_Novemberben_kezdodhet_a_tomeges_oltas_Moszkvaban","timestamp":"2020. október. 30. 19:22","title":"Novemberben kezdődhet a tömeges oltás Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b13669d-d2d5-49ef-aaef-603911c786ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2021-es U21-es futball Európa bajnokságra is kiterjeszti az idén a járvány miatt elmaradt Európa bajnokságnak biztosított adómentességet a kormány. Senkinek nem kell szja-t fizetni, aki közreműködik benne, legyen szó futball-bíróról vagy önkéntesekről.","shortLead":"A 2021-es U21-es futball Európa bajnokságra is kiterjeszti az idén a járvány miatt elmaradt Európa bajnokságnak...","id":"20201101_futball_adomentesseg_u21es_europa_bajnoksag_szja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b13669d-d2d5-49ef-aaef-603911c786ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7ce28a-f430-4194-8f1a-7551c80abedd","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_futball_adomentesseg_u21es_europa_bajnoksag_szja","timestamp":"2020. november. 01. 09:01","title":"Itt az újabb adókönnyítés: most az U21-es futball-Eb kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2744f092-2f7b-410e-b001-f7d14ba9b863","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosi panoráma és a Széchenyi fürdő mellett.","shortLead":"A fővárosi panoráma és a Széchenyi fürdő mellett.","id":"20201031_Veszprem_es_Esztergom_jelenik_meg_az_MTV_dijatadojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2744f092-2f7b-410e-b001-f7d14ba9b863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a19bf10-527e-4834-951e-0f74ef75e41f","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Veszprem_es_Esztergom_jelenik_meg_az_MTV_dijatadojan","timestamp":"2020. október. 31. 10:34","title":"Veszprém és Esztergom jelenik meg az MTV díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0e2736-80d9-416f-864e-630dbd42e39f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz úszó hamarosan versenyezhet is.","shortLead":"Az olasz úszó hamarosan versenyezhet is.","id":"20201030_federica_pellegrini_koronavirus_felepules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c0e2736-80d9-416f-864e-630dbd42e39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9820f3-de4a-4022-ba68-dad2f4e22b49","keywords":null,"link":"/sport/20201030_federica_pellegrini_koronavirus_felepules","timestamp":"2020. október. 30. 19:26","title":"Federica Pellegrini vírustesztje negatív, talán indulhat is Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]