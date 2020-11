Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f89e8a22-ab5f-4a2e-8d1c-332e19d51fc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan az állatok is kivehetik a részüket a szemétgyűjtésből.","shortLead":"Hamarosan az állatok is kivehetik a részüket a szemétgyűjtésből.","id":"20201030_Kupakokkal_fizetnek_a_szarkak_az_etelautomatanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f89e8a22-ab5f-4a2e-8d1c-332e19d51fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ea946c-e194-4aa7-b66a-2f07a2431523","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Kupakokkal_fizetnek_a_szarkak_az_etelautomatanal","timestamp":"2020. október. 30. 16:54","title":"Kupakokkal fizetnek a szarkák az ételautomatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Pétert indoklás nélkül rúgták ki, kollégái levélben tiltakoznak a menesztése ellen.","shortLead":"Tordai Pétert indoklás nélkül rúgták ki, kollégái levélben tiltakoznak a menesztése ellen.","id":"20201030_tempus_foigazgato_fidelitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abb8820-e114-4c4d-adeb-3ca4cf7b3e05","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_tempus_foigazgato_fidelitas","timestamp":"2020. október. 30. 14:22","title":"A fővárosi Fidelitas egykori elnöke lesz az új Tempus-főigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d8f2a6-396d-4d43-91ea-d186c3712ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szikszai Péter volt Hír TV-s és Echo TV-s vezető írta a cikket, ami 1,3 milliót ért a bíróságon.","shortLead":"Szikszai Péter volt Hír TV-s és Echo TV-s vezető írta a cikket, ami 1,3 milliót ért a bíróságon.","id":"20201030_Pert_vesztett_a_Magyar_Nemzet_kiderult_kicsoda_a_kullancsozo_Zummer_Fulop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58d8f2a6-396d-4d43-91ea-d186c3712ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c464c0d7-0c5a-46ca-8bf5-372cc9dabbbc","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Pert_vesztett_a_Magyar_Nemzet_kiderult_kicsoda_a_kullancsozo_Zummer_Fulop","timestamp":"2020. október. 30. 13:14","title":"Pert vesztett a Magyar Nemzet, kiderült, kicsoda a kullancsozó Zummer Fülöp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves németországi független szervezet több szempontot is vizsgáló értékelésében nyolc víruskergető ért el maximális pontszámot.","shortLead":"A neves németországi független szervezet több szempontot is vizsgáló értékelésében nyolc víruskergető ért el maximális...","id":"20201031_avtest_ertekeles_legjobb_windowsos_virusirtok_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a80cce-66fa-46d7-9fdb-7ca613a39a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_avtest_ertekeles_legjobb_windowsos_virusirtok_letoltes","timestamp":"2020. október. 31. 08:03","title":"Melyik most a legjobb vírusirtó Windowsra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4cef6b-a0b4-405e-ad1f-0d145b332fff","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A bomba nem robbant fel, de a mellé csatolt üzenet egyértelmű volt: „Cotton Mather, te átkozott kutya, majd ezzel oltalak be“. 