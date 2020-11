Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","shortLead":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","id":"20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d551ab8-d9ca-40f4-9e77-42a2e78d26ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","timestamp":"2020. november. 02. 17:34","title":"Szijjártó ma az oroszokkal egyeztetett a vakcinájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfőn este lelőtt, 20 éves férfit korábban elítélték, mert csatlakozni akart az ISIS-hez. Idén januárban szabadult.","shortLead":"A hétfőn este lelőtt, 20 éves férfit korábban elítélték, mert csatlakozni akart az ISIS-hez. Idén januárban szabadult.","id":"20201103_Jol_ismertek_a_hatosagok_a_becsi_terrortamadas_egyik_elkovetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dcc7fc-7c33-41c3-8075-26c114f1c01f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Jol_ismertek_a_hatosagok_a_becsi_terrortamadas_egyik_elkovetojet","timestamp":"2020. november. 03. 11:10","title":"Az osztrák hatóságok jól ismerték a lelőtt terroristát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tizenkettedik hete tartó megmozdulások vasárnapi tüntetésén több embert őrizetbe vettek. ","shortLead":"A tizenkettedik hete tartó megmozdulások vasárnapi tüntetésén több embert őrizetbe vettek. ","id":"20201101_A_minszki_helyzet_fokozodik_figyelmezteto_lovesek_a_mai_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1699b3c1-ee30-43b0-90c6-63749d45ab24","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_A_minszki_helyzet_fokozodik_figyelmezteto_lovesek_a_mai_tuntetesen","timestamp":"2020. november. 01. 17:01","title":"A minszki helyzet fokozódik: figyelmeztető lövések a mai tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, egy fiatal nő életét vesztette.","shortLead":"Két autó ütközött, egy fiatal nő életét vesztette.","id":"20201101_Halalos_baleset_tortent_az_M0ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ebee5c-8ede-4aae-9cc1-6f36ea15a1f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Halalos_baleset_tortent_az_M0ason","timestamp":"2020. november. 01. 22:58","title":"Halálos baleset történt az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706cd87c-2642-4061-92fd-d5f1b19d4062","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent az A Rumini és az elsüllyedt világ.



