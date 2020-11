Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavasszal azért nem szavazta meg az ellenzék a veszélyhelyzet fenntartására vonatkozó törvényt, mert a kormánynak adott korlátlan felhatalmazásnak nem volt időkorlátja. ","shortLead":"Tavasszal azért nem szavazta meg az ellenzék a veszélyhelyzet fenntartására vonatkozó törvényt, mert a kormánynak adott...","id":"20201105_veszelyhelyzet_ellenzek_targyalas_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e1f99-623e-41d8-8fad-dac7cffa34ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_veszelyhelyzet_ellenzek_targyalas_fidesz","timestamp":"2020. november. 05. 13:30","title":"Már egyeztet a kormány az ellenzékkel a veszélyhelyzet meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2457e55-7542-4d47-b955-7fb8142e8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Zoltán hirtelen, szívpanaszok miatt hunyt el, 62 éves volt.","shortLead":"Gulyás Zoltán hirtelen, szívpanaszok miatt hunyt el, 62 éves volt.","id":"20201106_Elhunyt_Gulyas_Zoltan_volt_szinesz_a_DK_kecskemeti_onkormanyzati_kepviseloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2457e55-7542-4d47-b955-7fb8142e8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5433558a-3d9d-4f6c-8766-453f67f9a11e","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Elhunyt_Gulyas_Zoltan_volt_szinesz_a_DK_kecskemeti_onkormanyzati_kepviseloje","timestamp":"2020. november. 06. 14:40","title":"Elhunyt Gulyás Zoltán volt színész, a DK kecskeméti önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c4bbc5-a510-4f82-b305-c2e37c497ab7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"David Andhal koronavírusban hunyt el októberben, nevét már nem lehetett törölni a szavazólapokról.\r

","shortLead":"David Andhal koronavírusban hunyt el októberben, nevét már nem lehetett törölni a szavazólapokról.\r

","id":"20201104_EszakDakotaban_jelolt_David_Andhal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c4bbc5-a510-4f82-b305-c2e37c497ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27a8a6a-ec8d-4d05-b540-e7e9e82840bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_EszakDakotaban_jelolt_David_Andhal","timestamp":"2020. november. 04. 20:12","title":"Választást nyert Észak-Dakotában egy halott képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9c6479-40e6-4fa0-8462-f7df3fee3ac3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Barack Obama volt az első elnökjelölt, akinek sikere jelentős részben a közösségi médiára épült. Donald Trump pedig az első, aki a világraszóló döntései mellett személyes, időnként indulatvezérelt kifakadásait is a közösségi hálón kürtölte szét. A Twitter és a Facebook az idei kampány fő csataterévé váltak, ahol a republikánus Trump jóval nagyobb követőtábort ért el a demokrata Bidennél. Az egyelőre kétséges kimenetelű választásnak már biztos tanulsága, hogy facebookozni és twitterezni bárki tud, de ha átgondolatlanul teszi, megeshet, hogy önmaga alól húzza ki a széket.","shortLead":"Barack Obama volt az első elnökjelölt, akinek sikere jelentős részben a közösségi médiára épült. Donald Trump pedig...","id":"20201105_amerikai_elnokvalasztas_2020_kozossegi_media_twitter_facebook_instagram_donald_trump_joe_biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe9c6479-40e6-4fa0-8462-f7df3fee3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce8f438-a067-4673-930d-e378d0c7f43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_amerikai_elnokvalasztas_2020_kozossegi_media_twitter_facebook_instagram_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. november. 05. 20:00","title":"A ravasz, az agy és a füstölgő Trump – mi veszhetett oda a Facebookon, Twitteren?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09a866-b146-4c68-980d-f8b093db7c2a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz bajnok ellen teljesen elfogyott az FTC, Dibusz Dénes két hatalmas kapushibát is elkövetett a harmadik és a negyedik gól előtt, Boli a végén hozott össze egy sebtapaszt.","shortLead":"Az olasz bajnok ellen teljesen elfogyott az FTC, Dibusz Dénes két hatalmas kapushibát is elkövetett a harmadik és...","id":"20201104_FerencvarosJuventus_ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de09a866-b146-4c68-980d-f8b093db7c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb4656a-829b-46ac-91a4-2959da29bee8","keywords":null,"link":"/sport/20201104_FerencvarosJuventus_ELO","timestamp":"2020. november. 04. 20:44","title":"A Juventus megállt volna két gólnál, de a Fradi ajándékozott nekik még kettőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c298d5a-f53a-41e2-80db-011c5b907aff","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"A 21. század egyre markánsabb felismerései az aranybányászatra és az aranykereskedelemre is erőteljes hatással vannak. Ahogy az emberek rendre környezettudatosabbá válnak, úgy fokozódik a nyomás a befektetési-aranyszakmán is azért, hogy „zöldebb” arany kerüljön a középpontba. De hogyan válhat zölddé az arany? Hogyan kényszeríthetik környezettudatosságra az aranybányákat a piaci szereplők és a tőke birtokosai? Ennek jártunk utána. ","shortLead":"A 21. század egyre markánsabb felismerései az aranybányászatra és az aranykereskedelemre is erőteljes hatással vannak...","id":"concludebch_20201103_Zoldulo_aranybefektetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c298d5a-f53a-41e2-80db-011c5b907aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e945f8c7-eaf4-404d-937c-54e3f05d1e57","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_20201103_Zoldulo_aranybefektetesek","timestamp":"2020. november. 05. 07:30","title":"Zöldülő aranybefektetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."},{"available":true,"c_guid":"e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"De jövőre sem számol már akkora növekedéssel, mint korábban. Itt a brüsszeli testület őszi gazdasági prognózisa.","shortLead":"De jövőre sem számol már akkora növekedéssel, mint korábban. Itt a brüsszeli testület őszi gazdasági prognózisa.","id":"20201105_Iden_65_szazalekos_magyar_GDPcsokkenessel_szamol_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b89e5f-313f-48e7-9470-bd87107ab142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Iden_65_szazalekos_magyar_GDPcsokkenessel_szamol_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. november. 05. 13:50","title":"Javított a magyar gazdaságra vonatkozó idei előrejelzésén az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A megyei kórházak irányítják majd a városi kórházakat, utóbbiak pedig összefogják az alapellátás családi orvosait, praxisközösségeit, járóbeteg-szakrendelőit.","shortLead":"A megyei kórházak irányítják majd a városi kórházakat, utóbbiak pedig összefogják az alapellátás családi orvosait...","id":"20201106_kasler_miklos_a_koronavirus_elleni_arvanyellenes_intezkedesekrol_emmi_miniszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bb63bf-8f08-410b-8651-d2a2d5ec3f91","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_kasler_miklos_a_koronavirus_elleni_arvanyellenes_intezkedesekrol_emmi_miniszterium","timestamp":"2020. november. 06. 16:49","title":"Kásler elárulta, hogyan alakul át az egészségügyi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]