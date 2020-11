Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1f2f4d7-c431-4b21-9018-07faa48869a7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy szójáték és egy vicces kedvű vállalkozó összeadva komoly eredményre vezetett: tucatjával sikerült a rendőrségnek olyan embereket lekapcsolnia, akik nem viccből kerestek bérgyilkost.","shortLead":"Egy szójáték és egy vicces kedvű vállalkozó összeadva komoly eredményre vezetett: tucatjával sikerült a rendőrségnek...","id":"202045_vigyazat_csali_honlap_gyilkos_ironia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f2f4d7-c431-4b21-9018-07faa48869a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86defb3-7b4d-46c1-88bd-0d6c55218ac8","keywords":null,"link":"/360/202045_vigyazat_csali_honlap_gyilkos_ironia","timestamp":"2020. november. 10. 12:00","title":"Viccből csinált weboldalt, de sorra jelentkeztek olyanok, akik meggyilkoltatnának valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23fd1c1-38c3-45f4-8a77-e92fa9bc2753","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Frissült a németek legelegánsabb limuzinja, amely ráadásul mostantól létezik kombi karosszériával is Arteon Shooting Brake néven. Ezt próbáltuk ki a hazai bemutatón. ","shortLead":"Frissült a németek legelegánsabb limuzinja, amely ráadásul mostantól létezik kombi karosszériával is Arteon Shooting...","id":"20201110_Kiprobaltuk_a_legszebb_Passatot_a_megujult_Arteont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23fd1c1-38c3-45f4-8a77-e92fa9bc2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86836fd7-7d93-440b-a512-b3ada7be359a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Kiprobaltuk_a_legszebb_Passatot_a_megujult_Arteont","timestamp":"2020. november. 10. 12:25","title":"Kipróbáltuk a legszebb Passatot, a megújult Arteont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-osztályoktól és ambulanciáktól beérkező reakciók szerint többek között problémás, hogy nincs elég munkaerő, sok adminisztráció hárul az egészségügyi dolgozókra, valamint, hogy sok intézményben nem választják el megfelelően a koronavírusos és a nem koronavírusos betegeket.","shortLead":"A Covid-osztályoktól és ambulanciáktól beérkező reakciók szerint többek között problémás, hogy nincs elég munkaerő, sok...","id":"20201109_MOK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a65f92c-2ded-47b2-9ec1-aee8b1c103dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_MOK","timestamp":"2020. november. 09. 18:39","title":"Magyar Orvosi Kamara: \"Az újabb betegek gyógyulási esélyei folyamatosan csökkennek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Negyvenezer forint bónuszt fizetnek az ünnepi hajtás miatt a dolgozóknak.","shortLead":"Negyvenezer forint bónuszt fizetnek az ünnepi hajtás miatt a dolgozóknak.","id":"20201110_tesco_jutalom_ejszaka_muszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d837f6-23a6-49ff-84a3-022e6f67869a","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_tesco_jutalom_ejszaka_muszak","timestamp":"2020. november. 10. 06:55","title":"Bevezetik az éjszakai műszakot a Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1822eb-8865-45d0-831d-e7e8ecd49660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van olyan planéta, ahova soha nem akarhat eljutni az ember, az a K2-141b. Az égitesten pokoli körülmények uralkodnak.","shortLead":"Ha van olyan planéta, ahova soha nem akarhat eljutni az ember, az a K2-141b. Az égitesten pokoli körülmények uralkodnak.","id":"20201109_szelvihar_sziklak_exobolygo_lavaocean_k2_141b","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d1822eb-8865-45d0-831d-e7e8ecd49660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e536ae-abca-4c4a-9a80-07a447cb3f2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_szelvihar_sziklak_exobolygo_lavaocean_k2_141b","timestamp":"2020. november. 09. 15:03","title":"Eső helyett sziklák potyognak, és 5000 km/h-s szélviharok tombolnak ezen a bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden a város újabb kórházában alakítottak ki intenzív terápiás helyet.","shortLead":"Kedden a város újabb kórházában alakítottak ki intenzív terápiás helyet.","id":"20201110_Temesvar_koronavirus_intenziv_osztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0219aa-6f8f-4196-9906-dce18130802b","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Temesvar_koronavirus_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. november. 10. 12:52","title":"Temesváron egy nap alatt meghalt hat koronavírusos beteg, mert nem jutott nekik hely az intenzív osztályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa73a36-4ec4-4d94-a3ac-c356c6afbfa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még gondolkodnak azon, mi legyen az este 8 és reggel 5 között közlekedő járatokkal.","shortLead":"Még gondolkodnak azon, mi legyen az este 8 és reggel 5 között közlekedő járatokkal.","id":"20201109_BKK_fovarosi_tomegkozlekedes_koraltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aa73a36-4ec4-4d94-a3ac-c356c6afbfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9c8fa4-250b-48bf-95b5-b62e5aa4ee2c","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_BKK_fovarosi_tomegkozlekedes_koraltozas","timestamp":"2020. november. 09. 16:30","title":"A BKK-t is meglepte Orbán Viktor bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pfizer és a Biontech cégek által kifejlesztett oltóanyag 90 százalékban hatásos. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szintén biztatónak tartja a vakcina első eredményeit.","shortLead":"A Pfizer és a Biontech cégek által kifejlesztett oltóanyag 90 százalékban hatásos. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO...","id":"20201109_koronavirus_vakcina_pfizer_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5891f2-f838-4f5a-bfc0-061de1f07a4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_koronavirus_vakcina_pfizer_europai_unio","timestamp":"2020. november. 09. 19:34","title":"Az EU 300 millió adagot vásárol a Pfizer 90%-ban hatásos koronavírus-vakcinájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]