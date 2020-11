Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google eddig is lehetővé tette, hogy egyes funkcióit külön-külön letiltsák a felhasználók, hamarosan viszont nemcsak erre, hanem a háttérben zajló adatforgalom letiltására is lehetőségük lesz.","shortLead":"A Google eddig is lehetővé tette, hogy egyes funkcióit külön-külön letiltsák a felhasználók, hamarosan viszont nemcsak...","id":"20201116_gmail_google_meet_chat_szemelyes_adatok_atadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ab881d-d975-4bed-88af-e6d47168dd84","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_gmail_google_meet_chat_szemelyes_adatok_atadasa","timestamp":"2020. november. 16. 19:03","title":"Új beállítás jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 7 ezren vannak kórházban.","shortLead":"Már több mint 7 ezren vannak kórházban.","id":"20201116_Koronavirus_6495_uj_fertozottet_talaltak_93_beteg_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c20934-3d6f-4960-9e82-e96a927d6041","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Koronavirus_6495_uj_fertozottet_talaltak_93_beteg_meghalt","timestamp":"2020. november. 16. 08:57","title":"Koronavírus: 6495 új fertőzöttet találtak, 93 beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: záróra, felelősség, remény, gólöröm, hiszti. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201115_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88a2017-0cca-4726-8c99-9afffe931be2","keywords":null,"link":"/360/20201115_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. november. 15. 19:30","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos fontosabbnak tartja reményt gyártani, mint vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 60 ezer forintnyi összegért már hozzáférés szerezhető ahhoz a több tízezer kamera által végzett megfigyeléses rendszerhez, amit Moszkvában kapcsoltak be a rendvédelmi szervek. Az ügy több okból is aggasztó.","shortLead":"Nagyjából 60 ezer forintnyi összegért már hozzáférés szerezhető ahhoz a több tízezer kamera által végzett megfigyeléses...","id":"20201117_arcfelismeres_szoftver_rendszer_moszkva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c336f9ed-db89-4417-bb90-f95ce768f23c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_arcfelismeres_szoftver_rendszer_moszkva","timestamp":"2020. november. 17. 08:33","title":"Fillérekből kicselezhető Putyinék moszkvai arcfelismerő rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4147fbcc-eca4-4ba2-b00b-ee0590ef1922","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt faggatta az ellenzék hétfőn az Országgyűlésben. Orbán Viktor válaszai szerint a kormány igenis felkészítette az országot a járvány elleni védekezésre, nem akarja szigorítani az abortusztörvényt, nem támogatja az alapjövedelem bevezetését, és nem akarja otthagyni az EU-t. Azt is mondta, hogy a pálinka szerinte alapvető élelmiszernek minősül. ","shortLead":"A miniszterelnököt faggatta az ellenzék hétfőn az Országgyűlésben. Orbán Viktor válaszai szerint a kormány igenis...","id":"20201116_orszaggyules_ellenzek_orban_viktor_azonnali_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4147fbcc-eca4-4ba2-b00b-ee0590ef1922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5d2390-ea2b-4186-a497-8d3f2efff17c","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_orszaggyules_ellenzek_orban_viktor_azonnali_kerdesek","timestamp":"2020. november. 16. 19:01","title":"Orbán szerint a pálinka alapvető élelmiszernek minősül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"Thomas Waitz - Schmuck Erzsébet","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mi a zöldek álláspontja az európai klímatörvényről? Thomas Waitz, európai parlamenti képviselő és az Európai Zöld Párt (EGP) társelnökének és Schmuck Erzsébet, az LMP társelnökének véleménycikke. ","shortLead":"Mi a zöldek álláspontja az európai klímatörvényről? Thomas Waitz, európai parlamenti képviselő és az Európai Zöld Párt...","id":"20201116_Thomas_Waitz_es_Schmuck_Erzsebet_A_siker_erdekeben_batornak_kell_lennunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43c5787-704d-4d2e-8058-a17996cf4174","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_Thomas_Waitz_es_Schmuck_Erzsebet_A_siker_erdekeben_batornak_kell_lennunk","timestamp":"2020. november. 16. 16:22","title":"Az európai zöldek arra hívják fel a figyelmet, hogy a világjárvány alatt sem feledkezhetünk meg a klímaváltozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

","shortLead":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

","id":"20201117_fuldoklo_eletmentes_brit_diplomata_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43b580d-ca07-40bc-8191-14b996208d00","keywords":null,"link":"/elet/20201117_fuldoklo_eletmentes_brit_diplomata_kina","timestamp":"2020. november. 17. 12:26","title":"Fuldokló életét mentette meg egy brit diplomata Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aabf89c-47fc-42be-a37e-9e97a7f35d95","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyarországi települések 85 százalékában találtak koronavírussal fertőzött személyt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az országban mindenhol jelen lehet a vírus - mondta az országos tisztifőorvos vasárnap.","shortLead":"A magyarországi települések 85 százalékában találtak koronavírussal fertőzött személyt, ami a gyakorlatban azt jelenti...","id":"20201115_Tisztifoorvos_gyakorlatilag_minden_telepulesen_jelen_lehet_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aabf89c-47fc-42be-a37e-9e97a7f35d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381b70d5-f278-4bfb-9f70-1e12d678edcf","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Tisztifoorvos_gyakorlatilag_minden_telepulesen_jelen_lehet_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 15. 14:34","title":"Tisztifőorvos: gyakorlatilag minden településen jelen lehet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]