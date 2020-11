Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy gyengült a forint, újra túlcsúszott a dohánytermékek adója az uniós határértéken. Az újabb adóemelés közel 230 forint drágulást okozhat a dobozonkénti átlagárban.","shortLead":"Ahogy gyengült a forint, újra túlcsúszott a dohánytermékek adója az uniós határértéken. Az újabb adóemelés közel 230...","id":"20201118_cigaretta_adotorveny_adozas_dohany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e5f969-9eeb-4c24-a1ab-f1ef39c54b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_cigaretta_adotorveny_adozas_dohany","timestamp":"2020. november. 18. 17:24","title":"1600 forint fölé ugorhat egy doboz cigaretta ára jövő áprilisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831e5fc-896c-4ab0-ace0-936f5d849f07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi utcaképet viszonylag ritkán dobja fel egy ilyen V12-es szívómotorral szerelt olasz szupersportkocsi.","shortLead":"A fővárosi utcaképet viszonylag ritkán dobja fel egy ilyen V12-es szívómotorral szerelt olasz szupersportkocsi.","id":"20201118_szuperritka_770_loeros_lamborghini_aventador_svj_budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4831e5fc-896c-4ab0-ace0-936f5d849f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef051830-fd5d-4df7-a002-ddd2d329c72d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_szuperritka_770_loeros_lamborghini_aventador_svj_budapesten","timestamp":"2020. november. 18. 09:21","title":"Budapesten a szuperritka 770 lóerős Lamborghini Aventador SVJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fc9b8a-7836-4935-9659-7b6e4c6a4dc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd társelnöke módosító indítványban szeretné elérni, hogy ha az apa és az anya nemét is meghatározzák, akkor ez is egyértelmű legyen.","shortLead":"A Párbeszéd társelnöke módosító indítványban szeretné elérni, hogy ha az apa és az anya nemét is meghatározzák, akkor...","id":"20201118_szabo_timea_alkotmanymodositas_gender","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56fc9b8a-7836-4935-9659-7b6e4c6a4dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de0efec-fbd8-4ac7-8f0c-5a61e4481e40","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_szabo_timea_alkotmanymodositas_gender","timestamp":"2020. november. 18. 21:11","title":"Alkotmányban rögzíttetné Szabó Tímea, hogy Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc is férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b","c_author":"Michelin","category":"brandcontent","description":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk álló télen a járvány elleni védekezés szempontjából is lényeges lesz, tudunk-e majd autóba ülni. ","shortLead":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk...","id":"20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b9bff-84a2-49a9-89fb-9fd112575544","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","timestamp":"2020. november. 17. 19:30","title":"5+1 tipp, amivel felkészítheti autóját a télre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony egy olyan beavatkozásra feküdt volna be a kórházba, ami javított volna egészségi állapotán.","shortLead":"Az idős asszony egy olyan beavatkozásra feküdt volna be a kórházba, ami javított volna egészségi állapotán.","id":"20201117_Kiugrott_Szombathely_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0e5a50-d301-4675-b1bc-0b8f42582510","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_Kiugrott_Szombathely_korhaz","timestamp":"2020. november. 17. 21:30","title":"Kiugrott az ötödikről egy szombathelyi nő, miután kórházba utalták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Figyelmeztető előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat a tartós sűrű köd miatt északra és a Nyugat-Dunántúlra, Győr-Moson-Sopron megyére pedig széllökések miatt.","shortLead":"Figyelmeztető előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat a tartós sűrű köd miatt északra és a Nyugat-Dunántúlra...","id":"20201119_idojaras_elorejelzes_csutortok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f75bc4-d15c-4311-a822-7be2486ec4bf","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_idojaras_elorejelzes_csutortok","timestamp":"2020. november. 19. 07:19","title":"Marad még a ködös idő északon, nyugaton a szél jelenthet gondot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d682b31-b8d8-4ab3-a88e-18a554aa71c9","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"A Rubicon mellett a Jelenkor, a Tiszatáj és az Új Forrás is részesül a keretösszegből.","shortLead":"A Rubicon mellett a Jelenkor, a Tiszatáj és az Új Forrás is részesül a keretösszegből.","id":"20201118_folyoirat_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d682b31-b8d8-4ab3-a88e-18a554aa71c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a65233-0864-4e83-80fe-24f74f7fc28d","keywords":null,"link":"/kultura/20201118_folyoirat_tamogatas","timestamp":"2020. november. 18. 13:10","title":"Százmilliókat kapnak a folyóiratok az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple 2021. január 1-jei hatállyal módosítja az alkalmazásfejlesztőkkel kötött szerződését, amelynek értelmében sokan lesznek, akiknek 30 helyett csak 15 százalékos jutalékot kell majd adniuk az Apple-nek az appok megvásárlása, valamint az alkalmazáson belüli vásárlások után.","shortLead":"Az Apple 2021. január 1-jei hatállyal módosítja az alkalmazásfejlesztőkkel kötött szerződését, amelynek értelmében...","id":"20201118_apple_app_store_alkalmazas_jutalek_app_fejleszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b564b8-e8c3-42cf-afcc-9262e3f80900","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_apple_app_store_alkalmazas_jutalek_app_fejleszto","timestamp":"2020. november. 18. 14:03","title":"Felezi a 30 százalékos \"adóját\" az Apple, 2021-től kevesebb jutalékot kér sok fejlesztőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]