Amihez nyúl, az – kis kivétellel – arannyá válik, mondhatjuk el az Apple-ről, mostanában például az új M1 chipkészlet miatt. Kiderült ugyanis, hogy az áramkör a grafikai feladatok elvégzésében is jeleskedik. 2020. november. 25. 10:03 Legyőzi az Apple az AMD-t és az Nvidiát? afrikai cég, amely együtt nő használójával 2020. november. 25. 12:00 Az ötletgazda tunéziai mérnökhallgató találmányának megvalósítását amerikai szponzorok is támogatták. Lengyelországban. 2020. november. 25. 10:10 A koronavírus Lengyelországban is súlyos gondokat okoz: "Csak 10 óra alatt találtunk egy kórházi ágyat a koronavírusos betegnek" A koronavírus-járvány végzetes próbára teszi az egészségügyi rendszert egész Lengyelországban. lesz 2020. november. 24. 05:29 Van, ahol egész nap megmaradhat a köd, máshol napos idő lesz A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, késő este ismét fagyhat. Áder János visszadobta a családi gazdaságok törvényét 2020. november. 25. 14:10 Adatvédelmi problémákat lát az elnök a családi gazdaságok helyzetét átíró törvényben. családi gazdaságok törvényét 14:35 Egyházi kézbe szervezné ki a kormány a tanítóképzés nagyobb részét Nem elképzelhetetlen, hogy a tanítónak felvett hallgatók több mint fele egyházi intézmény diákja legyen. helyzetéről. 2020. november. 24. 19:26 Varga Judit talált egy ürügyet, hogy meghívja George Clooney-t Egy kávé mellett csevegnének a magyar jogállamiság valós helyzetéről. millió forintot fizettek vissza a fölöslegessé vált közlekedési bérletek után. 2020. november. 25. 13:45 Négyezren váltották vissza a vasúti vagy buszbérletüket Nagyjából 20 millió forintot fizettek vissza a fölöslegessé vált közlekedési bérletek után.