[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik a kormánypropaganda, Maradonát gyászolja a világ. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik...","id":"20201126_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037a8b1b-079a-44c3-ae65-f34fa0cd07d1","keywords":null,"link":"/360/20201126_Radar360","timestamp":"2020. november. 26. 08:00","title":"Radar360: Orbán propagandáját nem veszik be, de Merkellel van egy közös titka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A válságstáb egyelőre nem vezeti be a kijárási tilalmat az országban.","shortLead":"A válságstáb egyelőre nem vezeti be a kijárási tilalmat az országban.","id":"20201127_December_elejere_javulhat_a_jarvanyhelyzet_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abb23dd-4797-4734-9cf9-33f0562120a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_December_elejere_javulhat_a_jarvanyhelyzet_Szerbiaban","timestamp":"2020. november. 27. 08:05","title":"December elejére javulhat a járványhelyzet Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A saját maga által létrehozott kft-kbe és észszerűtlen projektekbe csorgatta az államtól kapott százmillióit az MSZP pártalapítványa. Megszereztük az elmúlt 5 év költéseit.","shortLead":"A saját maga által létrehozott kft-kbe és észszerűtlen projektekbe csorgatta az államtól kapott százmillióit az MSZP...","id":"202048__partalapitvany__mszp__tancsics_megcsufolasa__kapcsolati_toke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896a7325-2fb1-4bcf-bcb4-f4a09ee08be1","keywords":null,"link":"/360/202048__partalapitvany__mszp__tancsics_megcsufolasa__kapcsolati_toke","timestamp":"2020. november. 26. 13:00","title":"Pénznyelő portál, balatoni hétvége - erre költött az elmúlt 5 évben az MSZP pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint jól indult a PlayStation 5 játékkonzol értékesítése a Sony szerdai közlése szerint. Pontos számokat nem árult el a cég, azt viszont igen, hogy még idén újabb szállítmányok érkeznek a boltokba.","shortLead":"Több mint jól indult a PlayStation 5 játékkonzol értékesítése a Sony szerdai közlése szerint. Pontos számokat nem árult...","id":"20201125_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_vasarlas_eladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab540f4-01a2-49a1-bf32-473e37997a37","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_vasarlas_eladas","timestamp":"2020. november. 25. 16:05","title":"Mindent felülmúló startról beszél a Sony, még több PlayStation 5 kerül a boltokba év végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg az intézmény és az érintett a HVG-nek.","shortLead":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg...","id":"20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97191ac-2ca9-46e6-a990-eaf3ad93c6df","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","timestamp":"2020. november. 26. 11:16","title":"Bodolay Géza az SZFE Színházművészeti Intézetének vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c930daed-d9c6-417c-ab69-e533ac9a8995","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kamionnal ütközött össze egy munkásokat szállító busz.","shortLead":"Egy kamionnal ütközött össze egy munkásokat szállító busz.","id":"20201125_brazilia_buszbaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c930daed-d9c6-417c-ab69-e533ac9a8995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcfbc2a-33b0-4f54-a7db-fd952f09196b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_brazilia_buszbaleset","timestamp":"2020. november. 25. 19:25","title":"Negyvenen meghaltak egy buszbalesetben Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be669297-0327-4d4d-89c5-038625fbc1dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-frakció tagja volt a 65 évesen elhunyt politikus.","shortLead":"Az MSZP-frakció tagja volt a 65 évesen elhunyt politikus.","id":"20201126_Meghalt_Barrel_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be669297-0327-4d4d-89c5-038625fbc1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64870073-ddb0-46ca-99d3-7badf6a3d966","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Meghalt_Barrel_Zoltan","timestamp":"2020. november. 26. 09:15","title":"Meghalt Barrel Zoltán újpesti önkormányzati képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e89409e-a609-4e4a-88fb-0dda96138b94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatóknak sikerült bizonyítékot találniuk egy 1930-as évek óta létező tézisre, amely szerint a sötét anyag egy részének létezéséért is felelős neutrínók a csillagokból származnak.","shortLead":"A kutatóknak sikerült bizonyítékot találniuk egy 1930-as évek óta létező tézisre, amely szerint a sötét anyag...","id":"20201127_neutrino_keletkezese_cno_ciklus_csillag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e89409e-a609-4e4a-88fb-0dda96138b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812eb080-d784-4fcc-8ba2-21b5505b65fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_neutrino_keletkezese_cno_ciklus_csillag","timestamp":"2020. november. 27. 09:03","title":"Áttörő felfedezést tettek az olasz fizikusok, segíthet megérteni a világegyetem működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]