[{"available":true,"c_guid":"90efbb2b-f8fe-4ee5-bb80-dc878062c114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ellenállás és a sztrájk egyik formája lett az online nézhető Sztrájktévé, amelyen hazai filmes nagyágyúk, esztéták, újságírók szabad egyetemi előadásait nézhetjük meg. Ha már nagyon bekockultunk a passzív sorozatfogyasztástól, az SZFE-sek Sztrájktévéje megtornáztatja fásult agysejtjeinket. ","shortLead":"Az ellenállás és a sztrájk egyik formája lett az online nézhető Sztrájktévé, amelyen hazai filmes nagyágyúk, esztéták...","id":"20201130_szfe_sztrajk_sztrajktv_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90efbb2b-f8fe-4ee5-bb80-dc878062c114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d6d53a-6f0f-43b1-9a22-741822008d6b","keywords":null,"link":"/elet/20201130_szfe_sztrajk_sztrajktv_tuntetes","timestamp":"2020. november. 30. 10:54","title":"\"Miközben ellenállunk, adjunk is valamit\" – az SZFE-sek tévéjével elviselhetőbb a bezártság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf6cdf4-63ff-4bae-8350-d3bb71090501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke kommentálni akarta a rá egy zsák krumpli ülésterembe hozásáért kiszabott 4,4 millió forintos büntetést, amikor lekapcsolták a mikrofonját.","shortLead":"A Jobbik elnöke kommentálni akarta a rá egy zsák krumpli ülésterembe hozásáért kiszabott 4,4 millió forintos büntetést...","id":"20201130_Jakab_Peter_Tiborcz_Istvan_parlament_mikrofon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf6cdf4-63ff-4bae-8350-d3bb71090501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c5f00a-7afa-4f9a-871f-f44264b20050","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Jakab_Peter_Tiborcz_Istvan_parlament_mikrofon","timestamp":"2020. november. 30. 18:06","title":"Jakab Péter Tiborcz Istvánról beszélt volna a parlamentben, de kikapcsolták a mikrofonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Két témában is szóba került Magyarország – Lengyelország társaságában – az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságában. Egyrészt az Európai Bizottság ismertette a 7-es cikk szerint folyó eljárás állását, másrészt az LGBTI-közösséggel kapcsolatos meglévő vagy tervezett jogi szabályozásokkal összefüggésben érték bírálatok a magyar-lengyel párost.","shortLead":"Két témában is szóba került Magyarország – Lengyelország társaságában – az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és...","id":"20201130_Az_EU_olyan_mint_a_Szovjetunio__mondta_egy_lengyel_EPkepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e64c25f-3411-45a4-9d78-993ab9ff2709","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_Az_EU_olyan_mint_a_Szovjetunio__mondta_egy_lengyel_EPkepviselo","timestamp":"2020. november. 30. 21:20","title":"Megint Magyarország bírálata volt a fő téma az EP LIBE bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint jövőre már veszteséges lesz a Fővárosi Vízművek, ha nem változtatnak a törvényen, akkor később csődbe is mehet.","shortLead":"A főpolgármester szerint jövőre már veszteséges lesz a Fővárosi Vízművek, ha nem változtatnak a törvényen, akkor később...","id":"20201130_karacsony_varosliget_ivoviz_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15261e06-7801-46fc-b1d4-25a663725ffb","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_karacsony_varosliget_ivoviz_ado","timestamp":"2020. november. 30. 10:50","title":"Karácsony: A saját testemmel fogom megvédeni a Városligetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen keddig nem derült ki, miért mondott le valójában Szájer József az európai parlamenti mandátumáról. A belga ügyészség közleménye szerint Szájer egy olyan partin vett részt péntek este, amelyen rajtaütöttek a rendőrök, az ereszcsatornán menekülni próbáló képviselő hátizsákjában pedig drogot is találtak. Szájer azt állítja, a drog nem az övé. ","shortLead":"Egészen keddig nem derült ki, miért mondott le valójában Szájer József az európai parlamenti mandátumáról. A belga...","id":"20201201_Fidesz_Szajer_az_egyeduli_helyes_dontest_hozta_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d33973-68a2-49d3-98cd-2a1368446c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Fidesz_Szajer_az_egyeduli_helyes_dontest_hozta_meg","timestamp":"2020. december. 01. 18:02","title":"Fidesz: Szájer az egyedüli helyes döntést hozta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd96b8d4-ab4d-4565-9200-1387d2a3a521","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Bár a hüvelyszárazság leginkább a változókorban lévő nőket érinti, a probléma előfordulhat a fiatalabb korosztálynál is. Számtalan oka lehet a tüneteknek, és jellemző, hogy az érintettek többsége tabuként kezeli ezt a témát. \r

","shortLead":"Bár a hüvelyszárazság leginkább a változókorban lévő nőket érinti, a probléma előfordulhat a fiatalabb korosztálynál...","id":"cikatridina_20201130_tabu_intim_problema_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd96b8d4-ab4d-4565-9200-1387d2a3a521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7f60c8-1e90-422f-90ca-5b6ece0ceef0","keywords":null,"link":"/brandchannel/cikatridina_20201130_tabu_intim_problema_nok","timestamp":"2020. november. 30. 07:30","title":"Bár intim probléma, muszáj beszélni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"b24a14bc-6bc0-4e06-80e2-5d1b0397975b","c_partnertag":"Cikatridina"},{"available":true,"c_guid":"e7e7b1b8-6a0a-47a9-b1dc-26e634bce5b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi labdarúgót szombaton vitték kórházba, most derült ki, hogy megfertőződött.\r

","shortLead":"A korábbi labdarúgót szombaton vitték kórházba, most derült ki, hogy megfertőződött.\r

","id":"20201130_torocsik_andras_foci_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e7b1b8-6a0a-47a9-b1dc-26e634bce5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba9ac85-5898-40b6-bd97-b3224f6953c3","keywords":null,"link":"/sport/20201130_torocsik_andras_foci_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 30. 18:44","title":"Koronavírusos Törőcsik András, az Újpest legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6498bfd-55fe-4fbe-924d-8f6580dec9b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisza Kálmán volt eddig a legtöbb napot kormányfő, mától Orbán Viktor.","shortLead":"Tisza Kálmán volt eddig a legtöbb napot kormányfő, mától Orbán Viktor.","id":"20201130_Orban_miniszterelnoki_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6498bfd-55fe-4fbe-924d-8f6580dec9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671bded-bc33-4b59-905e-c68f9723f7c1","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Orban_miniszterelnoki_rekord","timestamp":"2020. november. 30. 08:43","title":"Orbán miniszterelnöki rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]