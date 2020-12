Orbán Viktor hétfőn jelentette be, hogy a jelenleg is érvényben levő szigorú intézkedéseket fenntartják január 11-ig. Ez azt jelenti többek között, hogy fennmarad az idősek idősávja és a boltok korlátozott nyitvatartása is este 7-ig, ami miatt tumultus alakulhat ki a karácsonyi bevásárláskor az üzletekben. Müller Cecília országos tiszti főorvos is azt mondta: nem jó irány, hogy zsúfolva vannak a bevásárlóközpontok.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének az elnöke a bejelentésről a hvg.hu-nak elmondta, a már korábban meghatározott idősek sávja a boltok számára hétközben kibírható, a hétvége viszont már más lapra tartozik a karácsonyi időszakban. Azt mondta, ha egy boltban hiányzik a délelőtti két óra, illetve korán kell zárniuk, az már megmutatkozik a kasszában is. Ez a szakszervezet szempontjából lényeges kérdés, mert így nem a legjobb feltételekkel ülhetnek le tárgyalni a bérekről a munkaadók képviseletével.

A szűk nyitvatartás járványügyi szempontból is aggályos, mert így egyszerre többen akarnak vásárolni, ami főként a kis boltokban okozhat gondot, ahol nehezen tartható a távolság – mondta Karsai. Ebből a szempontból az idei december 24-e lehet nagyon rizikós, mert akkor egyébként is korábban zárnak az üzletek és az idősek sávja miatt (9-től 11-ig) kiesik még két óra. Attól tartanak, hogy komoly tumultus lesz. Éppen ezért felvették több áruházlánccal is a kapcsolatot és arra kérték őket, inkább ne nyissanak ki. Eddig az Auchan és a Spar reagált, ők 14 óra helyett már délben be fognak zárni szenteste napján, vagyis 11 után már nem lesz érdemes elindulni bevásárolni. A barkácsáruházak egyébként megfogadták a tanácsot: nem fognak kinyitni aznap.

Karsai Zoltán szerint akár az is lehetséges, hogy elmarad a megszokott karácsonyi roham, mert a tartós cikkeket sokan már most megveszik, ezt láthattuk az elmúlt hétvégén is.

Arra a felvetésünkre, hogy akár a boltok is korlátozhatják a vásárlók létszámát, Karsai azt mondta, hogy elvileg ezt a boltok megléphetik és már láttak is erre kezdeményezéseket. Például az egyik legnagyobb lánc él azzal a módszerrel, hogy egy kijelzőn mutatják, hogy mennyien vannak az üzletben és amikor eléri azt a számot, aminél már nem lehet tartani biztonságosan a távolságot, akkor megjelenik egy STOP-felirat, ezzel figyelmeztetik a vásárlókat.

Karsai szerint a dolgozók egészségnek a védelme érdekében már tavasszal sikerült elérni a munkaadóknál, hogy legyen elegendő maszk, kézfertőtlenítő, illetve a pénztáraknál plexifal, úgy véli ennek elegendőnek kell lennie most is. Több láncnál elfogadták azt a javaslatukat, hogy azoknál a munkafolyamatoknál, ahol ez lehetséges, vezessék be az éjszakai műszakot (ilyen például az árufeltöltés), így a munkavállalók biztonságos körülmények között tudnak dolgozni.

Karsai azt is elmondta, tárgyalnak a munkaadókkal egy az eddiginél hosszabb munkaidőkeretről, ami egy szakszervezet részéről meglepő lehet. Az elnök szerint ez azért fontos, mert ha egy dolgozó betegség miatt nem tud dolgozni és már nincs szabadsága, akár hónapokkal később is bedolgozhatja azt az időszakot és így a fizetésében nem fog megmutatkozni a kiesett időszak.

Kerestük a kormányfő bejelentésével kapcsolatban az Országos Kereskedelmi Szövetséget is, ők kedden kívánnak reagálni közleményben.

