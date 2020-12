Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66cb9049-f196-4ef7-b245-b14f8d1bf62e","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A negyedik videóban Kedves Csaba negyedéves színművész-bábszínész szakirányos hallgató az általa írt Meglepetés című bábjátékot adja elő.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201208_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_4_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66cb9049-f196-4ef7-b245-b14f8d1bf62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508566cd-9146-408b-bc13-7f10cad8f74f","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_4_resz","timestamp":"2020. december. 08. 18:05","title":"„Emlékszem, mesélte, az volt az álma, hogy Superman száll az ablakába” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c8cb7d-38f0-47a7-bb39-a516bb0885f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maguk a márkakereskedések hátráltathatják a General Motors nagyszabású villanyautós terveit, mert 150 kereskedőjük bejelentette, hogy inkább egyáltalán nem forgalmaz Cadillac-et, minthogy elektromos modelljét árusítsa.","shortLead":"Maguk a márkakereskedések hátráltathatják a General Motors nagyszabású villanyautós terveit, mert 150 kereskedőjük...","id":"20201208_Inkabb_elengedi_a_Cadillac_markat_a_kereskedok_otode_minthogy_villanyautot_aruljon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23c8cb7d-38f0-47a7-bb39-a516bb0885f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29a23ba-cab8-4689-898d-9d0caf68d21f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Inkabb_elengedi_a_Cadillac_markat_a_kereskedok_otode_minthogy_villanyautot_aruljon","timestamp":"2020. december. 08. 14:28","title":"Inkább lemond a Cadillac márkáról sok kereskedő, minthogy árulja a cég villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd33360a-b833-4b9e-81f3-ca9b19c55bc4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első, óbudai luxuslakásprojektjének ügyében.","shortLead":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első...","id":"20201209_Luxus_lakasok_helyett_csuszas_feljelentesek_Obudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd33360a-b833-4b9e-81f3-ca9b19c55bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aea4899-ef73-4c8b-8657-1853d917b784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Luxus_lakasok_helyett_csuszas_feljelentesek_Obudan","timestamp":"2020. december. 09. 15:05","title":"Luxuslakások helyett csúszás, feljelentések Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fc6651-42ce-45e9-9b7b-30e8b6fc0ea5","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk említést. Hogyan trónoltak őseink, és hogyan kellene nekünk, hogy ne végződjön aranyérrel a dolog? Cikkünkből minden kiderül.\r

","shortLead":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk említést. Hogyan trónoltak őseink, és hogyan...","id":"proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86fc6651-42ce-45e9-9b7b-30e8b6fc0ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ddb98-2cc2-48b1-9789-841005ec57e9","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","timestamp":"2020. december. 09. 07:30","title":"Így üljön a wc-n, hogy ne legyen baj belőle!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Margaret Keenan az első olyan brit állampolgár, aki megkapta a szigetországban már széles körben használható Pfizer/BioNTech-oltást.","shortLead":"Margaret Keenan az első olyan brit állampolgár, aki megkapta a szigetországban már széles körben használható...","id":"20201208_koronavirus_egyesult_kiralysag_pfizer_biontech_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c6357-3bb1-4980-a2fa-62df9ad52041","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_egyesult_kiralysag_pfizer_biontech_vakcina","timestamp":"2020. december. 08. 09:33","title":"Egy 90 éves brit nőt oltottak be a világon először a Pfizer/BioNTech 95%-os vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83705d15-4956-49a2-bf4c-9fa76d90d46d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan, melyik magyar képzőművész mutatkozhat be az 59. Velencei Biennálén 2022-ben. ","shortLead":"Megvan, melyik magyar képzőművész mutatkozhat be az 59. Velencei Biennálén 2022-ben. ","id":"20201209_Szerb_Antal_Utas_es_holdvilagja_inspiralja_a_Velencei_Biennalera_kikerulo_szobrokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83705d15-4956-49a2-bf4c-9fa76d90d46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b391f66f-c13d-4c42-9fe4-b70dfca6d3e2","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Szerb_Antal_Utas_es_holdvilagja_inspiralja_a_Velencei_Biennalera_kikerulo_szobrokat","timestamp":"2020. december. 09. 16:39","title":"Szerb Antal Utas és holdvilága inspirálja a Velencei Biennále magyar kiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz hatóságok szerint a Szent Márk-székesegyház kápolnái is víz alá kerülhetnek.","shortLead":"Az olasz hatóságok szerint a Szent Márk-székesegyház kápolnái is víz alá kerülhetnek.","id":"20201208_Viz_Velence_Szent_Mark_ter_zsiliprendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe387e5-ea57-4506-86b4-8fef99694457","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Viz_Velence_Szent_Mark_ter_zsiliprendszer","timestamp":"2020. december. 08. 21:46","title":"Elöntötte a víz a velencei Szent Márk teret, mert nem kapcsolták be a zsiliprendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tekintélyes lap szerkesztőségi állásfoglalásban szólítja fel a német kancellárt, hogy legyen határozott az értékekről szóló csatában. Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük az értékelést.



","shortLead":"A tekintélyes lap szerkesztőségi állásfoglalásban szólítja fel a német kancellárt, hogy legyen határozott az értékekről...","id":"20201209_FTvezercikk_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_rafizet_ha_vetozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64596af7-d749-4922-adac-4791f9c7292f","keywords":null,"link":"/360/20201209_FTvezercikk_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_rafizet_ha_vetozik","timestamp":"2020. december. 09. 07:52","title":"FT-vezércikk: Magyarország és Lengyelország ráfizet, ha vétózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]