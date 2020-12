Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rossz kompromisszum drasztikus következményekkel járhat, kiderülhet, hogy az EU nem a jogállamiság alapján álló demokráciák klubja.","shortLead":"A rossz kompromisszum drasztikus következményekkel járhat, kiderülhet, hogy az EU nem a jogállamiság alapján álló...","id":"20201208_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95840a3-2877-4700-8a6d-65477a920a71","keywords":null,"link":"/360/20201208_lapszemle","timestamp":"2020. december. 08. 08:10","title":"Financial Times-kommentár: Nem szabad rossz alkut kötni a magyar–lengyel párossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek kialakulását – jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa az M1 hétfő esti műsorában.","shortLead":"A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek...","id":"20201208_virologus_vakcina_koronavirus_sulyos_tunetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee986c63-c423-40b0-9fbd-fe11c4f2260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_virologus_vakcina_koronavirus_sulyos_tunetek","timestamp":"2020. december. 08. 07:15","title":"Virológus: A vakcina meggátolja a súlyos tünetek kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"vilag","description":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint erősen korlátozza, hogy ki tölthet fel az oldalra. A Pornhub döntésének hátterében nagy botrány áll: az oldal moderátorai több kiskorúról készült felvételt is átengedtek a szűrőkön, a The New York Times cikke szerint ezek pedig tönkretették a felvételeken szereplők életét. ","shortLead":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint...","id":"20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f445f2-2606-4f12-8f5c-38c0bfa19ca4","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","timestamp":"2020. december. 09. 14:50","title":"Kapkodva keresi a megoldást a Pornhub, miután kiderült, hogy kiskorúakról készített videókat engedtek át a moderátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc41d73-aa53-430f-b02c-bf30eff9e674","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is megérkezett hazánkba a 150-310 lóerős Cupra Formentor. ","shortLead":"Hivatalosan is megérkezett hazánkba a 150-310 lóerős Cupra Formentor. ","id":"20201208_itthon_is_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor_ateca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc41d73-aa53-430f-b02c-bf30eff9e674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4425b-97cb-410b-85ce-593e29467279","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_itthon_is_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor_ateca","timestamp":"2020. december. 08. 06:41","title":"Itthon is beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b2a7e3-0dd7-4e26-bd09-6053b2e0033d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Épp nyögjük az esetszámot” – ezzel hárítja egy rezidens, hogy kórházi tapasztalatairól meséljen, pedig korábban még rendre volt ideje egy kávészünetre. Ilyen a helyzet most egy Covid-osztályon. \r

\r

","shortLead":"„Épp nyögjük az esetszámot” – ezzel hárítja egy rezidens, hogy kórházi tapasztalatairól meséljen, pedig korábban még...","id":"20201209_Rezignaltan_veszunk_tudomasul_mindent_es_nem_latjuk_a_veget__beszamolo_egy_Covidosztalyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7b2a7e3-0dd7-4e26-bd09-6053b2e0033d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b25de24-22e1-4e37-a753-fc83e2b4ffdb","keywords":null,"link":"/360/20201209_Rezignaltan_veszunk_tudomasul_mindent_es_nem_latjuk_a_veget__beszamolo_egy_Covidosztalyrol","timestamp":"2020. december. 09. 13:15","title":"„Rezignáltan veszünk tudomásul mindent és nem látjuk a végét” - beszámoló egy Covid-osztályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","shortLead":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","id":"20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75468e8-fc80-4f7b-bf87-9a0218e8ad6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","timestamp":"2020. december. 07. 19:55","title":"Állami cégeknek is dolgozott az őrizetbe vett helyettes államtitkár vállalkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kikapott a Ferencváros Kijevben, visszadobta a feljelentést a rendőrség az MTVA-s hangfelvételek ügyében. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kikapott a Ferencváros Kijevben, visszadobta a feljelentést a rendőrség az MTVA-s hangfelvételek ügyében. A hvg360...","id":"20201209_Radar360_Hatastalan_az_orosz_vakcina_ha_raiszunk_orbani_uton_a_lengyelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f99e002-a918-4b48-8b48-1cf33c6e06ee","keywords":null,"link":"/360/20201209_Radar360_Hatastalan_az_orosz_vakcina_ha_raiszunk_orbani_uton_a_lengyelek","timestamp":"2020. december. 09. 08:16","title":"Radar360: Hatástalan az orosz vakcina, ha ráiszunk, orbáni úton a lengyelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfad70b-59bf-4b82-8238-afe52d0bed3d","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Bár az elmúlt hetekben lassulást mutat számos gazdasági mutató, összességében arra lehet számítani, hogy folytatódik a világgazdaság kilábalása a válságból. Feltételezve, hogy a jegybankok monetáris politikája továbbra is támogató marad, két tényező lehet jelentős hatással a fellendülés pályájára: az egyik az egészségügyi helyzet alakulása, a másik a költségvetési politika. Heinz Frigyes Ferdinánd, az OTP Alapkezelő vezérigazgató-helyettesének világgazdasági elemzése.","shortLead":"Bár az elmúlt hetekben lassulást mutat számos gazdasági mutató, összességében arra lehet számítani, hogy folytatódik...","id":"20201026_Vilaggazdasagi_kilatasok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adfad70b-59bf-4b82-8238-afe52d0bed3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a785aab-a34f-4339-a565-df22729f1472","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201026_Vilaggazdasagi_kilatasok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2020. december. 09. 15:30","title":"Gazdasági fellendülés: a vakcina vagy egy politikai fordulat hozza meg a változást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]