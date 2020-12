Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Piszkos anyagiakról nem esik szó, Krisztusról viszont bőségesen a miniszter pedagógusokhoz írt levelében.
Kásler megköszönte a tanároknak, hogy "az év minden napján a krisztusi parancsoktól vezérelve" teljesítik küldetésüket

Továbbra sem tudni, kik és miért állítanak fel fémoszlopokat a világ különböző részein, de az biztos, hogy az újabb, ausztráliai darabon utalások találhatók a világ többi pontján talált monolitok elhelyezkedésére.
Feltűnt egy újabb rejtélyes fémoszlop, és ezt most telekarcolták koordinátákkal Fekete-Győr szerint amit csinált, az nem bűncselekmény. 1 év 6 hónap, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott az ügyészség Fekete-Győr Andrásra, a Momentum elnökére, aki a vád szerint 2018-ban hivatalos személy elleni erőszakot követett el, amikor füstgránátot dobott a rendőrökre egy tüntetésen. Fekete-Győr szerint amit csinált, az nem bűncselekmény. Az ügyben csütörtökön tartották az előzetes tárgyalást a Pesti Kerületi Bíróságon.
Ragaszkodik a tárgyaláshoz a füstgránátozás miatt megvádolt Fekete-Győr András

Minden eddiginél nagyobbra, 18 millió négyzetkilométerre növekedett az ózonlyuk a Dél-sark felett decemberben – így nagyobb, mint maga az Antarktisz, amely 14 millió négyzetkilométeres.
Már 18 000 000 négyzetkilométeres ózonlyuk tátong az Antarktisz felett Ezúttal viszont nem csak meggondolatlan kisbefektetők nyúltak a kriptopénzhez, mint három éve, hanem az évtizedes rutinnal rendelkező profik, és a nagyvállalatok vásárlásai hajtják az árfolyamot.





2017-ben még csupán megközelítette, most viszont már át is lépte a 20 000 dolláros értéket a bitcoin. Ezúttal viszont nem csak meggondolatlan kisbefektetők nyúltak a kriptopénzhez, mint három éve, hanem az évtizedes rutinnal rendelkező profik, és a nagyvállalatok vásárlásai hajtják az árfolyamot.
Aminek jót tett a koronavírus: történelmi csúcson a bitcoin

Az 5G mélyreható változásokat hoz a gazdaság és a társadalom minden területén, így kulcsfontosságú szerepet játszik majd a vállalkozások sikeressé tételében is – hangsúlyozza a Vodafone, amely most arra szerződött le a Delta Csoporttal, hogy az új generációs mobilhálózatokra minél több hasznos szolgáltatás épüljön.
Vodafone: Átírja a magyarországi vállalatok jövőjét az 5G

Budapest 6. szánú választókörzetében indít jelöltet a C8, Csordás Anett lesz az.
Pikó Andrásék az otthonápolási kampány főszervezőjét indítják az előválasztáson

Koszos, poros, pókhálós helyen, a higiénikus kézmosás lehetősége nélkül dolgoztak egy étteremben, de az ellenőrök lejárt alapanyagokat is találtak.
A konyha állapota láttán azonnal felfüggesztette egy étterem tevékenységét a Nébih – videó