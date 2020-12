Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus harmadik hullámát szeretnék elkerülni.","shortLead":"A koronavírus harmadik hullámát szeretnék elkerülni.","id":"20201217_lengyelorszag_koronavirus_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5ab36f-e2d9-49e5-87c0-88b4344633fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_lengyelorszag_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. december. 17. 18:34","title":"Karácsony után hetekre bezárják Lengyelországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József ereszkedése robbantotta ki a régi ügyet, a rendőrség rajta van.","shortLead":"Szájer József ereszkedése robbantotta ki a régi ügyet, a rendőrség rajta van.","id":"20201218_Nyomoznak_Bayer_Zsolt_pedofil_harcostarsa_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a16a575-b6ec-4013-bad6-c7297f607798","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Nyomoznak_Bayer_Zsolt_pedofil_harcostarsa_ugyeben","timestamp":"2020. december. 18. 14:09","title":"Nyomoznak Bayer Zsolt hírbe hozott \"harcostársa\" ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"013b2a92-92e0-4126-b6de-f871a57e39f4","c_author":"Jaksity György","category":"360","description":"Nézzük, mi lehet mégis jó a 2020-as évet alapvetően befolyásoló eseményekben. Karácsonyi esszé.","shortLead":"Nézzük, mi lehet mégis jó a 2020-as évet alapvetően befolyásoló eseményekben. Karácsonyi esszé.","id":"20201218_Jaksity_Gyorgy_karacsonyi_essze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=013b2a92-92e0-4126-b6de-f871a57e39f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b0827b-54bf-48ae-a5f9-544fb0aca47a","keywords":null,"link":"/360/20201218_Jaksity_Gyorgy_karacsonyi_essze","timestamp":"2020. december. 18. 11:15","title":"Jaksity György: A vírus mint teremtő rombolás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb918d5-d713-4ec5-b5a3-97461e963124","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén novemberig közel 70 százalékkal több befektetési aranytömböt adtak el a BÁV-nál, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Idén novemberig közel 70 százalékkal több befektetési aranytömböt adtak el a BÁV-nál, mint egy évvel korábban.","id":"20201218_bav_aranytomb_arany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb918d5-d713-4ec5-b5a3-97461e963124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65736d29-b61a-448c-b5e5-9212675bab30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_bav_aranytomb_arany","timestamp":"2020. december. 18. 16:09","title":"Csak idén 1,2 milliárd forintot költöttek aranyra befektetési célból a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni, kik és miért állítanak fel fémoszlopokat a világ különböző részein, de az biztos, hogy az újabb, ausztráliai darabon utalások találhatók a világ többi pontján talált monolitok elhelyezkedésére.","shortLead":"Továbbra sem tudni, kik és miért állítanak fel fémoszlopokat a világ különböző részein, de az biztos, hogy az újabb...","id":"20201218_femoszlop_monolit_ausztralia_koordinata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970f3951-e142-48c1-99e4-40a8187c7355","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_femoszlop_monolit_ausztralia_koordinata","timestamp":"2020. december. 18. 08:03","title":"Feltűnt egy újabb rejtélyes fémoszlop, és ezt most telekarcolták koordinátákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol köd és ónos szitálás is várható.","shortLead":"Néhol köd és ónos szitálás is várható.","id":"20201218_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5c6cd0-4d10-4f08-a571-6dcb18b96f5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_idojaras","timestamp":"2020. december. 18. 05:22","title":"Marad a borongós idő, és ebben a péntek sem hoz újat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyértelmű jelezést fog adni a Facebook azoknak, akik valamelyik megosztásáról kiderül, hogy valótlanság volt benne a koronavírussal kapcsolatban.","shortLead":"Egyértelmű jelezést fog adni a Facebook azoknak, akik valamelyik megosztásáról kiderül, hogy valótlanság volt benne...","id":"20201218_koronavirus_facebook_jarvany_alhirek_terjedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05444d3e-2d34-4682-a456-d6f2d712a9f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_koronavirus_facebook_jarvany_alhirek_terjedese","timestamp":"2020. december. 18. 11:03","title":"Új értesítés jön a Facebookra – jó, ha sosem kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60daaa90-7a45-48c7-9209-f6e70206efa7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Negyvenöt darab terepjáróval segítik a munkájukat. ","shortLead":"Negyvenöt darab terepjáróval segítik a munkájukat. ","id":"20201218_Ilyen_qadokat_kaptak_az_onkentes_mentok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60daaa90-7a45-48c7-9209-f6e70206efa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75df1087-d545-4938-af3b-4ee60bacf813","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Ilyen_qadokat_kaptak_az_onkentes_mentok","timestamp":"2020. december. 18. 11:17","title":"Nagycsapatnyi quadot vett a katasztrófavédelem az önkéntes mentőszervezeteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]