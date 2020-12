Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"782d8977-6d91-43ea-a5ac-ae2f193bbe68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Gyűrűk ura Gandalfja Londonban kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját.","shortLead":"A Gyűrűk ura Gandalfja Londonban kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját.","id":"20201217_gandalf_gyuruk_ura_koronavirus_vakcina_oltas_ian_mckellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782d8977-6d91-43ea-a5ac-ae2f193bbe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bf0c5b-c9d2-4bbd-984a-145d6c41c3c3","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_gandalf_gyuruk_ura_koronavirus_vakcina_oltas_ian_mckellen","timestamp":"2020. december. 17. 18:05","title":"Sir Ian McKellen is beoltatta magát koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe082d90-9ecb-482b-ae5c-6b4622824969","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"15 kilométeres dugóban vacogtak negyven órát.","shortLead":"15 kilométeres dugóban vacogtak negyven órát.","id":"20201218_Ezer_ember_rekedt_a_hoban_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe082d90-9ecb-482b-ae5c-6b4622824969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5348dce-a0d3-4cbb-931c-b0686b5b5e41","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Ezer_ember_rekedt_a_hoban_Japanban","timestamp":"2020. december. 18. 12:23","title":"Ezer ember rekedt a hóban Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f405edb8-67f2-4598-8cfe-b98f7c793b9e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először repült orosz hajtóművel az MC-21-es (orosz jelzéssel MSz-21-es) utasszállító repülőgép Irkutszk felett.","shortLead":"Először repült orosz hajtóművel az MC-21-es (orosz jelzéssel MSz-21-es) utasszállító repülőgép Irkutszk felett.","id":"20201219_irkut_mc21_msz_orosz_utasszallito_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f405edb8-67f2-4598-8cfe-b98f7c793b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d77d7f-6f61-4830-b38e-3d64c6f1d60e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_irkut_mc21_msz_orosz_utasszallito_repules","timestamp":"2020. december. 19. 00:03","title":"Ez az a repülő, amellyel Oroszország lenyomná az Airbus A320-ast és a Boeing 737-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b284507b-c536-4104-8eff-db7a8a8a89fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megígértük, teljesítjük – mondhatná az Amazon, ugyanis beváltotta azt a szeptemberi ígéretét, aminek feltehetően nagyon örülnek majd a Echo Show okoshangszóró tulajdonosai.","shortLead":"Megígértük, teljesítjük – mondhatná az Amazon, ugyanis beváltotta azt a szeptemberi ígéretét, aminek feltehetően nagyon...","id":"20201219_amazon_echo_show_okoshangszoro_netflix_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b284507b-c536-4104-8eff-db7a8a8a89fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359f72d6-f91a-4559-9eb6-2075e80409c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_amazon_echo_show_okoshangszoro_netflix_tamogatas","timestamp":"2020. december. 19. 16:03","title":"Mostantól az Amazon okoshangszóróján is nézhető a Vezércsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már a harmadik stadion viseli a nemrég elhunyt legenda nevét.","shortLead":"Már a harmadik stadion viseli a nemrég elhunyt legenda nevét.","id":"20201219_Ujabb_stadiont_neveztek_el_Maradonarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc50389-acc0-4e6a-b472-be8c56e713e4","keywords":null,"link":"/sport/20201219_Ujabb_stadiont_neveztek_el_Maradonarol","timestamp":"2020. december. 19. 15:10","title":"Újabb stadiont neveztek el Maradonáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ed55fa-abf4-4777-9689-66b628535d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung kínai weboldalán már regisztrálni lehet a Galaxy S21-re. Bár a telefon nevét nem írta le a dél-koreai cég, egyértelmű, hogy erről a mobilról van szó.","shortLead":"A Samsung kínai weboldalán már regisztrálni lehet a Galaxy S21-re. Bár a telefon nevét nem írta le a dél-koreai cég...","id":"20201218_samsung_galaxy_s21_elorendeles_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53ed55fa-abf4-4777-9689-66b628535d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f928a49b-4ee1-4190-ae96-3175a98c1c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_samsung_galaxy_s21_elorendeles_kina","timestamp":"2020. december. 18. 10:03","title":"Van, ahol már be lehet fizetni a Samsung Galaxy S21-ekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus harmadik hullámát szeretnék elkerülni.","shortLead":"A koronavírus harmadik hullámát szeretnék elkerülni.","id":"20201217_lengyelorszag_koronavirus_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5ab36f-e2d9-49e5-87c0-88b4344633fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_lengyelorszag_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. december. 17. 18:34","title":"Karácsony után hetekre bezárják Lengyelországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki párt gazdálkodása megbízhatatlan a számvevőszék szerint, emellett a közvéleményt is megtévesztik.","shortLead":"Az ellenzéki párt gazdálkodása megbízhatatlan a számvevőszék szerint, emellett a közvéleményt is megtévesztik.","id":"20201218_asz_allami_szamvevoszek_jobbik_gazdalkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151599fa-6ea0-4cdf-85d6-b03e3958ed82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_asz_allami_szamvevoszek_jobbik_gazdalkodas","timestamp":"2020. december. 18. 16:33","title":"Az ÁSZ vizsgálódott és megint szabálytalanságokat talált a Jobbiknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]