Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Robbanás történt egy hortobágyi családi házban; egy ember megsérült - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szombat este az MTI-vel.","shortLead":"Robbanás történt egy hortobágyi családi házban; egy ember megsérült - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi...","id":"20201226_Felrobbant_egy_csaladi_haz_a_Hortobagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff493301-e713-41ba-ade7-895d8e7b70d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Felrobbant_egy_csaladi_haz_a_Hortobagyon","timestamp":"2020. december. 26. 19:32","title":"Felrobbant egy családi ház a Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e890adcd-0980-408d-9a37-5323abb8faf8","c_author":"Kajtor Domonkos SJ","category":"tudomany","description":"Az ember és a technológia kéz a kézben járnak, de vajon ki tudja közülük, hova tartunk? Kajtor Domonkos jezsuita szerzetes karácsonyi írása.","shortLead":"Az ember és a technológia kéz a kézben járnak, de vajon ki tudja közülük, hova tartunk? Kajtor Domonkos jezsuita...","id":"20201225_lelek_a_gepek_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e890adcd-0980-408d-9a37-5323abb8faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a0e6cd-85bb-4895-9d8b-d5013f796067","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_lelek_a_gepek_felett","timestamp":"2020. december. 25. 16:00","title":"Kajtor Domonkos SJ: Lélek a gépek felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghalt egy ember lakástűzben Mezőberényben pénteken; karácsony első napján több tűzhöz, közlekedési balesethez is riasztották a tűzoltókat.\r

\r

","shortLead":"Meghalt egy ember lakástűzben Mezőberényben pénteken; karácsony első napján több tűzhöz, közlekedési balesethez is...","id":"20201226_Lakastuzben_meghalt_egy_ember_Mezoberenyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d29912-71d6-4e37-b887-ee69c4c04bd8","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Lakastuzben_meghalt_egy_ember_Mezoberenyben","timestamp":"2020. december. 26. 10:36","title":"Lakástűzben meghalt egy ember Mezőberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2697fe-8b7e-4097-bd7c-2fe8b2f624af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos német kupé képzeletben egészen a 80-as évek elejére repítheti vissza új gazdáját.","shortLead":"A sportos német kupé képzeletben egészen a 80-as évek elejére repítheti vissza új gazdáját.","id":"20201226_ha_unalmas_az_elso_golf_gti_akkor_itt_egy_elado_regi_scirocco_gti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b2697fe-8b7e-4097-bd7c-2fe8b2f624af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8096d8f-ab7c-47e0-b363-ee2a32cdef27","keywords":null,"link":"/cegauto/20201226_ha_unalmas_az_elso_golf_gti_akkor_itt_egy_elado_regi_scirocco_gti","timestamp":"2020. december. 26. 06:41","title":"Ha unalmas az első Golf GTI, akkor itt egy eladó régi Scirocco GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A foci ünnep idején is fontos.","shortLead":"A foci ünnep idején is fontos.","id":"20201225_vasas_kormany_karacsony_illovszky_rudolf_stadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6f3904-0796-4ed1-9fa1-98e9df36f648","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_vasas_kormany_karacsony_illovszky_rudolf_stadion","timestamp":"2020. december. 25. 14:00","title":"A Vasas 350 millió forintos ajándékot kapott karácsonyra a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lehetséges emberi maradványokat találtak a pénteken korán reggel Tennessee amerikai állam fővárosának, Nashville-nek a belvárosában felrobbant parkoló lakóautó közelében.\r

\r

","shortLead":"Lehetséges emberi maradványokat találtak a pénteken korán reggel Tennessee amerikai állam fővárosának, Nashville-nek...","id":"20201226_Lehetseges_emberi_maradvanyokat_talaltak_a_nashvillei_robbantas_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadb0a9a-22a0-4e9b-ab1e-8c3c214bdf97","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Lehetseges_emberi_maradvanyokat_talaltak_a_nashvillei_robbantas_kozeleben","timestamp":"2020. december. 26. 08:54","title":"Lehetséges emberi maradványokat találtak a nashville-i robbantás közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírus elleni óvintézkedések közepette mondta el hagyományos Úrangyala imáját szombaton Ferenc pápa, aki a megbocsátás fontosságát sürgette, és a hitükért üldözött keresztényekért imádkozott.","shortLead":"Az új koronavírus elleni óvintézkedések közepette mondta el hagyományos Úrangyala imáját szombaton Ferenc pápa, aki...","id":"20201226_A_megbocsatas_fontossagarol_beszelt_a_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e32b27a-e021-43bb-8981-7f1b1f59be6b","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_A_megbocsatas_fontossagarol_beszelt_a_papa","timestamp":"2020. december. 26. 21:21","title":"A megbocsátás fontosságáról beszélt a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német lap cikke szerint nem lenne rossz, ha minden európai ország megtanulná a leckét, ahelyett, hogy csak az ellenanyagra vár.","shortLead":"A német lap cikke szerint nem lenne rossz, ha minden európai ország megtanulná a leckét, ahelyett, hogy csak...","id":"20201226_Die_Welt_Europai_viruskorkep_szinte_csak_vesztesek_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d5d6c1-c8b5-4404-ac40-020be624d1be","keywords":null,"link":"/360/20201226_Die_Welt_Europai_viruskorkep_szinte_csak_vesztesek_vannak","timestamp":"2020. december. 26. 09:05","title":"Die Welt: Németország Európa legnagyobb problémája a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]