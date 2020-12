Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

6 072 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen. Koronavírus: 698 új fertőzött, meghalt 96 beteg

Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) arra kötelezte a csapatok edzőit, hogy maszkot viseljenek a jövő hónap közepén kezdődő új szezon mérkőzései alatt. Kötelező lesz a NHL-edzőknek is a maszkviselés

Sokan nem is tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült. Ritka lehetőség: eladó egy szinte nem is létező 37 éves kombi 7-es BMW

\r

","shortLead":"Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) arra kötelezte a csapatok edzőit, hogy maszkot viseljenek a jövő hónap...","id":"20201226_Kotelezo_lesz_a_NHLedzoknek_is_a_maszkviseles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb7e06fe-fbad-408d-8d83-f6d0d1e45055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e09862-afe9-44da-a242-2c1076a22d6d","keywords":null,"link":"/sport/20201226_Kotelezo_lesz_a_NHLedzoknek_is_a_maszkviseles","timestamp":"2020. december. 26. 12:17","title":"Kötelező lesz a NHL-edzőknek is a maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe17ce18-63f9-4c65-ac86-7f0e56c3f3a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan nem is tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült. ","shortLead":"Sokan nem is tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült. ","id":"20201227_ritka_lehetoseg_elado_egy_szinte_nem_is_letezo_37_eves_kombi_7es_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe17ce18-63f9-4c65-ac86-7f0e56c3f3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186dd1bc-e761-4b89-a93e-8f631cf7dc52","keywords":null,"link":"/cegauto/20201227_ritka_lehetoseg_elado_egy_szinte_nem_is_letezo_37_eves_kombi_7es_bmw","timestamp":"2020. december. 27. 06:41","title":"Ritka lehetőség: eladó egy szinte nem is létező 37 éves kombi 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint megnehezítette az életet a járvány, de a tárcánál számos rendkívül fontos intézkedés született, amelyek könnyítettek rajta.\r

Az emberierőforrás-miniszter szerint megnehezítette az életet a járvány, de a tárcánál számos rendkívül fontos intézkedés született, amelyek könnyítettek rajta. Kásler az évértékelőjében: Az egészségügyben 70 éves elmaradást kellett behoznunk

Az autósok 90 százaléka felkészíti kocsiját a télre egy felmérés szerint. Tízből kilenc autós legalább a fagyállót feltölti tél előtt

Az oltóanyag szállítása december végéig, majd a következő hónapokban heti rendszerességgel folytatódik. Vasárnap az EU összes tagországában megkezdődik a koronavírus elleni oltás Ha mesterséges intelligenciával kombinálnak egy fitneszkövetőt, akkor az megtanítható, hogy felismerje a legkülönfélébb, egymástól akár csak kevéssé eltérő gyakorlatokat is. A Bosch Sensortec újdonságával ilyen eszközök készíthetők majd. Csodákat tehet egy új chip a fitneszkarkötőkkel

Folyamatosan oltják a Dél-pesti Centrumkórház egészségügyi dolgozóit a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinával, és eddig senkinél nem jelentkeztek egészségügyi problémák. Öt nap alatt csaknem ezer egészségügyi dolgozót oltanak be a Dél-pesti Centrumkórházban