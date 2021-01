Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN és más médiumok előrejelzése szerint Raphael Warnock szoros versenyben legyőzte a hivatalban lévő republikánus Kelly Loefflert. A különbség David Perdue és John Ossoff között is rendkívül kicsi.","shortLead":"A CNN és más médiumok előrejelzése szerint Raphael Warnock szoros versenyben legyőzte a hivatalban lévő republikánus...","id":"20210106_szenator_potvalasztas_raphael_warnock","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c19d16-6f1b-4253-b1de-cbffd663cf3e","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_szenator_potvalasztas_raphael_warnock","timestamp":"2021. január. 06. 09:26","title":"Az egyik demokrata szenátorjelölt nyert Georgiában, a másik vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ca58f9-8c5b-4f3c-a5e3-dd9413fb0034","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A washingtoni Capitoliumnál történt példátlan szerdai eseményekben négyen haltak meg. A képviselők maratoni ülés után megerősítették Joe Biden győzelmét, Trump pedig békés átmenetet ígért. De már születnek a forgatókönyvek arra, hogy január 20-ig se maradhasson. A Facebook mindenesetre már kitiltotta. Híreink percről percre. ","shortLead":"A washingtoni Capitoliumnál történt példátlan szerdai eseményekben négyen haltak meg. A képviselők maratoni ülés után...","id":"20210107_Capitolium_ostrom_Washington","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ca58f9-8c5b-4f3c-a5e3-dd9413fb0034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb0c13b-8bd9-43bf-a5fd-7196a1d7c509","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Capitolium_ostrom_Washington","timestamp":"2021. január. 07. 09:44","title":"Trumpot napokon belül kipenderítenék a Fehér Házból - hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e553f3d-94bc-4361-bc2c-94ff29b5ebeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német prémiumgyártó zászlóshajó kategóriás szedánja négy év után frissítésen esik át.","shortLead":"A német prémiumgyártó zászlóshajó kategóriás szedánja négy év után frissítésen esik át.","id":"20210106_elso_kemfotokon_a_megujulo_audi_a8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e553f3d-94bc-4361-bc2c-94ff29b5ebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d07a5ee-6523-49c9-a894-3a67ab91ea49","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_elso_kemfotokon_a_megujulo_audi_a8","timestamp":"2021. január. 06. 06:41","title":"Első kémfotókon a megújuló Audi A8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cfb0f2-0a5c-48d3-b745-335cbaf0716f","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202101_gyasz_es_csodjelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65cfb0f2-0a5c-48d3-b745-335cbaf0716f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0630b788-19c2-4142-acd9-63060ee8455d","keywords":null,"link":"/itthon/202101_gyasz_es_csodjelentes","timestamp":"2021. január. 07. 12:00","title":"Gergely Márton: Gyász- és csődjelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f1b59e-3006-4e64-8cad-639f36a7d10b","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A törvénytelen jövedelem is adóköteles, ez volt a trükk a maffiavezér ellen, akire gyilkosságokat nem sikerült rábizonyítani. Donald Trump távozó amerikai elnök állítólag több százmillió dollár adót spórolt magának, ezért emlegetik mostanában egy lapon a hírhedt gengszterrel. ","shortLead":"A törvénytelen jövedelem is adóköteles, ez volt a trükk a maffiavezér ellen, akire gyilkosságokat nem sikerült...","id":"20210106_Trump_is_rafizethet_arra_amire_Al_Capone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47f1b59e-3006-4e64-8cad-639f36a7d10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95283e89-ad5b-4226-8f0a-3c510df5792e","keywords":null,"link":"/360/20210106_Trump_is_rafizethet_arra_amire_Al_Capone","timestamp":"2021. január. 06. 19:00","title":"Trump is ráfizethet arra, amire Al Capone?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakember szerint ha nálunk is elterjed az új variáns, akkor a jelenlegi korlátozások mellett lassabban csökkenhet a fertőzések száma.","shortLead":"A szakember szerint ha nálunk is elterjed az új variáns, akkor a jelenlegi korlátozások mellett lassabban csökkenhet...","id":"20210106_Rusvai_Miklos_virologus_brit_virusmutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d42d9ce-df2f-408b-af69-d56b0ca6000d","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Rusvai_Miklos_virologus_brit_virusmutacio","timestamp":"2021. január. 06. 06:51","title":"Rusvai Miklós virológus a brit vírusmutációról: már itt van nálunk is, csak eddig nem mutatták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c929df05-2dbe-4f11-afbe-a19aea549e9e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Háborúshoz hasonló rombolást végzett Horvátország középső részén a december végi földrengés. Az utóbbi évszázad legkomolyabb ottani földmozgása alighanem a járványhelyzetet is rontja, gyakorlatilag lehetetlen ugyanis a védelmi szabályok következetes betartása.","shortLead":"Háborúshoz hasonló rombolást végzett Horvátország középső részén a december végi földrengés. Az utóbbi évszázad...","id":"20210106_Egy_atombomba_energiaja_szabadult_fel_Horvatorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c929df05-2dbe-4f11-afbe-a19aea549e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a830430-3481-4c6a-bb45-4d798e9cbde2","keywords":null,"link":"/360/20210106_Egy_atombomba_energiaja_szabadult_fel_Horvatorszagban","timestamp":"2021. január. 06. 17:00","title":"Egy atombomba energiája szabadult el a horvátországi földrengéskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8913597b-e00f-4809-a7ba-06b20c0a2e60","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négyszeresére nőtt az úgynevezett SIM-csere típusú támadások száma 2015 óta, és szakértők szerint idén, részben a 2020-ban bevezetett azonnali utalási rendszer miatt, egyre több ilyen jellegű átverésre lehet majd számítani. Magyarországon 2020-ban két, nagy port felvert eset is történt SIM-cserés lopással.","shortLead":"Négyszeresére nőtt az úgynevezett SIM-csere típusú támadások száma 2015 óta, és szakértők szerint idén, részben...","id":"20210106_mobiltelefon_tamadas_sim_csere_atveres_azonnali_atutalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8913597b-e00f-4809-a7ba-06b20c0a2e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671797a9-eff8-476a-aa9d-06dd289b4ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_mobiltelefon_tamadas_sim_csere_atveres_azonnali_atutalas","timestamp":"2021. január. 06. 16:07","title":"Tízmilliókat tüntettek el magyarok bankszámláiról egy újfajta csalással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]