[{"available":true,"c_guid":"a799ba69-775a-4c0a-8906-48980c767fb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 50 éves nőnek vitt trombocitát a sofőr, 180 kilométer per órára tette be a tempomatot az autópályán, hogy időben odaérjen. ","shortLead":"Egy 50 éves nőnek vitt trombocitát a sofőr, 180 kilométer per órára tette be a tempomatot az autópályán, hogy időben...","id":"20210119_Verlovagok_Budapest_Tatabanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a799ba69-775a-4c0a-8906-48980c767fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be8932b-329b-43b3-b660-5b26d6fd9e6b","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Verlovagok_Budapest_Tatabanya","timestamp":"2021. január. 19. 17:10","title":"23 perc alatt ért Budapestről Tatabányára egy Vérlovag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2299f17-5e1d-4933-9a96-483f6514f8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A törmelékek egy furgont találtak el Egyházasfalunál. ","shortLead":"A törmelékek egy furgont találtak el Egyházasfalunál. ","id":"20210117_lomok_szorodtak_egy_autos_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2299f17-5e1d-4933-9a96-483f6514f8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7ecf74-18be-4b56-9b1e-082ad3b45f49","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_lomok_szorodtak_egy_autos_ele","timestamp":"2021. január. 18. 05:42","title":"Kisteherautóról leszóródó lomok törtek össze egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész néhány éve még kikelt a képregényfilmek ellen, most mégis egy ilyen moziban játszik szerepet.","shortLead":"A színész néhány éve még kikelt a képregényfilmek ellen, most mégis egy ilyen moziban játszik szerepet.","id":"20210119_Ethan_Hawke_Budapest_Moon_Knight","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e058010-bbdc-4599-be03-b142ff4b6b69","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Ethan_Hawke_Budapest_Moon_Knight","timestamp":"2021. január. 19. 12:56","title":"Budapesten forog az Ethan Hawke főszereplésével készülő Moon Knight","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Még ebben az évben választ adhat az Európai Bíróság arra a kérdésre, hogy függetlennek tekinthető-e a magyar igazságszolgáltatás. A bírói testületnek magyar bírák megkeresésére kell véleményt mondania. Az igazságszolgáltatás függetlensége az egyik feltétele az uniós pénzek felhasználásának.","shortLead":"Még ebben az évben választ adhat az Európai Bíróság arra a kérdésre, hogy függetlennek tekinthető-e a magyar...","id":"20210118_Az_Europai_Birosagon_a_magyar_igazsagszolgaltatas_fuggetlensege_a_tet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0043dfd6-cd1a-4c8d-8ebd-c1a8f3c971c9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210118_Az_Europai_Birosagon_a_magyar_igazsagszolgaltatas_fuggetlensege_a_tet","timestamp":"2021. január. 18. 18:36","title":"Az Európai Bíróság már tárgyalja, mennyire független a magyar igazságszolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdda5c73-5e7c-47e1-bbf3-96f17f115aa2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégis hogy lehet edzeni egy hotelszobában?","shortLead":"Mégis hogy lehet edzeni egy hotelszobában?","id":"20210118_Zugolodnak_a_karantenba_kenyszeritett_teniszezok_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdda5c73-5e7c-47e1-bbf3-96f17f115aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acce137-8c67-422e-a7ac-5b11f3221749","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Zugolodnak_a_karantenba_kenyszeritett_teniszezok_Ausztraliaban","timestamp":"2021. január. 18. 12:16","title":"Zúgolódnak a karanténba kényszerített teniszezők Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi rendezett körülmények között élt, saját vállalkozása volt. \r

","shortLead":"A férfi rendezett körülmények között élt, saját vállalkozása volt. \r

","id":"20210119_Kabitoszer_ujbudai_gyilkossag_gyanusitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e8d3d1-fb33-4b31-966e-4c7ed68f674d","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_Kabitoszer_ujbudai_gyilkossag_gyanusitott","timestamp":"2021. január. 19. 15:33","title":"Kábítószert fogyasztott a hét végi újbudai gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai tudományos akadémia előrejelzése szerint a születéskor várható élettartam 77,48 év lesz az Egyesült Államokban, ami a legalacsonyabb 2003 óta. A csökkenés még jelentősebb a kisebbségek körében.","shortLead":"Az amerikai tudományos akadémia előrejelzése szerint a születéskor várható élettartam 77,48 év lesz az Egyesült...","id":"20210119_varhato_elettartam_covid_koronavirus_amerika_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d5c15-5c9d-4cbc-b340-2c0cfb163998","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_varhato_elettartam_covid_koronavirus_amerika_usa","timestamp":"2021. január. 19. 05:35","title":"A koronavírus 1,13 évvel csökkentette a várható élettartamot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf86a35b-e505-4d13-b814-7918e55a210f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új törvény szerint a hírszerző ügynökségek már nem tarthatnak vissza ufómegfigyelésekkel kapcsolatos információkat. Ennek keretében tettek nyilvánossá egy vaskos iratanyagot, amelyet 70 éven át bővítgetett a CIA.","shortLead":"Egy új törvény szerint a hírszerző ügynökségek már nem tarthatnak vissza ufómegfigyelésekkel kapcsolatos információkat...","id":"20210118_cia_hirszerzes_ufok_ufoakta_ufo_ufokutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf86a35b-e505-4d13-b814-7918e55a210f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cefc2-98bd-4a32-ac94-3380244b4db8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_cia_hirszerzes_ufok_ufoakta_ufo_ufokutatas","timestamp":"2021. január. 18. 11:45","title":"2700 oldalnyi CIA-s ufóakta lett nyilvános, ide kattintva ön is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]