[{"available":true,"c_guid":"459cebb1-ed70-48ff-9449-85e7cf46fbd3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap este megérkezett Berlinből Moszkvába Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Egyelőre nem tudni, hogy a politikust beengedik-e Oroszországba, illetve őrizetbe veszik-e.","shortLead":"Vasárnap este megérkezett Berlinből Moszkvába Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Egyelőre nem tudni...","id":"20210117_Navalnij_Moszkvaba_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=459cebb1-ed70-48ff-9449-85e7cf46fbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45eea718-0390-4a83-8a5f-d379e77e79b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnij_Moszkvaba_erkezett","timestamp":"2021. január. 17. 18:43","title":"Megérkezett Moszkvába Navalnij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint nagy a különbség aközött, hogy mit gondolunk a légszennyezés elsődleges forrásainak, és hogy mi is az valójában.","shortLead":"Kutatók szerint nagy a különbség aközött, hogy mit gondolunk a légszennyezés elsődleges forrásainak, és hogy mi is...","id":"20210118_Tevesen_mutogatunk_az_iparra_es_a_kozlekedesre_ha_legszennyezesrol_van_szo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc6a67b-d972-483e-8dde-fb17c72f520a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210118_Tevesen_mutogatunk_az_iparra_es_a_kozlekedesre_ha_legszennyezesrol_van_szo","timestamp":"2021. január. 18. 15:15","title":"Bonyolultabb a helyzet annál, hogy csak az ipar és a közlekedés felelős a légszennyezettségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136eca53-948a-47ca-9bad-b8a98fee6a0f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötvenhét éves volt, szívinfarktus végzett vele. Családjának bankcsoportja 58 ezer milliárd forintnyi pénzt kezel.","shortLead":"Ötvenhét éves volt, szívinfarktus végzett vele. Családjának bankcsoportja 58 ezer milliárd forintnyi pénzt kezel.","id":"20210117_Meghalt_Benjamin_de_Rothschild_baro_a_hires_bankbirodalom_orokose","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136eca53-948a-47ca-9bad-b8a98fee6a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17df22e0-6ef9-437d-8da6-5cb3f3875fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Meghalt_Benjamin_de_Rothschild_baro_a_hires_bankbirodalom_orokose","timestamp":"2021. január. 17. 12:25","title":"Meghalt Benjamin de Rothschild báró, a híres bankbirodalom örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa szerint a Galaxy S21 5G és a Galaxy S20 5G felépítése között szinte alig van különbség, vagyis a belső elrendezésen nem sokat változtatott a Samsung.","shortLead":"A PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa szerint a Galaxy S21 5G és a Galaxy S20 5G felépítése között szinte alig van...","id":"20210118_samsung_galaxy_s21_5g_teardown_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c99118-5e4e-4c77-bcc9-d0a6e2e12fc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_samsung_galaxy_s21_5g_teardown_video","timestamp":"2021. január. 18. 19:03","title":"Videó: Már szét is szedték a Samsung Galaxy S21-et, így néz ki belülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A laptop a Capitolium ostrom során tűnt el. Az FBI ügynökei egy 22 éves nőt keresnek miatta.","shortLead":"A laptop a Capitolium ostrom során tűnt el. Az FBI ügynökei egy 22 éves nőt keresnek miatta.","id":"20210119_fbi_orosz_hirszerzes_nancy_pelosi_lopott_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8ce389-4f57-4d29-9a99-4683755d8a82","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_fbi_orosz_hirszerzes_nancy_pelosi_lopott_laptop","timestamp":"2021. január. 19. 05:45","title":"FBI: Az orosz hírszerzésnek akarták eladni Nancy Pelosi ellopott laptopját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f220614a-9772-4914-95f1-1c1089bd235b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai Kia Mohave kabintere legalább olyan jól néz ki, mint bármelyik prémium kategóriás gyártó modelljének belseje. ","shortLead":"A dél-koreai Kia Mohave kabintere legalább olyan jól néz ki, mint bármelyik prémium kategóriás gyártó modelljének...","id":"20210118_A_legluxusabb_Kiat_meg_az_emblemaja_sem_arulja_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f220614a-9772-4914-95f1-1c1089bd235b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7ec908-fee0-45aa-b884-97efebc6c28f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_A_legluxusabb_Kiat_meg_az_emblemaja_sem_arulja_el","timestamp":"2021. január. 18. 16:20","title":"Ezt a luxus Kiát még az emblémája sem árulja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb32594-1381-47af-ab0d-e92dc730caef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa bejegyzések még nincsenek, de furcsa név már feltűnt a magyar Burger King Hungary 25 ezer követővel rendelkező Instagram-csatornáján.","shortLead":"Furcsa bejegyzések még nincsenek, de furcsa név már feltűnt a magyar Burger King Hungary 25 ezer követővel rendelkező...","id":"20210117_burger_king_kungary_instagram_feltortek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcb32594-1381-47af-ab0d-e92dc730caef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b449fd2-9e74-4a7f-a3f5-ec1f0f39b64f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_burger_king_kungary_instagram_feltortek","timestamp":"2021. január. 17. 12:58","title":"Feltörték a Burger King magyar Instagram-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb81fd2e-507e-4482-9391-d5c7c0926b17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadásban Baki Dánielt, Kurta Nikét és Mészáros Bélát láthatjuk.","shortLead":"Az előadásban Baki Dánielt, Kurta Nikét és Mészáros Bélát láthatjuk.","id":"20210118_Online_is_bemutatjak_a_Grecso_Krisztian_regenyebol_keszult_darabot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb81fd2e-507e-4482-9391-d5c7c0926b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71845e70-fdf3-47e2-a508-7800e2a66f00","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Online_is_bemutatjak_a_Grecso_Krisztian_regenyebol_keszult_darabot","timestamp":"2021. január. 18. 10:34","title":"Online is bemutatják a Grecsó Krisztián regényéből készült darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]