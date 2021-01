Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus arról beszélt, hogy előnyei is vannak az orosz vakcinának a Pfizerrel szemben.","shortLead":"Az infektológus arról beszélt, hogy előnyei is vannak az orosz vakcinának a Pfizerrel szemben.","id":"20210125_Szlavik_Janos_szputnyik_oltoanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ca73c3-0e9a-459f-accd-0d0033eab7fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Szlavik_Janos_szputnyik_oltoanyag","timestamp":"2021. január. 25. 12:11","title":"Szlávik János szerint nem szabad fanyalogni, amiért egy oltóanyag keletről származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc28a079-dff6-4718-a30e-f5fa34b073ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megkínált BMW 635 CSi-vel eddig alig több, mint 60 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"A megkínált BMW 635 CSi-vel eddig alig több, mint 60 ezer kilométert tettek meg.","id":"20210125_uj_gazdara_talalt_sean_connery_egykori_ikonikus_bmw_kupeja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc28a079-dff6-4718-a30e-f5fa34b073ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19955a07-121b-4d75-bb24-c0829d908d91","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_uj_gazdara_talalt_sean_connery_egykori_ikonikus_bmw_kupeja","timestamp":"2021. január. 25. 06:41","title":"Új gazdára talált Sean Connery egykori ikonikus BMW kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbddeab7-8515-4fc6-a7c6-126758f31641","c_author":"HVG","category":"360","description":"A film főhőse annyit vesz el, ami a megélhetéshez, a természet fenntartásához kell, de egy nap ennek az életnek vége.","shortLead":"A film főhőse annyit vesz el, ami a megélhetéshez, a természet fenntartásához kell, de egy nap ennek az életnek vége.","id":"202103_film__az_edes_elet_mezkiralyno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbddeab7-8515-4fc6-a7c6-126758f31641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f45838-5fee-4e4a-8b9f-0fc866807e53","keywords":null,"link":"/360/202103_film__az_edes_elet_mezkiralyno","timestamp":"2021. január. 25. 10:00","title":"Méz-királynő – Páratlan felvételek egy bámulatra és irigylésre méltóan tiszta életről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Javulónak érzik pénzügyi helyzetüket a magyarok, összecsapások Hollandiában a korlátozás miatt, itthon komolyabb havazás várható. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Javulónak érzik pénzügyi helyzetüket a magyarok, összecsapások Hollandiában a korlátozás miatt, itthon komolyabb...","id":"20210125_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45e7879-0959-49d7-a565-985617b983d1","keywords":null,"link":"/360/20210125_Radar360","timestamp":"2021. január. 25. 08:00","title":"Radar360: Jöhet az új minimálbér, Biden és Macron nagy egyetértésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a216b-8f48-428f-a835-650e447188d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Németh Sándor és az ATV-t vezető Németh S. Szilárd fele-fele arányban tulajdonosai az X and A Marketing Kft.-nek.","shortLead":"Németh Sándor és az ATV-t vezető Németh S. Szilárd fele-fele arányban tulajdonosai az X and A Marketing Kft.-nek.","id":"202103_x_and_amarketing_a_hit_gyulekezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=320a216b-8f48-428f-a835-650e447188d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76102bc8-2622-4fea-856e-66f1a7ba7c33","keywords":null,"link":"/360/202103_x_and_amarketing_a_hit_gyulekezete","timestamp":"2021. január. 25. 14:00","title":"A Hit Gyülekezete alapítója fiát is bevette a reklámbizniszbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1157498-63e2-49d9-b09c-325b737a331e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóban ülőket mentők szállították kórházba. ","shortLead":"Az autóban ülőket mentők szállították kórházba. ","id":"20210125_Videon_is_lathato_ahogy_egy_Ford_Mustanggal_tetore_borulnak_Nyiregyhazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1157498-63e2-49d9-b09c-325b737a331e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8875f7e-8cc7-433b-b33a-3a9a285572ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Videon_is_lathato_ahogy_egy_Ford_Mustanggal_tetore_borulnak_Nyiregyhazan","timestamp":"2021. január. 25. 08:11","title":"Videón is látható, ahogy egy Ford Mustanggal tetőre borulnak Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d90b41-142f-46c7-b40f-4509183b48fb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jelentős bevételkieséseket okozott az állami költségvetésnek a járvány és a válság, csak áfában 300 milliárd volt a mínusz. De nem ettől borult fel teljesen, hanem a kormány sokszor vitatható célú, féktelen pénzszórásától. A külügy büdzséje például közel négyszeresére hízott, Orbán kabinetirodájáé több mint kétszeresére.","shortLead":"Jelentős bevételkieséseket okozott az állami költségvetésnek a járvány és a válság, csak áfában 300 milliárd volt...","id":"20210126_2020_kozponti_koltsegvetes_hiany_fejezetek_allamkincstar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5d90b41-142f-46c7-b40f-4509183b48fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b366709-71c9-4581-bd66-eb0d32b6ee72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_2020_kozponti_koltsegvetes_hiany_fejezetek_allamkincstar","timestamp":"2021. január. 26. 06:30","title":"Íme, a kormány árnyékköltségvetése: így jött össze az 5 ezer milliárd forintos hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az atomenergia a mix negyedét adja. ","shortLead":"Az atomenergia a mix negyedét adja. ","id":"20210125_Fordulopont_2020ban_mar_tobb_energiat_nyertunk_megujulokbol_az_EUban_mint_fosszilis_energiahordozokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0e79a-a165-45f4-a8c5-b6eb9e38ba9a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Fordulopont_2020ban_mar_tobb_energiat_nyertunk_megujulokbol_az_EUban_mint_fosszilis_energiahordozokbol","timestamp":"2021. január. 25. 18:10","title":"Fordulópont: 2020-ban már több energiát nyertünk megújulókból az EU-ban, mint fosszilis energiahordozókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]