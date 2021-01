Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e167e1-b8e0-4527-92c2-6cbf5d962ccb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern új spanyol márkájának crossovere 60 extra lóerőt kapott.","shortLead":"A VW konszern új spanyol márkájának crossovere 60 extra lóerőt kapott.","id":"20210125_370_loeros_lett_a_cupra_formentor_abt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e167e1-b8e0-4527-92c2-6cbf5d962ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45bb8dde-8013-4945-8aa5-f2c6df69fda3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_370_loeros_lett_a_cupra_formentor_abt","timestamp":"2021. január. 25. 07:59","title":"370 lóerős lett a Cupra Formentor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megint a villanyautósok jártak jól, de végül is logikus módon. ","shortLead":"Megint a villanyautósok jártak jól, de végül is logikus módon. ","id":"20210126_elektromos_auto_Ausztria_sebessegkorlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a7db7e-2c29-414e-81cb-e12e07af34cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_elektromos_auto_Ausztria_sebessegkorlatozas","timestamp":"2021. január. 26. 09:41","title":"Elektromos autóval már nem kell betartani Ausztriában egy sebességkorlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a tárcája hamarosan törvényjavaslatot nyújt be a témában. Szerinte most a digitális szabadságért is meg kell küzdeni.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a tárcája hamarosan törvényjavaslatot nyújt be a témában...","id":"20210126_varga_judit_facebook_kozossegi_media_torvenyjavaslat_cenzura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3115f89c-c9ab-4281-8c80-f2cd4ce0cebd","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_varga_judit_facebook_kozossegi_media_torvenyjavaslat_cenzura","timestamp":"2021. január. 26. 13:38","title":"Tavasszal érkezik Varga Juditék javaslata a nagy techcégek hazai szabályozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég hamburgi üzemében egy kisebb járványgóc alakult ki: 21 munkatárs pozitív mintát adott.","shortLead":"A cég hamburgi üzemében egy kisebb járványgóc alakult ki: 21 munkatárs pozitív mintát adott.","id":"20210125_koronavirus_airbus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d05b09-aa00-409a-8242-77b5ef1c2dce","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_koronavirus_airbus_karanten","timestamp":"2021. január. 25. 08:20","title":"Karanténba került az Airbus 500 dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elmúlt három évtized során 3,5 centimétert emelkedett a tengerszint az olvadó jég miatt. ","shortLead":"Az elmúlt három évtized során 3,5 centimétert emelkedett a tengerszint az olvadó jég miatt. ","id":"20210125_Tobb_mint_ketszer_olyan_gyorsan_olvad_a_Fold_jege_mint_30_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c96af89-157e-4cc9-b8e5-b521e4a09283","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Tobb_mint_ketszer_olyan_gyorsan_olvad_a_Fold_jege_mint_30_eve","timestamp":"2021. január. 25. 14:51","title":"Több mint kétszer olyan gyorsan olvad a Föld jege, mint 30 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Janet Yellenre herkulesi munka vár: ki kell rántania az amerikai gazdaságot a második világháború óta legmélyebb gazdasági válságból. Egyúttal pedig az egész világnak irányt kell mutatnia, hiszen Biden elnök – Trumppal ellentétben – felvállalta a globális problémák megoldását is.","shortLead":"Janet Yellenre herkulesi munka vár: ki kell rántania az amerikai gazdaságot a második világháború óta legmélyebb...","id":"20210126_Valsagban_edzodott_penzugyminisztere_lesz_az_Egyesult_Allamoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0751c260-70e3-45e1-ab7b-6d9b64aeeb59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_Valsagban_edzodott_penzugyminisztere_lesz_az_Egyesult_Allamoknak","timestamp":"2021. január. 26. 12:52","title":"Válságban edződött pénzügyminisztere lesz az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32e1392-9685-496d-8cf5-00c3978f5da7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A washingtoni Tacomában szombat este több tüntetőt is elütött egy rendőr, vasárnap többen tüntettek az eset miatt. ","shortLead":"A washingtoni Tacomában szombat este több tüntetőt is elütött egy rendőr, vasárnap többen tüntettek az eset miatt. ","id":"20210125_rendor_tacoma_gazolas_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c32e1392-9685-496d-8cf5-00c3978f5da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfd41d8-a03e-4c21-8a40-fbea8e690b6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_rendor_tacoma_gazolas_tuntetes","timestamp":"2021. január. 25. 12:36","title":"Rendőr hajtott autóval a tüntetők közé az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7752f7a9-0030-48e7-98f7-9bbe91392dd5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A londoni futballcsapat nagyon rossz passzban van, vezetőségük edzőváltással próbálja orvosolni a bajokat. ","shortLead":"A londoni futballcsapat nagyon rossz passzban van, vezetőségük edzőváltással próbálja orvosolni a bajokat. ","id":"20210125_Frank_Lampard_kirugas_Chelsea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7752f7a9-0030-48e7-98f7-9bbe91392dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19327223-3a92-4065-ac01-4e3cf2a85007","keywords":null,"link":"/sport/20210125_Frank_Lampard_kirugas_Chelsea","timestamp":"2021. január. 25. 13:20","title":"Kirúgta Frank Lampardot a Chelsea ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]