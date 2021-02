Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan bank, ahol nem probléma, ha van jelzálog a fedezetként felajánlott ingatlanon, máshol az otthonfelújítási hitel helyett egy alternatív termékkel rukkolnak elő. Színesen reagálnak a hazai bankok az új lakásfelújítási slágerre. ","shortLead":"Van olyan bank, ahol nem probléma, ha van jelzálog a fedezetként felajánlott ingatlanon, máshol az otthonfelújítási...","id":"20210204_bank_otthonfelujitasi_hitel_lakashitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa3a228-8b04-49b5-94a2-2f19d9c8c07d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_bank_otthonfelujitasi_hitel_lakashitel","timestamp":"2021. február. 04. 13:29","title":"Ezeknél a bankoknál lehet felvenni az otthonfelújítási hitelt, ha már van lakáshitelünk egy másik pénzintézetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"Dobos Emese - Arató László","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Bizottság által kezdeményezett ügy több mint tíz éve kezdődött, a helyzet azóta sem javult sokat.","shortLead":"Az Európai Bizottság által kezdeményezett ügy több mint tíz éve kezdődött, a helyzet azóta sem javult sokat.","id":"20210203_kotelezettsegszegesi_eljaras_legszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47f21d3-e53e-4e93-98a0-5b8a5cf2f8c7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210203_kotelezettsegszegesi_eljaras_legszennyezes","timestamp":"2021. február. 03. 10:15","title":"A rossz levegőminőség miatt ítélte el Magyarországot az EU Bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A tízmillió forintos kölcsön akár a hitelmoratórium meghosszabbítására is alkalmas lehet – emeli ki a Bank360 szakértője.","shortLead":"A tízmillió forintos kölcsön akár a hitelmoratórium meghosszabbítására is alkalmas lehet – emeli ki a Bank360...","id":"20210204_Az_egyeni_vallalkozokat_segitheti_a_most_bejelentett_ingyenhitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bac2ca9-8df0-4df5-a227-519c4ed04ad2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Az_egyeni_vallalkozokat_segitheti_a_most_bejelentett_ingyenhitel","timestamp":"2021. február. 04. 13:11","title":"Az egyéni vállalkozókat segítheti az Orbán által bejelentett ingyenhitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7beeabe5-89da-4cd0-931f-c0cf28995fce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Német zsidó műkincskereskedők leszármazottjai a Guelf-kincseket szerették volna visszakapni, magyar holokauszttúlélők pedig deportálásukkor elkobzott javakért kértek kárpótlást. Az amerikai legfelsőbb bíróság mindkét ügyben kimondta saját illetéktelenségét.\r

\r

","shortLead":"Német zsidó műkincskereskedők leszármazottjai a Guelf-kincseket szerették volna visszakapni, magyar holokauszttúlélők...","id":"20210204_holokauszttulelok_karteritesi_per_usa_legfelsobb_birosaga_guelfkincsek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7beeabe5-89da-4cd0-931f-c0cf28995fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bcdead-2287-4750-9fa2-172a2a9638f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_holokauszttulelok_karteritesi_per_usa_legfelsobb_birosaga_guelfkincsek","timestamp":"2021. február. 04. 16:16","title":"Visszautasította az amerikai legfelsőbb bíróság a nácik miatt indított magyar és német kártérítési pereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6984bacf-1a60-467d-8bce-8d2fc6845a52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormány kérése után elérhetetlenné vált Mianmarban a Facebook, valamint a cég különböző szolgáltatásai, miután a katonai puccs hatására a felhasználók az ellenállás jelképét kezdték el terjeszteni a közösségi oldalon. A döntés jelen állás szerint vasárnapig marad érvényben.","shortLead":"A kormány kérése után elérhetetlenné vált Mianmarban a Facebook, valamint a cég különböző szolgáltatásai, miután...","id":"20210204_mianmar_puccs_facebook_messenger_instagram_whatsapp_betiltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6984bacf-1a60-467d-8bce-8d2fc6845a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3b4ffa-af45-479a-9f6f-807aa28337c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mianmar_puccs_facebook_messenger_instagram_whatsapp_betiltasa","timestamp":"2021. február. 04. 15:50","title":"Betiltották a Facebookot, a Messengert, az Instagramot és a WhatsAppot Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tárolták egységes, visszakereshető rendszerben sportba ömlő közpénzt az Emminél.","shortLead":"Nem tárolták egységes, visszakereshető rendszerben sportba ömlő közpénzt az Emminél.","id":"20210203_tao_nyilvantartas_papir_alapon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24085a0-b155-47c1-a104-e9a585846e1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_tao_nyilvantartas_papir_alapon","timestamp":"2021. február. 03. 18:20","title":"Tíz év után informatikai rendszer készül a tao-költések követésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ódry Árpád örököse szerint a színpadot „kivégezték”, márpedig azok, „akik saját nemzetük kultúrájára törnek, hazánk ellenségei”.","shortLead":"Ódry Árpád örököse szerint a színpadot „kivégezték”, márpedig azok, „akik saját nemzetük kultúrájára törnek, hazánk...","id":"20210204_Mar_le_is_szedtek_az_Odry_Szinpad_feliratot_az_SZFE_Vas_utcai_epuleterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171511f3-7835-425f-b931-145fc34019d0","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_Mar_le_is_szedtek_az_Odry_Szinpad_feliratot_az_SZFE_Vas_utcai_epuleterol","timestamp":"2021. február. 04. 15:33","title":"Már le is szedték az Ódry Színpad-feliratot az SZFE Vas utcai épületéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7517b949-9555-4602-b011-342505109172","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állam által pénzelt Rostec már javában fejleszti azokat a ruhákat, amelyek egy nagyobb fegyver lövéseit is kibírják.","shortLead":"Az orosz állam által pénzelt Rostec már javában fejleszti azokat a ruhákat, amelyek egy nagyobb fegyver lövéseit is...","id":"20210203_orosz_hadsereg_katonasag_kaliber_golyoallo_rostec","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7517b949-9555-4602-b011-342505109172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2a56d9-5ee2-4fc7-a8ae-ea2d6dc6da9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_orosz_hadsereg_katonasag_kaliber_golyoallo_rostec","timestamp":"2021. február. 03. 12:45","title":"Az orosz katonák új ruháin egy nagyobb lövedék sem üt majd lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]