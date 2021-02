Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vállalati hitelt és részleges újranyitást ígért a kormány; rossz számok érkeznek a gazdaság 2020 végi helyzetéről; egyre feszültebbek a vendéglátósok. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Vállalati hitelt és részleges újranyitást ígért a kormány; rossz számok érkeznek a gazdaság 2020 végi helyzetéről...","id":"20210207_Es_akkor_majdnem_munkanelkuliseg_hitel_valsag_ujranyitas_vakcina_vagyonnyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c43ce29-bc7d-4ca0-959e-99c8a693d1f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210207_Es_akkor_majdnem_munkanelkuliseg_hitel_valsag_ujranyitas_vakcina_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. február. 07. 07:00","title":"És akkor Magyarország feltalálta a majdnem-munkanélküliséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapest főpolgármestere szerint ameddig nem ül le tárgyalni a kormány a 25 ezer főnél nagyobb városok vezetőivel, addig a költségvetést sem tudják elkészíteni.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint ameddig nem ül le tárgyalni a kormány a 25 ezer főnél nagyobb városok vezetőivel...","id":"20210207_Karacsony_Gergely_iparuzesi_ado_kompenzacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8949fbac-99cb-4b4f-8c3a-a58162bf5e91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210207_Karacsony_Gergely_iparuzesi_ado_kompenzacio","timestamp":"2021. február. 07. 16:37","title":"Karácsony Gergely: Égető szükség van kompenzációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f8f946-45aa-4cf4-8186-c50703f737c6","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210207_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f8f946-45aa-4cf4-8186-c50703f737c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6c90a3-6438-47dc-bac0-7c1e9a735665","keywords":null,"link":"/360/20210207_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. február. 07. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely és mindent beterítő ködtenger ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram egy átmeneti tárolóba helyezi azokat a tartalmakat – legyen szó képről vagy videóról –, amit töröl a fiókjából a felhasználó. A cég azt szeretné eléri, hogy akkor se tűnjenek el a tartalmak, ha egy hacker egy feltört fiókból elkezdi kitörölni a megosztásokat.","shortLead":"Az Instagram egy átmeneti tárolóba helyezi azokat a tartalmakat – legyen szó képről vagy videóról –, amit töröl...","id":"20210207_instagram_foto_video_igtv_torolt_bejegyzes_visszaallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a77ef6c-eb8b-4af1-a108-e7b5f6269d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_instagram_foto_video_igtv_torolt_bejegyzes_visszaallitasa","timestamp":"2021. február. 07. 08:03","title":"Így visszahozhatja a kitörölt fotóit Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Cinikusan járulékos veszteségnek szokták hívni a háborúk civil áldozatait. Vannak hasonló következményeik a járványügyi korlátozásoknak is, de mivel a lelki problémákról nem szokás beszélni, a pszichés károk sokszor rejtve maradnak. Pedig lassan önmagában az emberek kimerültsége is egy járvány méreteit ölti.","shortLead":"Cinikusan járulékos veszteségnek szokták hívni a háborúk civil áldozatait. Vannak hasonló következményeik a járványügyi...","id":"202105_egy_ev_magany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b9864a-292a-40c7-91f7-6bfe85c30abb","keywords":null,"link":"/360/202105_egy_ev_magany","timestamp":"2021. február. 06. 11:00","title":"Az egy év magány már világosan mutatja a bezártság lelki hatásait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86591c3-1b91-47c5-ae30-d5841486a19d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs könnyű helyzetben Fabrice Leggeri, az EU határait védő ügynökség, a Frontex vezetője, miután az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala vizsgálódik a szervezeténél, amely viszont éppen a növekvő migrációs nyomás miatt kér több pénzt Brüsszeltől.","shortLead":"Nincs könnyű helyzetben Fabrice Leggeri, az EU határait védő ügynökség, a Frontex vezetője, miután az Európai Unió...","id":"20210206_Sotet_felhok_a_Frontex_folott_csalasokrol_zaklatasokrol_szolnak_a_vadak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d86591c3-1b91-47c5-ae30-d5841486a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1456da-7bd0-49c8-a132-41f318642b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Sotet_felhok_a_Frontex_folott_csalasokrol_zaklatasokrol_szolnak_a_vadak","timestamp":"2021. február. 06. 13:15","title":"Sötét felhők a Frontex fölött, csalásokról, zaklatásokról szólnak a vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa897ef-0054-440d-84a7-772223d54deb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1959-ben volt ott az első bemutató.","shortLead":"1959-ben volt ott az első bemutató.","id":"20210207_odry_szinpad_bucsu_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa897ef-0054-440d-84a7-772223d54deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6071facd-6b97-4734-9c07-d19e8f445568","keywords":null,"link":"/kultura/20210207_odry_szinpad_bucsu_szfe","timestamp":"2021. február. 07. 17:21","title":"Virágokkal búcsúztak az SZFE hallgatói az Ódry Színpadtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e495692-bcbd-4b39-9228-a1bdbd9a1c8e","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"A történelem legjobbja napjaink legjobbja ellen: az ötvenötödik Super Bowl narratívája leginkább Tom Brady és Patrick Mahomes összecsapására van kihegyezve. Az amerikai foci nagydöntő azonban gazdasági élénkülést is hozhat a házigazda város életébe.","shortLead":"A történelem legjobbja napjaink legjobbja ellen: az ötvenötödik Super Bowl narratívája leginkább Tom Brady és Patrick...","id":"20210207_nfl_super_bowl_florida_kansas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e495692-bcbd-4b39-9228-a1bdbd9a1c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb0d639-530e-49cb-8276-0c830a595436","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_nfl_super_bowl_florida_kansas","timestamp":"2021. február. 07. 20:00","title":"A nagybetűs kecske, aki egy este alatt rendberakhatja egy floridai város gazdaságát és hírnevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]