Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Halgas Tibor autójával ütköző sofőrnek jogosítványa sem volt, mégis taxizásból élt.","shortLead":"A Halgas Tibor autójával ütköző sofőrnek jogosítványa sem volt, mégis taxizásból élt.","id":"20210208_halgas_tibor_halal_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1c8f9-1dc9-404d-9023-1575d2a46e94","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_halgas_tibor_halal_sofor","timestamp":"2021. február. 08. 18:54","title":"Kokaint fogyasztott a taxis, aki részes volt a Fradi korábbi játékosának halálát okozó balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kivételekről a kormány dönt és rendeletben szabályozza.","shortLead":"A kivételekről a kormány dönt és rendeletben szabályozza.","id":"20210208_szolgalati_jogviszony_nogyogyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f42a25d-3441-4706-bf49-820c20744c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_szolgalati_jogviszony_nogyogyasz","timestamp":"2021. február. 08. 19:31","title":"Három héten belül kiderülhet, melyek lesznek a kivételek a szakellátásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89d6be6-bff5-4ea5-b5c6-5a4b29a7e41a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SenorTower ismét egy csokorba gyűjtötte az eltelt időszak legnépszerűbb, legtöbbször letöltött alkalmazásait – operációs rendszertől függetlenül.","shortLead":"A SenorTower ismét egy csokorba gyűjtötte az eltelt időszak legnépszerűbb, legtöbbször letöltött alkalmazásait –...","id":"20210209_sensortower_nepszeru_alkalmazasok_android_ios_telegram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f89d6be6-bff5-4ea5-b5c6-5a4b29a7e41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2521970f-086d-467a-8514-549e1b0792e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_sensortower_nepszeru_alkalmazasok_android_ios_telegram","timestamp":"2021. február. 09. 13:03","title":"Ön letöltötte valamelyiket? Ezek most a legnépszerűbb alkalmazások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b7484d-f15c-4a34-a802-ec29976a0057","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A bizottság számos gyártóval kötött megállapodásokat.","shortLead":"A bizottság számos gyártóval kötött megállapodásokat.","id":"20210209_eu_vakcina_pfizer_biontech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17b7484d-f15c-4a34-a802-ec29976a0057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33824991-6cf0-4ff9-904d-aa70740247d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_eu_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2021. február. 09. 05:05","title":"Az EU további 300 millió Pfizer-vakcinát szerez be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e763a993-6af8-4c1d-ba76-53fc32e20f43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ketyeg az óra – figyelmezteti a Skype for Business felhasználóit a Microsoft egy blogbejegyzésben: ideje lenne mielőbb váltani a Microsoft Teamsre.","shortLead":"Ketyeg az óra – figyelmezteti a Skype for Business felhasználóit a Microsoft egy blogbejegyzésben: ideje lenne mielőbb...","id":"20210208_microsoft_skype_for_business_megszunik_julius_31_teams","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e763a993-6af8-4c1d-ba76-53fc32e20f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f754ce-e96e-48a8-95d9-54b46a3386e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_microsoft_skype_for_business_megszunik_julius_31_teams","timestamp":"2021. február. 08. 12:03","title":"Megszűnik a céges Skype","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is nagyon sok szülő érvelt azzal az Oktatási Hivatalnál, hogy a gyereke még nem elég érett az iskolakezdéshez, ezért azt szeretné, ha még egy évet óvodába járhatna.","shortLead":"Idén is nagyon sok szülő érvelt azzal az Oktatási Hivatalnál, hogy a gyereke még nem elég érett az iskolakezdéshez...","id":"20210208_iskolaerettseg_oktatasi_hivatal_ovoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16cdb8b-fedd-43fe-9368-e9a292819e9a","keywords":null,"link":"/elet/20210208_iskolaerettseg_oktatasi_hivatal_ovoda","timestamp":"2021. február. 08. 16:55","title":"Rengeteg magyar óvodás kerülhet éretlenül iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d75913-cf72-4ae2-89c2-d15bdef89f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Mozgalmas lesz a keddi időjárás.","shortLead":"Mozgalmas lesz a keddi időjárás.","id":"20210209_iivatar_havazas_onos_eso_figyelmeztees_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d75913-cf72-4ae2-89c2-d15bdef89f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d5afa-aea2-4d44-8550-615f08b5d9d4","keywords":null,"link":"/idojaras/20210209_iivatar_havazas_onos_eso_figyelmeztees_meteorologia","timestamp":"2021. február. 09. 07:22","title":"Zivatarra, havazásra, ónos esőre is figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terv szerint a tömeges immunizálás pár nap múlva kezdődött volna egymillió adag AstraZeneca vakcinával, de nem biztos, hogy lenne értelme.","shortLead":"A terv szerint a tömeges immunizálás pár nap múlva kezdődött volna egymillió adag AstraZeneca vakcinával, de nem...","id":"20210208_koronavirus_mutacio_delafrika_astrazeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defca9a6-d75d-4b20-b067-24ff4933cadb","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_koronavirus_mutacio_delafrika_astrazeneca","timestamp":"2021. február. 08. 05:15","title":"A koronavírus-mutáció miatt nem oltanak még Dél-Afrikában az AstraZeneca vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]