Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36673cb8-3c06-46aa-83f1-c6d311007cdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Személyi sérülés nem történt, az állatnak sem lett semmi baja.

","shortLead":"Személyi sérülés nem történt, az állatnak sem lett semmi baja.

","id":"20210210_Autopalyara_tevedt_egy_koala_hat_auto_ment_egymasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36673cb8-3c06-46aa-83f1-c6d311007cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a1a59d-d1fa-4b7d-a188-5d99002d17fb","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Autopalyara_tevedt_egy_koala_hat_auto_ment_egymasba","timestamp":"2021. február. 10. 09:35","title":"Autópályára tévedt egy koala, hat autó ment egymásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef7975e-94ab-4e33-861a-d2ea7b491c71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok egy csoportja a brazil arany oroszlánmajmocskákat oltja be sárgaláz ellen, hogy óvják a populációt, másrészt megakadályozzák, hogy a vírus az emberre is átterjedjen.","shortLead":"Tudósok egy csoportja a brazil arany oroszlánmajmocskákat oltja be sárgaláz ellen, hogy óvják a populációt, másrészt...","id":"20210209_majom_vilagjarvany_sargalaz_pandemia_brazlia_erdoirtas_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ef7975e-94ab-4e33-861a-d2ea7b491c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689934ab-9e93-4adb-85c9-07aee322607c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_majom_vilagjarvany_sargalaz_pandemia_brazlia_erdoirtas_vedooltas","timestamp":"2021. február. 09. 16:22","title":"Ha az emberek nem hagyják, az oroszlánmajmocskákat oltják be Brazíliában sárgaláz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b294aa62-9a18-4133-bb4d-52b9ddbf281b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő családja szerint Loujain al-Hathloult megkínozták a börtönben.","shortLead":"A nő családja szerint Loujain al-Hathloult megkínozták a börtönben.","id":"20210211_szaud_arabia_nojogi_aktvista_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b294aa62-9a18-4133-bb4d-52b9ddbf281b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9517fdc1-3eed-4a88-9d51-b09a46dcd12f","keywords":null,"link":"/elet/20210211_szaud_arabia_nojogi_aktvista_borton","timestamp":"2021. február. 11. 11:50","title":"1001 nap után szabadult a szaúdi nőjogi aktivista a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feaf682e-fe3a-4e01-8266-8c971ee7c1dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szakértők amiatt aggódnak, hogy milyen feszültségeket szül és hogyan változtatja meg a folyó környezetének ökoszisztémáját a beruházás, amelyet Kína a karbonsemlegesség elérésére hivatkozva valósítana meg.","shortLead":"Szakértők amiatt aggódnak, hogy milyen feszültségeket szül és hogyan változtatja meg a folyó környezetének...","id":"20210209_kovetkezmeny_Kina_vizeromu_Tibet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feaf682e-fe3a-4e01-8266-8c971ee7c1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9350d8ff-134a-4937-afe3-6f8681b41734","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_kovetkezmeny_Kina_vizeromu_Tibet","timestamp":"2021. február. 09. 15:46","title":"Súlyos következményei lehetnek, ha Kína megépíti a világ legnagyobb vízerőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e35efc5-53b2-4103-a02b-538a2cc4f3b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Dél-Franciaországban talált csigaház régészek szerint a legrégebbi ismert fúvós hangszer.","shortLead":"Egy Dél-Franciaországban talált csigaház régészek szerint a legrégebbi ismert fúvós hangszer.","id":"20210211_kagylo_hangszer_regeszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e35efc5-53b2-4103-a02b-538a2cc4f3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99469229-2d5a-410e-a28c-d3884f52fd2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_kagylo_hangszer_regeszek","timestamp":"2021. február. 11. 12:03","title":"17 ezer éves hangszerre bukkantak kutatók, még ma is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d153ddc-f1d6-4cbb-abe0-705bd02b034b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség egy 67 éves férfit gyanúsít a támadással.","shortLead":"A rendőrség egy 67 éves férfit gyanúsít a támadással.","id":"20210209_Lovoldozes_volt_egy_minneapolisi_klinikan_harom_serult_eletveszelyes_allapotban_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d153ddc-f1d6-4cbb-abe0-705bd02b034b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201fd2d0-eb42-40ff-b33c-f7f3645b5f0b","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Lovoldozes_volt_egy_minneapolisi_klinikan_harom_serult_eletveszelyes_allapotban_van","timestamp":"2021. február. 09. 22:29","title":"Lövöldözés volt egy klinikán Minnesotában, többen életveszélyes állapotban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05518c5-bce6-4dae-a6c4-0bc2bc02af72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos szerint szó sincs róla, hogy a vagyonkezelői alapítványok létrehozásával a politika bevonul az egyetemi világba.","shortLead":"A kormánybiztos szerint szó sincs róla, hogy a vagyonkezelői alapítványok létrehozásával a politika bevonul az egyetemi...","id":"20210211_stumpf_istvan_kormanybiztos_felsooktatas_modellvaltas_egyetemek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e05518c5-bce6-4dae-a6c4-0bc2bc02af72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6485f926-a4e6-46b6-8c41-e647a00d0ffe","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_stumpf_istvan_kormanybiztos_felsooktatas_modellvaltas_egyetemek","timestamp":"2021. február. 11. 08:11","title":"Stumpf István szerint fel kell kavarni a felsőoktatás állóvizét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","shortLead":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","id":"20210209_Szputnyik_V_kerelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971da21-633d-4a67-8434-5664ad9bd9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_Szputnyik_V_kerelem","timestamp":"2021. február. 09. 16:50","title":"Kérvényezték a Szputnyik V engedélyeztetését az Európai Gyógyszerügynökségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]