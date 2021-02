Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ba3bec4-938f-4b10-b052-6f965907dd54","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára készült kutatás szerint a tüdő rákos daganatainak 70 százaléka korai stádiumban kimutatható CT-vizsgálattal.","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára készült kutatás szerint a tüdő rákos daganatainak 70 százaléka korai...","id":"20210215_tudorak_daganatos_megbetegedes_CT_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ba3bec4-938f-4b10-b052-6f965907dd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9164fb-0dc8-4122-a50b-d7ad7f50cb22","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_tudorak_daganatos_megbetegedes_CT_vizsgalat","timestamp":"2021. február. 15. 17:03","title":"Növelheti a tüdőrák túlélési esélyeit egy idejében elvégzett CT-vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennégynapos szükségállapotot hirdetett ki hétfőtől Csehországban a koronavírusjárvány miatt a kormány - közölték a cseh kabinet vasárnapi rendkívüli ülése utáni sajtótájékoztatón.","shortLead":"Tizennégynapos szükségállapotot hirdetett ki hétfőtől Csehországban a koronavírusjárvány miatt a kormány - közölték...","id":"20210214_Ujabb_tizennegynapos_szuksegallapotot_vezetnek_be_Csehorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67cc8bbc-aa0e-46c5-a183-3136141f7598","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Ujabb_tizennegynapos_szuksegallapotot_vezetnek_be_Csehorszagban","timestamp":"2021. február. 14. 18:15","title":"Újabb tizennégynapos szükségállapotot vezetnek be Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8562309-dd51-44ec-99a6-4584a03a0587","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Biztató hallgatottsággal startolt el hétfőn a Klubrádió, amely mostantól kizárólag a világhálón fogható: 16 ezren kattintottak valamelyik webes csatornán az analóg frekvenciáját elvesztő adó első reggeli műsorára. A hvg.hu ott volt az adó stúdiójában az első órákban, láttuk, ahogy a kollégák kapkodják a telefonokat, mert sok hallgató egyelőre nem tudott megküzdeni a digitális átállással. Furcsa visszajelzések is jöttek arról, hogy mintha mégis tovább szólna a Klubrádió, pedig azt pontban éjfélkor a Médiatanács döntésének megfelelően lekapcsolták. ","shortLead":"Biztató hallgatottsággal startolt el hétfőn a Klubrádió, amely mostantól kizárólag a világhálón fogható: 16 ezren...","id":"20210215_klubradio_online_indulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8562309-dd51-44ec-99a6-4584a03a0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086d6308-da98-49d2-a22c-42fe43ee7016","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_klubradio_online_indulas","timestamp":"2021. február. 15. 14:00","title":"Várakozás feletti hallgatottság, rejtélyes kalózkodás – így indult neten a Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd9a919-d279-4455-a832-629ea55faef7","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Elrontotta a szigetelést a kivitelező, emiatt szennyvíz áztatja a falat? Egy mammográfiai vizsgálat során károsodik a mellimplantátum? Nem tartjuk megfelelőnek az adóhatósági ellenőrzés eredményét? Ezek mind-mind olyan esetek, amikor érdemes lehet kikérni igazságügyi szakértők véleményét, amely birtokában akár perre sem kell vinnünk a szóban forgó vitás ügyet.","shortLead":"Elrontotta a szigetelést a kivitelező, emiatt szennyvíz áztatja a falat? Egy mammográfiai vizsgálat során károsodik...","id":"mokk_20210212_Mielott_birosagra_rohanna_fontolja_meg_hogy_igazsagugyi_szakerto_kirendeleset_keri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edd9a919-d279-4455-a832-629ea55faef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d85ebe3-5dba-4e36-b94f-5208b8f55d14","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20210212_Mielott_birosagra_rohanna_fontolja_meg_hogy_igazsagugyi_szakerto_kirendeleset_keri","timestamp":"2021. február. 15. 11:30","title":"Mielőtt bíróságra rohanna, fontolja meg, hogy igazságügyi szakértő kirendelését kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legdrágább az V. kerület, ott kétmillió forintos négyzetméterárral kell számolni.","shortLead":"A legdrágább az V. kerület, ott kétmillió forintos négyzetméterárral kell számolni.","id":"20210215_ujepitesu_lakas_epites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f70ff3-6fd9-414d-8332-39f3e008fe11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210215_ujepitesu_lakas_epites","timestamp":"2021. február. 15. 16:05","title":"Már az 1,1 milliót karcolja az új lakások négyzetméterára a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41793c1-d29a-49eb-8f63-77203b99a460","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hétfőn nyitottak volna, az illetékes miniszter azonban vasárnap közbelépett.\r

","shortLead":"Hétfőn nyitottak volna, az illetékes miniszter azonban vasárnap közbelépett.\r

","id":"20210215_koronavirus_jarvany_olaszorszag_sipalyak_siszezon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e41793c1-d29a-49eb-8f63-77203b99a460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5a5a67-0f4e-4a23-9dcd-8f74e6bc76f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_koronavirus_jarvany_olaszorszag_sipalyak_siszezon","timestamp":"2021. február. 15. 07:59","title":"Az utolsó pillanatban dőlt el, hogy zárva maradnak az olasz sípályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3563e3e-ef27-477e-84cd-37f08e9862dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két évvel azután, hogy a Hyundai megmutatta a lépegető autója koncepcióját, elkészült a szerkezet első prototípusa. A Tiger X-1-et a Marsra is elküldené a gyártó.","shortLead":"Két évvel azután, hogy a Hyundai megmutatta a lépegető autója koncepcióját, elkészült a szerkezet első prototípusa...","id":"20210215_hyundai_tiger_x_1_koncepcio_lepegeto_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3563e3e-ef27-477e-84cd-37f08e9862dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ddf1f7-3164-41ed-8195-d67c1c59830c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_hyundai_tiger_x_1_koncepcio_lepegeto_auto","timestamp":"2021. február. 15. 09:03","title":"Megépítette a Hyundai az új autó prototípusát, ami lábakon is tud járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kihúzták a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a számokat.","shortLead":"Kihúzták a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a számokat.","id":"20210214_Volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf4c7b3-0d31-4309-8366-987253dcee3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. február. 14. 16:44","title":"Volt telitalálatos a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]