[{"available":true,"c_guid":"7478d1e6-b852-4f71-aa93-ede4343ea951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista a következő országgyűlési választáson biztosan nem méretteti meg magát.","shortLead":"A publicista a következő országgyűlési választáson biztosan nem méretteti meg magát.","id":"20210215_Puzser_Robert_2024_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7478d1e6-b852-4f71-aa93-ede4343ea951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a8bf94-3762-43ce-9db0-92afe8da08d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Puzser_Robert_2024_valasztas","timestamp":"2021. február. 15. 21:05","title":"Puzsér Róbert a 2024-es önkormányzati választásokon térhet vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89dfe0d-39a8-4b00-a5b4-effd22ee971d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem egy nap alatt végzik ki a független médiumokat, a most tervezett adótörvény csak egy eleme a varsói kormány politikájának – mondta a hvg.hu-nak Daniel Rzasa, a 300gospodarka.pl nevű gazdasági portál főszerkesztője. Ám szerinte nem biztos, hogy a javaslatból törvény lesz, mert Kaczynskiék tartanak az amerikai reakcióktól.","shortLead":"Nem egy nap alatt végzik ki a független médiumokat, a most tervezett adótörvény csak egy eleme a varsói kormány...","id":"20210215_Igy_szalamizzak_le_a_fuggetlen_mediumokat_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e89dfe0d-39a8-4b00-a5b4-effd22ee971d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a19c46-3367-42e4-8f8b-f9200de353fb","keywords":null,"link":"/360/20210215_Igy_szalamizzak_le_a_fuggetlen_mediumokat_Lengyelorszagban","timestamp":"2021. február. 15. 14:10","title":"Lengyelországban így szalámizzák le a független médiumokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ngozi Okonjo-Iweala kinevezését korábban Donald Trump blokkolta, Joe Biden kormánya azonban támogatta a nigériai jelöltet.\r

","shortLead":"Ngozi Okonjo-Iweala kinevezését korábban Donald Trump blokkolta, Joe Biden kormánya azonban támogatta a nigériai...","id":"20210215_Elnok_Kereskedelmi_Vilagszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa9d1c3-5b13-4e84-b94e-9ba16f58f486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Elnok_Kereskedelmi_Vilagszervezet","timestamp":"2021. február. 15. 20:14","title":"Megválasztották az első afrikai nőt a Kereskedelmi Világszervezet élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szolgáltatáson a csatorna korábbi adásai nézhetők vissza.","shortLead":"A szolgáltatáson a csatorna korábbi adásai nézhetők vissza.","id":"20210215_tv2_play_streamingszolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9e18cf-1113-4132-9091-5fd2fda17cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_tv2_play_streamingszolgaltatas","timestamp":"2021. február. 15. 05:49","title":"Elindult a TV2 saját streamingszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86192d67-39cf-4161-86b4-87b7421f94a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy dologban hasonlóságot mutathat majd az iPhone 13 a cég okosóráival: jön az androidos világban régóta ismert always on display.","shortLead":"Egy dologban hasonlóságot mutathat majd az iPhone 13 a cég okosóráival: jön az androidos világban régóta ismert always...","id":"20210215_iphone_13_pletykak_specifikacio_always_on_kepernyo_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86192d67-39cf-4161-86b4-87b7421f94a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e97015-785b-44d0-9b92-c289868f1b3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_iphone_13_pletykak_specifikacio_always_on_kepernyo_kijelzo","timestamp":"2021. február. 15. 13:03","title":"Mindig bekapcsolt kijelzője lehet a következő iPhone-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a799c4f8-0cc9-4804-8d5a-fda39a06e6d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint \"az elmúlt hónapokban pontosan láttuk, hogy Orbánék mire használták a teljhatalmat: százmilliárdokat osztogattak szét saját oligarcháiknak és strómanjaiknak, miközben kivéreztették a magyar önkormányzatokat\".","shortLead":"A DK szerint \"az elmúlt hónapokban pontosan láttuk, hogy Orbánék mire használták a teljhatalmat: százmilliárdokat...","id":"20210215_dk_felhatalmazasi_torveny_fidesz_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a799c4f8-0cc9-4804-8d5a-fda39a06e6d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85ad80e-da1c-40d1-a0c5-a15f90039a49","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_dk_felhatalmazasi_torveny_fidesz_orban_viktor","timestamp":"2021. február. 15. 11:42","title":"A DK és a Jobbik sem akarja megszavazni a felhatalmazási törvény meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra vonatkozóan nincs előírás, hogy mit történik akkor, ha a tanuló éppen a szóbeli vizsga napján betegszik le.","shortLead":"Arra vonatkozóan nincs előírás, hogy mit történik akkor, ha a tanuló éppen a szóbeli vizsga napján betegszik le.","id":"20210216_Portfolio_Zoom_motivacios_level__Covid_felveteli_kozepiskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badc23e0-a973-4b67-a8d4-8ac823fa0755","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Portfolio_Zoom_motivacios_level__Covid_felveteli_kozepiskola","timestamp":"2021. február. 16. 08:29","title":"Portfólió, Zoom, motivációs levél – \"Covid-biztos\" megoldásokkal próbálják levizsgáztatni a felvételizőket a középiskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sátoraljaújhely külterületén és Garadnán is kigyulladt egy családi ház.\r

","shortLead":"Sátoraljaújhely külterületén és Garadnán is kigyulladt egy családi ház.\r

","id":"20210216_Haztuz_Borsod_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da3f203-ec1d-4fcb-8bb4-38ed3fcbeed1","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Haztuz_Borsod_megye","timestamp":"2021. február. 16. 08:22","title":"Ketten meghaltak két háztűzben Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]