[{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csökkent az immunitás, a szakértők szerint a következő szezon súlyos lehet. ","shortLead":"Csökkent az immunitás, a szakértők szerint a következő szezon súlyos lehet. ","id":"20210221_Szakertok_szerint_a_kovetkezo_telen_nagy_erovel_terhet_vissza_az_influenza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bb0ab1-ad1d-420e-8c03-0aa529d7aed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_Szakertok_szerint_a_kovetkezo_telen_nagy_erovel_terhet_vissza_az_influenza","timestamp":"2021. február. 21. 22:14","title":"Szakértők szerint a következő télen nagy erővel térhet vissza az influenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Történetének második legnagyobb havi bevételét könyvelhette el a tajvani MediaTek 2021 első hónapjában. És ez nem kis szó, ugyanis már 24 éve a piacon van.","shortLead":"Történetének második legnagyobb havi bevételét könyvelhette el a tajvani MediaTek 2021 első hónapjában. És ez nem kis...","id":"20210220_mediatek_rekordbevetel_2021_januar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7129871e-bb26-4ad1-b208-3ca80bfd2bea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_mediatek_rekordbevetel_2021_januar","timestamp":"2021. február. 20. 18:03","title":"Akire nem hat a járvány: bivalyerős évkezdés a MediaTeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa meglátogatta római otthonában Bruck Edith magyar származású írónőt, holokauszt-túlélőt - tájékoztatott közleményében szombaton a szentszéki szóvivői hivatal.","shortLead":"Ferenc pápa meglátogatta római otthonában Bruck Edith magyar származású írónőt, holokauszt-túlélőt - tájékoztatott...","id":"20210220_Magyar_szarmazasu_holokauszttulelot_latogatott_meg_Ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c064c7-a626-4c2f-8ab0-815b6b8813be","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Magyar_szarmazasu_holokauszttulelot_latogatott_meg_Ferenc_papa","timestamp":"2021. február. 20. 19:50","title":"Magyar származású holokauszt-túlélőt látogatott meg Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila ugyanakkor sikerről beszél, mert állítása szerint több ember fizette be a jelentkezés díját, mint tavaly. Szerinte mostanra a hallgatók is kijózanodtak.","shortLead":"Vidnyánszky Attila ugyanakkor sikerről beszél, mert állítása szerint több ember fizette be a jelentkezés díját, mint...","id":"20210222_SZFE_Alig_tobb_mint_fele_annyian_felveteliznek_mint_ket_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bc6922-5e18-49ee-b583-00992fe70b6a","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_SZFE_Alig_tobb_mint_fele_annyian_felveteliznek_mint_ket_eve","timestamp":"2021. február. 22. 11:19","title":"SZFE: Alig több mint feleannyian felvételiznek, mint két éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Háborús retorika, politikai elitellenes uszítás, személyi kultusz? Tényleg a saját játékában akarják megverni a Fideszt? Vélemény. ","shortLead":"Háborús retorika, politikai elitellenes uszítás, személyi kultusz? Tényleg a saját játékában akarják megverni...","id":"20210221_A_Momentum_mostanra_vesztette_el_mindazt_ami_valaha_vonzova_tette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73f096-f0df-4b34-90ac-f9066bd47ee8","keywords":null,"link":"/360/20210221_A_Momentum_mostanra_vesztette_el_mindazt_ami_valaha_vonzova_tette","timestamp":"2021. február. 22. 13:00","title":"Nagy Iván László: A Momentum mostanra vesztette el mindazt, ami valaha vonzóvá tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57a1935-b482-4dca-ba8e-3ff5c12f4559","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már úgy tűnt, hogy némileg javulhat a helyzet, de valószínűleg az új koronavírus-variánsok miatt megint kilőttek a fertőzésszámok Németországban.","shortLead":"Már úgy tűnt, hogy némileg javulhat a helyzet, de valószínűleg az új koronavírus-variánsok miatt megint kilőttek...","id":"20210221_Megint_durvul_a_jarvanyhelyzet_Nemetorszagban_az_uj_mutaciok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c57a1935-b482-4dca-ba8e-3ff5c12f4559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f885652-6c20-453f-b2cf-535d005f6cc0","keywords":null,"link":"/vilag/20210221_Megint_durvul_a_jarvanyhelyzet_Nemetorszagban_az_uj_mutaciok_miatt","timestamp":"2021. február. 21. 13:09","title":"Megint durvul a járvány Németországban az új mutációk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceg, brit trónörökös szombaton meglátogatta kórházban ápolt édesapját, Fülöp herceget. A koronavírus-járvány miatt hozott brit szabályok értelmében csak különleges esetekben engedhetnek be látogatókat az egészségügyi intézményekbe. ","shortLead":"Károly herceg, brit trónörökös szombaton meglátogatta kórházban ápolt édesapját, Fülöp herceget. A koronavírus-járvány...","id":"20210220_Karoly_herceg_meglatogatta_korhazban_apolt_edesapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48e7f52-6bb9-4341-8163-4030b693b1c8","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Karoly_herceg_meglatogatta_korhazban_apolt_edesapjat","timestamp":"2021. február. 20. 20:52","title":"Károly herceg meglátogatta kórházban ápolt édesapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számottevő csapadékra nem kell számítani.","shortLead":"Számottevő csapadékra nem kell számítani.","id":"20210222_Tavaszias_idojaras_csapadek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972e04a7-c8dd-4284-8ee5-c214f8e6e04a","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Tavaszias_idojaras_csapadek","timestamp":"2021. február. 22. 06:07","title":"Tavaszias időt hoz a hétfő, akár 18 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]