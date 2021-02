Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A következő héten több mint 800 ezerre emelkedhet Magyarországon azok száma, akiket legalább egy dózissal beoltottak. Müller Cecília: Voltak olyan beoltottak, aki később elkapták a fertőzést

Az elítélt nő magát a tisztiorvosi szolgálat munkatársának kiadva próbálta rávenni egy péküzem tulajdonosát, hogy száz állítólagos vakcináért és egy fertőtlenítésért cserébe fizessen ki 5 millió forintot. Vakcinát ígért egy csaló, börtönbüntetésre ítélték

Gigászi erők szövetsége, egyszerre hatalmas magasságok és végtelen mélységek zenés lenyomata a nemrég elhunyt jazz-legenda 1972-es nagylemeze. Az örökkévalóságba visz el Chick Corea életműcsúcsa

Elbocsátotta a főszerkesztőt és a kreatív igazgatót is a keresztény magazin mögött álló egyesület elnöke, a közlemény szerint az elnökség szándékának ellenére. A közösség azért még folytatná az írást valahogy. Beszünteti működését a SZEMlélek keresztény magazin

Az ENSZ testületének mintájára Magyarországon is tanácsadó fórum alakult, hogy elérhetővé és megismerhetővé tegyék az éghajlatváltozással kapcsolatos legújabb, magyarországi vonatkozású eredményeket. Megalakult a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület

"Az együttműködésbe talán mi érkeztünk a legmesszebbről. Talán szerénytelenségnek tűnik, de büszkén írom le, hogy az a közösség, amit Jobbiknak hívnak, mára egy az európai értékek iránt elkötelezett, modern jobbközép, szociálisan érzékeny nemzeti néppártként része a szövetségnek" – írja a Jobbik elnöke a hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának második etapját nyitó írásában. Azt is elmondja, hogy véleménye szerint az ellenzéki összefogás jó úton jár. Jakab Péter: Kormányváltásra és korszakváltásra van szükség

A rocklegenda a koncerttechnika mellett most a divat- és formatervezésre fókuszál. Frenreisz Károly új cége is "művészetközeli"

21 éves volt, mikor 1941-ben behívták munkaszolgálatra – de hogy élte túl a második világháború borzalmait? Egy 101 éves újságíró visszaemlékezései. Szelíd irónia és tűpontos miniportrék a háború idejéről – könyvajánló