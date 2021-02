Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint Alaptörvény-ellenes az egyetemi autonómia korlátozása. A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) ürügyén az egész új rendszer megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól, amelynek erről 90 napon belül kell döntenie.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint Alaptörvény-ellenes az egyetemi autonómia korlátozása. A Színház- és Filmművészeti...","id":"20210226_alkotmanyellenes_a_felsooktatas_atalakitasa_fovarosi_torvenyszek_alkotmanybirosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018ee593-3d89-44e7-ab6c-6355a99ab465","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_alkotmanyellenes_a_felsooktatas_atalakitasa_fovarosi_torvenyszek_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. február. 26. 17:21","title":"Bíróság támadta meg a felsőoktatási átalakítást – az Alkotmánybíróságnak 90 napon belül döntenie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyaggyár körülbelül 6,7-7 milliárd forintba kerül majd.","shortLead":"Az oltóanyaggyár körülbelül 6,7-7 milliárd forintba kerül majd.","id":"20210225_A_jovo_ev_vegen_kezdik_gyartani_a_magyar_koronavirus_elleni_vakcinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ee0653-49c0-436b-9855-713daf852458","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_A_jovo_ev_vegen_kezdik_gyartani_a_magyar_koronavirus_elleni_vakcinat","timestamp":"2021. február. 25. 18:29","title":"A jövő év végén kezdik gyártani a magyar koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba0d723-f1c4-4aa5-a11c-d11b19d273bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint a személyre szabott hirdetések megjelenítésével a kisvállalkozások járnak jól, ám a jelek szerint a felhasználók ezzel nem igazán értenek egyet.","shortLead":"A Facebook szerint a személyre szabott hirdetések megjelenítésével a kisvállalkozások járnak jól, ám a jelek szerint...","id":"20210226_facebook_hirdetes_reklam_video_youtube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba0d723-f1c4-4aa5-a11c-d11b19d273bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b091f46-bc6a-4cec-bb4d-c6da14c98eb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_facebook_hirdetes_reklam_video_youtube","timestamp":"2021. február. 26. 14:08","title":"Videót készített a Facebook arról, hogy a reklámok jók, de visszafelé sült el a dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint, ha a krónikus beteg tanárokat kivonnák az oktatásból, akkor az iskolák egyötöde működésképtelenné válna.","shortLead":"A minisztérium szerint, ha a krónikus beteg tanárokat kivonnák az oktatásból, akkor az iskolák egyötöde...","id":"20210226_iskola_oktatas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01edd5ca-48d0-4e19-b35e-c5f9762c054e","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_iskola_oktatas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 26. 08:36","title":"PSZ: Volt, hogy a takarítónőt beküldték az órára a gyerekekre vigyázni, annyian betegedtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c827160-61aa-4c50-865d-206456e119c9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A védőoltás és az utazás is érzékeny téma Kanadában a járványhelyzet miatt. Erre Mark Machinról kiderült, hogy az Egyesült Arab Emírségekben járt, ahol Pfizer-vakcinát kapott.","shortLead":"A védőoltás és az utazás is érzékeny téma Kanadában a járványhelyzet miatt. Erre Mark Machinról kiderült...","id":"20210227_kanadai_nyugdijalap_vezetoje_lemondott_oltas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c827160-61aa-4c50-865d-206456e119c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31b58b5-f4d6-492a-9063-87c221cd3af0","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_kanadai_nyugdijalap_vezetoje_lemondott_oltas_miatt","timestamp":"2021. február. 27. 10:06","title":"Belebukott a legnagyobb kanadai nyugdíjalap vezetője, hogy külföldre ment beoltatni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997bfbee-c622-4890-84ea-625c936074ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő rengeteg szépségversenyen vett részt fiatalkorában, ezekből mutatott be néhány képkockát.","shortLead":"A színésznő rengeteg szépségversenyen vett részt fiatalkorában, ezekből mutatott be néhány képkockát.","id":"20210226_Video_18_eves_Michelle_Pfeiffer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=997bfbee-c622-4890-84ea-625c936074ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062500af-1ee3-40be-9240-5a1dfdedcd71","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Video_18_eves_Michelle_Pfeiffer","timestamp":"2021. február. 26. 21:14","title":"Így vonult a kifutón a 18 éves Michelle Pfeiffer - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9faf742e-cbd7-46b9-854e-b45dbbc60c22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó kompakt szedánja a jelek szerint az X6-os divatterepjáró nyomában halad. ","shortLead":"A bajor gyártó kompakt szedánja a jelek szerint az X6-os divatterepjáró nyomában halad. ","id":"20210226_vilagito_hutoracsot_kapott_a_3as_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9faf742e-cbd7-46b9-854e-b45dbbc60c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f83a2a-1c6d-408d-928c-5ab344f75162","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_vilagito_hutoracsot_kapott_a_3as_bmw","timestamp":"2021. február. 26. 06:41","title":"Világító hűtőrácsot kapott a 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b5cae5-d8e2-4242-bbcd-60bc8bdb2d38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kompakt crossoverének végsebessége eléri a 285 km/h-t.","shortLead":"A német gyártó kompakt crossoverének végsebessége eléri a 285 km/h-t.","id":"20210226_kicsi_de_nagyon_eros_475_loeros_lett_a_volkswagen_troc_r","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b5cae5-d8e2-4242-bbcd-60bc8bdb2d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba0733a-2b92-45dd-95d8-07cf81bf6f40","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_kicsi_de_nagyon_eros_475_loeros_lett_a_volkswagen_troc_r","timestamp":"2021. február. 26. 09:31","title":"Kicsi, de nagyon erős: 475 lóerős lett a Volkswagen T-Roc R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]