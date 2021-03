Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pokorni Zoltán vezette XII. és a Szentgyörgyvölgyi Péter irányította V. kerület örülhetett ezúttal.","shortLead":"A Pokorni Zoltán vezette XII. és a Szentgyörgyvölgyi Péter irányította V. kerület örülhetett ezúttal.","id":"20210228_Ket_budapesti_kerulet_kapott_penzt_a_kormanytol_mindketto_fideszes_vezetesu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead57fa8-e56e-4359-906d-255005f3ab9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Ket_budapesti_kerulet_kapott_penzt_a_kormanytol_mindketto_fideszes_vezetesu","timestamp":"2021. február. 28. 16:58","title":"Két budapesti kerület kapott pénzt a kormánytól, mindkettő fideszes vezetésű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban Olaszországban. A kivételes felfedezéshez kincsrablók vezették a régészeket.","shortLead":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban...","id":"20210227_Ujabb_paratlan_leletet_erintetlen_ceremonialis_kocsit_talaltak_Pompejiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70203801-e657-434f-8f28-f04166d40567","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Ujabb_paratlan_leletet_erintetlen_ceremonialis_kocsit_talaltak_Pompejiben","timestamp":"2021. február. 27. 21:56","title":"Újabb páratlan leletet, érintetlen ceremoniális kocsit találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76814ba-09e4-45c1-ad83-3e9059a48a6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem is lehet aktuálisabb egy premier: épp teliholdkor mutatjuk be a Lula Luna című dalhoz készült klipet.



","shortLead":"Nem is lehet aktuálisabb egy premier: épp teliholdkor mutatjuk be a Lula Luna című dalhoz készült klipet.



","id":"20210227_Itt_a_teliholdas_videoklip_Peterfy_Boriektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c76814ba-09e4-45c1-ad83-3e9059a48a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02357ad-d5db-4b69-b391-89e09b99e07f","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Itt_a_teliholdas_videoklip_Peterfy_Boriektol","timestamp":"2021. február. 27. 20:00","title":"Itt a teliholdas videóklip Péterfy Boriéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járőrpáros tagjai nem vonhatóak felelősségre a tavaly decemberben történt támadással kapcsolatban.","shortLead":"A járőrpáros tagjai nem vonhatóak felelősségre a tavaly decemberben történt támadással kapcsolatban.","id":"20210301_Ujpesti_keseles_fegyverhasznalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af931a8-cd04-4d0b-9be1-5af5dcd54a04","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Ujpesti_keseles_fegyverhasznalat","timestamp":"2021. március. 01. 14:42","title":"Jogszerűen lőtték le az Újpesten rendőrökre támadó késelőt a vizsgálat szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75662825-d893-4edd-b9da-5c5c188abe89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal nagyobb arányban kapták el a koronavírust a republikánus milliárdosok cégének dolgozói, mint a nagy átlag.","shortLead":"Sokkal nagyobb arányban kapták el a koronavírust a republikánus milliárdosok cégének dolgozói, mint a nagy átlag.","id":"20210228_Feltunoen_sokan_betegszenek_meg_Trump_tamogatoinak_cegenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75662825-d893-4edd-b9da-5c5c188abe89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f34364-50ec-40b1-bf94-dca9838b8569","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Feltunoen_sokan_betegszenek_meg_Trump_tamogatoinak_cegenel","timestamp":"2021. február. 28. 21:36","title":"Feltűnően sokan betegszenek meg Trump támogatóinak cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498dafb2-7973-4dc5-880c-da5ebaeaa368","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kötelező hétfőtől az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).","shortLead":"Kötelező hétfőtől az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben...","id":"20210227_Hetfotol_kotelezo_az_uj_jobban_ertelmezheto_energiacimkek_hasznalata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=498dafb2-7973-4dc5-880c-da5ebaeaa368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad5ebec-b361-4d20-bcf4-dcfb88d5fb75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210227_Hetfotol_kotelezo_az_uj_jobban_ertelmezheto_energiacimkek_hasznalata","timestamp":"2021. február. 27. 19:35","title":"Hétfőtől kötelező az új, jobban értelmezhető energiacímkék használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A egyoltásos vakcina 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a koronavírus okozta betegség súlyos szövődményeinek kialakulását.","shortLead":"A egyoltásos vakcina 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a koronavírus okozta betegség súlyos szövődményeinek...","id":"20210228_Egyesult_Allamok_gyogyszerhatosag_Johnson_and_Johnson_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a67db20-9361-4feb-989b-325567dbd119","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Egyesult_Allamok_gyogyszerhatosag_Johnson_and_Johnson_vakcina","timestamp":"2021. február. 28. 08:11","title":"Engedélyezte az Egyesült Államok gyógyszerhatósága a Johnson and Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi óvodák három százaléka van zárva.","shortLead":"A magyarországi óvodák három százaléka van zárva.","id":"20210301_Korlatozas_masodik_hullam_tetozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bf7f83-0784-4b10-bdde-09f61b1bfee7","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Korlatozas_masodik_hullam_tetozes","timestamp":"2021. március. 01. 16:28","title":"Feleannyi iskolában van korlátozás, mint a második hullám tetőzésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]