Hadházy Ákost is meglephette a büntetőeljárás alatt álló békési képviselő váratlan megjelenése orosházi rendezvényén, de az is kiderült, hogy Simonka is szimatol az ügyeit sorra borogató szekszárdi képviselő után.

Hadházy Ákost a Demokratikus Koalíció orosházi szervezete hívta a békési városba, mert a helyi pártszervezet éppen egy helyi ihletésű Korrupcióinfo-sorozatot tervez elindítani, az első Orosházinfóra kérték fel a parlamenti képviselőt. Ennek a közepére érkezett meg Simonka György, aki az éppen emlegetett felzárkóztató programmal kapcsolatban, amelyet vizsgálnak a hatóságok, egyenesen azt állította, hogy provokátorok férkőztek a munkatársai közé.

A megvádolt politikus szerint Hadházy csak azért ment el a békési képviselő fészkébe, hogy kiprovokálja a feljelentést, amivel Simonka szerint Hadházy megúszhatná a büntetőügyben való tanúskodást. Simonka egy cseppet sem volt megilletődve, bár betoppanása után még gyakran törölgette a tenyerét, az izgalma egy csapásra elmúlhatott, ahogy szót kapott. Hadházy egyébként pont azt mutatta volna be a sajtótájékoztatón megjelent helyieknek, hogy a jelenleg Simonka György ellen folyó per vádiratának végéből már sejthető, az agrárcégeken túl más pályázatos ügyek után is nyomoznak. Főként a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány elnyerte programokat vizsgálják. Hadházy előhozakodott egy régi üggyel is, azzal az autómosóval, amelynek megépítésére Simonka György egy rokonának cége nyert hetvenmillió forintot, és az végül a pályázatban megjelölt Tótkomlós helyett a jóval nagyobb forgalmú Orosháza főútja mellett épült meg. Miután vagy negyedórát hallgatta a mentelmi jogától megfosztott képviselő Hadházyt, a házigazda DK helyi elnöke Simonkát is az asztalhoz szólította.

„Nem viccelődni jöttem – kezdett bele Simonka komolyan a hallottak elleni támadásba. – Ekkora balféknek nem nézhetnek senkit. Ekkorát hazudni? Nem veszi észre senki, hogy Tótkomlós helyett Orosházán épült meg. Ez most azért téma, mert a testvéremnek van ebben a cégben tulajdonrésze.”

Itt rögtön meg is védte a testvérét, aki az autómosóra pályázott, elmondta, hogy még a hatóságok is vizsgálta a projektet, teljesen szabályosan kapott engedélyt a helyszín megváltoztatására. Egyébként pedig megjegyezte, hogy bárki elnyerhette volna a hetvenmillió forintot, ugyanúgy, ahogy ez a rokonával megesett. Hadházy még próbálkozott, hogy nem mindegy, hogy egy autómosó Tótkomlóson működik, vagy az orosházi főút mellett, de ekkorra már Simonka belejött a show-műsorba.

„Tegnap jártam Szekszárdon, és az ön üzlete előtt is láttam egy ilyen Széchenyi-programos táblát” – támadott Simonka György, így az is kiderült, hogy a büntetőeljárás alatt álló képviselő ellentámadásba lendült a korrupcióinfókon gyakran Simonka-ügyeket leleplező Hadházy ellen.

A Kodolányi János Főiskola EFOP projektjeit is bírálta Hadházy Ákos, itt a képzésekre kiírt pályázatot a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány nyerte, majd ők írtak ki közbeszerzést azok teljesítésére, de meghívott cégek jelentkezhetnek. Ez az alapítvány nyert sorra a legkülönbözőbb pályázatokat az elmúlt néhány évben, több százmillió forintot felzárkóztatásra, egészségfejlesztő programokra, legutóbb őshonos állatok tartására, bemutatására. Erre is támadással válaszolt Simonka, miután azért néhány percen át ecsetelte, hogy a hátrányos helyzetű térség felemeléséért ő maga mennyit tett már. Az egyik egészségügyi szűrőprogramot próbálta megmagyarázni, amelyben Hadházy az ötvenezer forintos „óradíjat” kifogásolta: kellett legalább négyfős személyzet, sátor, eszközök. Pechjére az első sorban ült egy asszony, aki részt vett néhány ilyen programon, ő erősen rázta a fejét: „Nem volt ott egy orvos sem.”

„Ezért már megérte lejönni, hogy ezt megtudjam. Hogy lehet az, hogy ugyanazt a négy céget hívták meg a pályázatra, mint Lajoskomáromban?” – tette fel szemtől szembe Simonkának, aki ezt úgy intézte el, hogy Dél-Békésben nem volt ilyen cég, a felkérteket pedig interneten találták. Amikor az indulatok magasabbra csaptak, akkor Simonka oda-odamondogatott Hadházynak, hogy ő maga Szekszárdon vizsgálódik, és beszélget a képviselő szomszédjaival is. A hirtelen fordulat folytán, dupla szereplőssé alakult fórumon voltak, akik egyenesen Simonkától kérdeztek pályázatból, szintén a képviselő rokonának cége által épített, de most üresen álló csarnokokról, vagy más gyanús ügyletekről. Simonka itt már egy kicsit kijött a sodrából.

„Maguk itt most vetítenek, meg port hintenek. Tegyenek feljelentést!”

Hadházyt továbbra is érdekelte, hogy a Kodolány János Egyetem orosházi intézménye miért éppen a Simonkához közel álló Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványt bízta meg összesen legalább 190 millió forint pályázati pénz elköltésével, amelyből képzéseket szerveztek, és miért nem kutatókat, szakembereket kértek fel erre a feladatra. Simonka elmondta, hogy megkereste az intézmény vezetőjét, hogy vajon miért akarják besározni a főiskolát, de ő sem tudott választ adni, feljelentést a képviselő szerint viszont ők is fognak tenni. Azért a békési politikus válaszolt is, ő maga két okot sejt arra, hogy miért esett a választás az alapítványra.

„Ez az alapítvány van, ott ahol baj van, kidőlnek a fák, akkor ők azt kivágják. Ha segíteni kell egy rákos betegen, akkor ők szerveznek gyűjtéseket. Óriási adatbázissal rendelkeznek, és komoly szakmai háttérrel.”

Simonka szerint a főiskola adta a tudományos hátteret, az alapítvány pedig a helyiekkel való kapcsolatokat vitték a konzorciumba, és pályáztak. A politikus szerint, a szóban forgó alapítvány senki elől nem vitte el a pályázati pénzt, senki nem jelentkezett ezekre a feladatokra. Hadházy a végére tartogatott két kérdést, az egyik egy régi, dinnyekóstoltatásra elköltött 12 millió forintot firtatott, a másikat az ellene indított büntetőüggyel kapcsolatban tette fel: „Hogy lehet, hogy Polt Péter nyolc és fél év fegyházat kért magára? Mi ennek a magyarázata? Mi van az ön fejében erről?”

Simonka szerint Hadházy provokálni utazott Orosházára azért, mert itt azt hazudik, amit akar, ahogy a korrupcióinfókon is, de a bíróságon, majd az igazat kell mondania.

„Arra játszanak, hogy a bíróságon ne kelljen tanúskodni, mert ott köti az igazmondási kötelezettség. De nem fogják megúszni. El fognak jönni, tanúskodni fognak. Fog ülni még ön is a vádlottak padján. Nem tudom, nem állítom, de önnel is megtörténhet.”

Simonka a végén szétosztotta azokat a röplapokat, amelyeken új internetes oldalát reklámozta, a Mit érdemel az a bűnös elnevezésű oldalt, ami egyelőre nem működik.