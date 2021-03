Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőt stabil állapotban szállították kórházba. A rendőrség azt közölte, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja.","shortLead":"A nőt stabil állapotban szállították kórházba. A rendőrség azt közölte, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja.","id":"20210302_Kizuhant_az_otodikrol_egy_fiatal_lany_a_VII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec2fc40-228f-473e-bdb1-41ed9756bd4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Kizuhant_az_otodikrol_egy_fiatal_lany_a_VII_keruletben","timestamp":"2021. március. 02. 05:51","title":"Kizuhant az ötödikről egy fiatal lány a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3f51b2-4b01-4fe0-bcb9-e8528577d9dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társasága Női Érdekvédelmi Fóruma készített számvetést arról, hogy mekkora teret töltöttek ki a nők a könyvespolcokon.","shortLead":"A Szépírók Társasága Női Érdekvédelmi Fóruma készített számvetést arról, hogy mekkora teret töltöttek ki a nők...","id":"20210301_Hany_kortars_noi_iro_konyve_jelent_meg_tavaly_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a3f51b2-4b01-4fe0-bcb9-e8528577d9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39050138-b918-452d-b398-f527ea16b0db","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Hany_kortars_noi_iro_konyve_jelent_meg_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2021. március. 01. 15:22","title":"Hány kortárs női író könyve jelent meg tavaly Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyardombegyházon már a második oltásra készülnek.","shortLead":"Magyardombegyházon már a második oltásra készülnek.","id":"20210301_oltas_magyardombegyhaz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33785841-9850-4528-b059-b925717bcd0f","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_oltas_magyardombegyhaz_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 06:47","title":"Egy magyar faluban már szinte az összes regisztrált megkapta az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef57c9-5098-4e5a-b738-d9dd334c7ecc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőre sem sikerült ütközés nélkül beállni a kikötőbe a 77 méteres hajóval, második próbálkozásra pedig már mindent vitt.","shortLead":"Elsőre sem sikerült ütközés nélkül beállni a kikötőbe a 77 méteres hajóval, második próbálkozásra pedig már mindent...","id":"20210301_luxusjacht_dokk_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef57c9-5098-4e5a-b738-d9dd334c7ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c870f8-c6a8-4fa5-93da-8137b90288a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_luxusjacht_dokk_baleset","timestamp":"2021. március. 01. 11:08","title":"Videó: Kétszer egymás után is lezúzta a méregdrága luxusjacht a dokkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata elnök, Rodrigo Duterte is, hol kedélyesen, hol fenygetőzve.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata...","id":"202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ca824d-176c-4634-95f1-b5fda0a9c0a5","keywords":null,"link":"/360/202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","timestamp":"2021. március. 01. 14:00","title":"\"Ha újságírók meghalnak, arról csak maguk tehetnek\" – film a demokrácia kivéreztetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete az érettségi vizsga tervezett változtatását. A módosításról velük nem is egyeztettek. Egy vasárnap kiadott közleményben vették sorra a kifogásaikat.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete az érettségi vizsga tervezett változtatását. A módosításról velük...","id":"20210228_tortenelemtanarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aac03d-7c04-4228-88f5-46a3049037c9","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_tortenelemtanarok","timestamp":"2021. február. 28. 18:03","title":"Olyat is számon kérnek majd a történelem érettségin, ami nincs a kerettantervben sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szakember is rosszabbodó kilátásokról nyilatkozott.","shortLead":"Több szakember is rosszabbodó kilátásokról nyilatkozott.","id":"20210228_Most_a_fiatalabbakra_veszelyesebb_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03aacd6-4728-4f04-97b0-8c5ec71753b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Most_a_fiatalabbakra_veszelyesebb_a_jarvany","timestamp":"2021. február. 28. 19:37","title":"Most a fiatalabbakra veszélyesebb a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zöld útlevelet akar adni Ausztria az ország azon lakóinak, akiket már kétszeresen beoltottak, akik friss teszttel rendelkeznek, s akik már kigyógyultak a koronavírus-fertőzésből – írja Sebastian Kurz közlése nyomán a Népszava.","shortLead":"Zöld útlevelet akar adni Ausztria az ország azon lakóinak, akiket már kétszeresen beoltottak, akik friss teszttel...","id":"20210228_Elojogok_jarnanak_az_oltottaknak_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b79ffda-8b5f-46a3-83a4-def5781bb47f","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Elojogok_jarnanak_az_oltottaknak_Ausztriaban","timestamp":"2021. február. 28. 18:14","title":"Előjogok járnának az oltottaknak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]