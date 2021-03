Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1abfc61-2b43-46d5-a179-7ddb599010ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosnak mondott újdonság még az M3 Competitionnél is nagyobb teljesítményt ad le.","shortLead":"A környezettudatosnak mondott újdonság még az M3 Competitionnél is nagyobb teljesítményt ad le.","id":"20210303_521_loero_es_zold_rendszam_itt_a_szupersportos_bmw_745_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1abfc61-2b43-46d5-a179-7ddb599010ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26b0c2-8fc2-42ff-9214-e552f54dad90","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_521_loero_es_zold_rendszam_itt_a_szupersportos_bmw_745_le","timestamp":"2021. március. 03. 06:41","title":"521 lóerő és zöld rendszám, itt a szupersportos BMW 745Le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386a91b9-6c0f-4229-8bcc-25f459f0f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ismert idegsebész rövid videóban agitál a kínai oltás mellett, korábban az orvosi kamarától etikai vizsgálatot kért azon kollégái ellen, akik szerinte elbizonytalanítják az embereket a keleti vakcinákban.



","shortLead":"Az ismert idegsebész rövid videóban agitál a kínai oltás mellett, korábban az orvosi kamarától etikai vizsgálatot kért...","id":"20210302_Csokay_Andras_Ne_hallgassunk_a_szirenhangokra_oltassunk_a_kinai_vakcinaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=386a91b9-6c0f-4229-8bcc-25f459f0f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4413f2e-f4f2-4db6-add8-5c6acf7eda64","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Csokay_Andras_Ne_hallgassunk_a_szirenhangokra_oltassunk_a_kinai_vakcinaval","timestamp":"2021. március. 02. 13:36","title":"Csókay András: Ne hallgassunk a szirénhangokra, oltassunk a kínai vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511d9729-34ac-47e2-9a71-9d43cfae4e46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az RMDSZ képviselői az alapszabály-módosítás ellen szavaztak.","shortLead":"Az RMDSZ képviselői az alapszabály-módosítás ellen szavaztak.","id":"20210303_RMDSZ_Europai_Neppart_frakcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=511d9729-34ac-47e2-9a71-9d43cfae4e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7a1f96-b99c-47e9-80f5-152517c3ff2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_RMDSZ_Europai_Neppart_frakcio","timestamp":"2021. március. 03. 21:57","title":"Az RMDSZ marad az Európai Néppárt frakciójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz kancellár Mette Frederiksen dán kormányfővel Izraelbe megy, hogy egy lehetséges együttműködésről tárgyaljanak.","shortLead":"Sebastian Kurz kancellár Mette Frederiksen dán kormányfővel Izraelbe megy, hogy egy lehetséges együttműködésről...","id":"20210302_kurz_ausztria_vakcina_izrael","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f8f762-f91f-4008-945c-07ff7989690c","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_kurz_ausztria_vakcina_izrael","timestamp":"2021. március. 02. 20:24","title":"Közös vakcina-gyárat nyithat Ausztria és Dánia Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a720ae-b720-4e39-8a47-f0c2971008b2","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210302_Marabu_Feknyuz_Irja_ala_doki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75a720ae-b720-4e39-8a47-f0c2971008b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e9c5b-0eeb-4212-82af-9730ead5e88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_Marabu_Feknyuz_Irja_ala_doki","timestamp":"2021. március. 02. 14:29","title":"Marabu Féknyúz: Írja alá, doki!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86b742a-34b6-46e6-8ad9-fde959d02a8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZDNet újságírója rendelt egyet az átszámítva nagyjából 5900 forintba kerülő termékből, és pontosan azt kapta, amire ennyi pénzért számítani lehetett.","shortLead":"A ZDNet újságírója rendelt egyet az átszámítva nagyjából 5900 forintba kerülő termékből, és pontosan azt kapta, amire...","id":"20210302_kulso_akkumulator_ebay_power_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f86b742a-34b6-46e6-8ad9-fde959d02a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d83603-ad57-4cfa-a575-d09a906014f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_kulso_akkumulator_ebay_power_bank","timestamp":"2021. március. 02. 12:03","title":"9 000 000 mAh-s akkut árulnak az eBayen, nem nagy meglepetés, mi jön helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec2d56-6761-4b20-b4b0-63f9bccb6816","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyors, átlátható ügyintézés – választható vakcinával: így zajlik a koronavírus elleni oltás Szerbiában. Kettős állampolgár olvasónk osztja meg a tapasztalatait.\r

","shortLead":"Gyors, átlátható ügyintézés – választható vakcinával: így zajlik a koronavírus elleni oltás Szerbiában. Kettős...","id":"20210303_Amiert_vegul_Szerbiaban_oltattam_be_magam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcec2d56-6761-4b20-b4b0-63f9bccb6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8480ab4c-34ba-44ac-be5e-610ba5d4c3b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_Amiert_vegul_Szerbiaban_oltattam_be_magam","timestamp":"2021. március. 03. 19:30","title":"Amiért végül Szerbiában oltattam be magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7d838-6381-436f-9fe2-8c0fad07693f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy mennyire átrendezte a járvány a mozis piacot, azt semmi nem tudná jobban megmutatni, mint egy már alapgondolatában is abszurd film hatalmas sikere.","shortLead":"Hogy mennyire átrendezte a járvány a mozis piacot, azt semmi nem tudná jobban megmutatni, mint egy már alapgondolatában...","id":"20210302_Egy_eve_meg_senki_nem_gondolta_volna_hogy_ez_a_film_hozza_el_a_masodik_legjobb_nyitohetveget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7d838-6381-436f-9fe2-8c0fad07693f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b35269a-27cf-483f-8a2c-dc961bf4a880","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Egy_eve_meg_senki_nem_gondolta_volna_hogy_ez_a_film_hozza_el_a_masodik_legjobb_nyitohetveget","timestamp":"2021. március. 02. 12:47","title":"Egy éve senki nem gondolta volna, hogy Tom és Jerry ekkorát robbant a mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]