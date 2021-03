Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához.","shortLead":"Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához.","id":"20210304_Europai_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1138f61-de95-46c5-8e20-76ecfd617f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_Europai_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 04. 10:58","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Szputnyik V vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760456df-b9d9-48a7-b5ac-e2dc01e53701","c_author":"","category":"kultura","description":"Életének 92. évében elhunyt Palcsó Sándor kétszeres Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház Örökös Tagja.\r

\r

","shortLead":"Életének 92. évében elhunyt Palcsó Sándor kétszeres Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház Örökös...","id":"20210304_Meghalt_Palcso_Sandor_operaenekes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=760456df-b9d9-48a7-b5ac-e2dc01e53701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6795164-c3f7-4c08-a9a1-23267d77a0ed","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Meghalt_Palcso_Sandor_operaenekes","timestamp":"2021. március. 04. 13:46","title":"Meghalt Palcsó Sándor operaénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78200c89-92b8-401f-ae10-2bec22b5d340","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépés nem kirívó, a zürichi és a londoni tőzsde is jegyzett papír.","shortLead":"A lépés nem kirívó, a zürichi és a londoni tőzsde is jegyzett papír.","id":"20210303_Tozsde_Budapesti_Ertektozsde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78200c89-92b8-401f-ae10-2bec22b5d340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe84893-2a53-4d49-b662-a42fc95e2dfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Tozsde_Budapesti_Ertektozsde","timestamp":"2021. március. 03. 15:58","title":"Tőzsdére viszik a Budapesti Értéktőzsdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ffbdb2a-f4b0-4eb7-8561-a1bc82b3b211","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a mérete, hanem az ára is csekély a Raspberry Pi Picónak. Nem is olyan egyszerű működőképes operációs rendszert fejleszteni rá, de ez most sikerült.","shortLead":"Nemcsak a mérete, hanem az ára is csekély a Raspberry Pi Picónak. Nem is olyan egyszerű működőképes operációs rendszert...","id":"20210304_fuzix_rendszer_raspberry_pi_pico","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ffbdb2a-f4b0-4eb7-8561-a1bc82b3b211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bf3ad9-b184-4fbd-8cbe-d8d3eac62e92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_fuzix_rendszer_raspberry_pi_pico","timestamp":"2021. március. 04. 12:03","title":"Sikerült operációs rendszert fejleszteni az 1200 forintos mikroszámítógépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt hónapban a kormánypárt három női munkatársa állt a nyilvánosság elé azzal, hogy megerőszakolta őket egy munkatársuk. Az igazságügyi minisztert pedig azzal vádolták meg, hogy évtizedekkel korábban erőszakolt meg valakit. ","shortLead":"Múlt hónapban a kormánypárt három női munkatársa állt a nyilvánosság elé azzal, hogy megerőszakolta őket...","id":"20210305_ausztral_parlament_szexualis_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8117b7eb-a842-45ee-9e7a-1d053cac9d55","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_ausztral_parlament_szexualis_eroszak","timestamp":"2021. március. 05. 05:49","title":"Nemi erőszak vádaktól hangos az ausztrál parlament, vizsgálat indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79215db-1b3b-4d0f-b5c9-467b2e871f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az ország lezárásának bejelentése után pár perccel vázolta fel, hogyan változtatja meg az európai politikát. \"Szamizdatja\" angol és német verzióját az Európai Parlamentben is terjesztik.","shortLead":"A miniszterelnök az ország lezárásának bejelentése után pár perccel vázolta fel, hogyan változtatja meg az európai...","id":"20210304_Orban_Viktor_neppart_epp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c79215db-1b3b-4d0f-b5c9-467b2e871f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1398b4-86a4-4a29-81fe-be40e4ca3ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Orban_Viktor_neppart_epp","timestamp":"2021. március. 04. 13:07","title":"Orbán Viktornak volt egy kis ideje szidni a Néppártot és az \"LMBTQ-őrületet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erzsébet királynő férje néhány napig még kórházban marad.



","shortLead":"Erzsébet királynő férje néhány napig még kórházban marad.



","id":"20210304_Sikeres_beavatkozast_hajtottak_vegre_Fulop_herceg_sziven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9728b46-c380-407c-9d78-f176e53a9f9b","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Sikeres_beavatkozast_hajtottak_vegre_Fulop_herceg_sziven","timestamp":"2021. március. 04. 11:17","title":"Sikeres szívműtétet hajtottak végre Fülöp hercegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A héten Zuzana Caputová szlovák államfő nemtetszését fejezte ki az orosz vakcina beszerzése miatt.\r

","shortLead":"A héten Zuzana Caputová szlovák államfő nemtetszését fejezte ki az orosz vakcina beszerzése miatt.\r

","id":"20210304_Szputnyik_vakcina_szerzodes_Szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f55da25-015f-4575-927f-4ef954ab50cf","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_Szputnyik_vakcina_szerzodes_Szlovakia","timestamp":"2021. március. 04. 17:22","title":"A Szputnyik V gyártója felbonthatja a szlovák szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]